Swindon har fått nytt liv och ny framtid

Peter Hyllman

League Twos playoff är det överlägset mest målrika playoffet i engelsk fotboll, med ett snitt om över tre mål per match. Om detta är någon form av indikation så talar kanske detta mycket till Swindons fördel. Inget lag i League Two gjorde fler mål än Swindons 77 mål den här säsongen och Swindons matcher den här säsongen har med 2,84 mål per match varit ligans mest målrika.