Åtta usla ursäkter för Newcastles saudiska ägande

Peter Hyllman

Bilder läckte under torsdagskvällen på Newcastles planerade bortatröjor för nästa säsong och väckte en omfattande upprördhet. I grönt och vitt påminner tröjorna väldigt mycket om den saudiarabiska landslagströjan och ger lite intrycket av Newcastle som ett slags saudiskt landslag även de, fast inom klubbfotbollen. Vilket de som kritiserat Newcastles saudiska ägande naturligtvis flaggat för länge.

Stridslinjerna ritades upp väldigt snabbt och på ett högst förutsägbart sätt. Kritikerna av det saudiska ägandet och dess försök att sporttvätta det egna landets regim såg detta som ännu ett bevis för sin sak. Det större flertalet av Newcastles supportrar vägrar mer eller mindre konsekvent att se någon koppling alls, och i den händelse de ändå medger någon koppling så vägrar de se något som helst problem med detta.

Ägandet är självfallet vad ägandet är, både på gott och på ont. Det måste vara möjligt att se och erkänna de positiva fotbollsmässiga effekterna av ägandet både på Newcastle som klubb och Premier League som liga, och samtidigt kunna se och erkänna de moraliska och politiska problem som just denna typ av ägande faktiskt medför, och för vilka syften engelsk fotboll, engelska klubbar och engelska supportrar utnyttjas.

Att välja att se bara den ena av dessa båda sidor av inget bättre skäl för att det är den storyn man råkar föredra är knappast särskilt begåvat. För all del kan de som kritiserar sporttvättande ibland vara rätt ensidiga även de, men när det kommer till att hitta på usla ursäkter för att bara se sin sida och avfärda all form av kritik så är det naturligtvis få som just nu konkurrerar med kollektivet av Newcastles supportrar och opinionsbildare.

Listan kan självfallet göras rätt lång, ursäkter kommer ofta i olika varianter, men vilka är åtta av de mest vanliga usla ursäkterna för Newcastles saudiska ägande?

(8) Ingen koppling till den saudiska staten!

Det här är en riktig goody, men den har alltså använts på fullaste allvar. Här väljer alltså folk att göra någon slags formell åtskillnad på den saudiska staten och den saudiska statliga investeringsfonden PIF, som formellt äger 80% av Newcastle.

Föreställningen att PIF skulle representera något annat än Saudiarabien självt är naturligtvis bollocks. Oavsett om man ser till de individer som sitter där, eller om man ser det mer institutionellt vad som faktiskt är den statliga investeringsfondens syfte.

(7) Handlar bara om avundsjuka!

Som taget direkt från skolgården är ett vanligt sätt att avfärda kritiken mot det saudiska ägandet att det bara bygger på avundsjuka. Kritikerna är alltså alldeles gröna (fniss) av avund för att Newcastle plötsligt är rikare än Allah.

Svårt att argumentera mot den typen av barnsligheter, och frågan är väl om det ens är meningsfullt att försöka. Om avundsjuka är enda skäl till kritiken så konstaterar jag att det ändå finns en hel del Newcastlesupportrar som i så fall är avundsjuka på sig själva.

(6) Kritiken är bara arabhat!

Den här är inte precis ovanlig, till och med Pep Guardiola har ju slängt sig med den här som något slags moraliskt självförsvar. Tanken är alltså att kritiken bara beror på att det är arabiska pengar, inte t ex amerikanska pengar. Man spelar alltså rasistkortet.

Trams naturligtvis. Kritiken har ingenting alls att göra med ägarnas nationalitet i sig självt, utan det faktum att engelska och europeiska klubbar i realiteten ägs av nationalstater med politiska motiv för sitt ägande av dessa klubbar.

(5) Staten gör affärer med Saudiarabien!

Ett väldigt vanligt försvar ägnat att rättfärdiga Newcastles saudiska ägande, nämligen att det måste vara okej för Newcastle att arbeta med Saudiarabien eftersom t ex den brittiska regeringen handlar med Saudiarabien.

Varför ska fotbollen och enskilda klubbar ta ett ansvar som den brittiska staten och samhället vägrar att ta? Det finns en poäng med denna ursäkt, åtminstone ger det ju Newcastle ett effektivt alibi, även om att andra gör fel aldrig ursäktar eget agerande.

