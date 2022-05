Bör Everton behålla eller byta ut Frank Lampard?

Peter Hyllman

Vilket är en tämligen missvisande formulering. Frank Lampard räddade inte Everton från nedflyttning. Lampard tog över Everton när laget fortfarande låg en god bit ovanför den där nedflyttningsstriden, såg därefter till att Everton genom en längre svit av svaga resultat drogs med i nedflyttningsstriden. Everton var inte med i nedflyttningsstriden innan Lampard, men hamnade i nedflyttningsstriden med Lampard.

Möjligen kan man hävda att Frank Lampard lyckades undvika nedflyttning med Everton, vilket är mer rättvisande än att säga att han