Man kan hävda att engelska klubbar är sociala institutioner som är ägnade att spegla vissa specifika värderingar. Det måste alltså vara möjligt att problematisera vilka värderingar engelska klubbar speglar, oavsett vad andra institutioner tar sig för.

(4) Kritiken är bara allmänt Newcastlehat!

En vanlig teori är att kritiken bara existerar eftersom det handlar om Newcastle, att press och media är biased specifikt mot Newcastle som klubb och som stad. Varför kritiseras inte Man City på samma sätt frågar t ex vissa Newcastlesupportrar högst retoriskt.

Nåja, dessa Newcastlesupportrar måste i så fall ha missat det mesta av den rätt tydliga kritik som ändå har riktats mot Man City de senaste dryga tio åren. Man City är väl förmodligen rätt nöjda med att en annan klubb nu avleder mycket av kritiken från dem.

Sant är möjligen att kritiken kanske inte var lika tung och tydlig just när UAE köpte Man City för tolv-tretton år sedan. Vilket möjligen kan förklaras med att det inte var många som visste särskilt mycket om sporttvättande på den tiden. Det var rätt nytt.

(3) Ingen kritik om Saudiarabien köpt Man Utd eller Tottenham t ex!

Förmodligen en ursäkt besläktad med den förra. Även här inbillar sig Newcastles supportrar att det saudiska ägandet kritiseras enbart för att det är Newcastle, inget annat, man spelar även lite på myten att vissa klubbar är mer värda än alla andra.

Men tanken att det skulle ha varit tyst om Man Utd blivit saudiskt ägt är närmast skrattretande. Det snurrade en del väldigt lösa rykten om ett saudiskt köp av Man Utd, och redan det var nog att producera ett antal minst sagt svidande artiklar på ämnet.

(2) Bara en tröja!

Möjligen en mer specifik ursäkt med anledning av den nyss läckta grönvita bortatröjan, men den är symbolisk för en allmän attityd. Nämligen att försöka vifta bort sådana här saker som i grund och botten meningslösa.

Men symboler spelar roll, och det är märkligt att i det här fallet höra supportrar säga att det bara är en tröja samtidigt som supportrar i alla andra fall brukar gå fullständigt apskit om det ens andas om att fippla med den egna klubbens tröjor eller klubbmärke.

Något säger mig att om Newcastle hade föreslagit en rödvitrandig bortatröja så hade det inte längre varit frågan om att bara vara en tröja. Då hade det nog inte ens hjälpt att det bara handlade om en bortatröja.

(1) Newcastle förtjänar framgångar!

Ja, det är väl klart att Newcastle gör det, eller att Newcastles supportrar gör det, i alla fall på samma sätt som kan sägas för alla klubbar och alla supportrar. Det är väl ingen som tycker eller tänker att just Newcastle ska behöva lida för alla våra synder.

Men att jag förtjänar något betyder inte att det inte spelar någon roll hur jag i så fall skaffar mig det. Jag kan så klart tycka att jag förtjänar en saftig hamburgare med extra räksallad på, det gör det inte okej att sälja droger för att betala för den.

Kanske inte världens bästa exempel, men andemeningen borde framgå. Kompromissar man sina egna värderingar för att snabbare nå fram till någon önskat och uttalat mål så får man självfallet vara beredd att också stå för detta.

Newcastle har onekligen nått fram till sitt önskade och uttalade mål för den här säsongen, nämligen att hålla sig kvar i Premier League. Leeds förlust mot Chelsea betydde att Newcastle inte längre kan bli nedflyttade.

Nu kan Newcastle ändå komma att spela en rätt stor roll för avslutningen av ligan den här säsongen. Dels möter de Arsenal ikväll hemma på St James Park, där Arsenal måste vinna för att hålla Tottenham efter dem i tabellen.

Därefter möter Newcastle Burnley i sista omgången, i vad som kan vara en helt avgörande match om vilka mellan Burnley eller Leeds som precis som Newcastle håller sig kvar i Premier League.

Tottenham och Leeds hoppas naturligtvis att Newcastle inte ursäktar sig i dessa båda matcher.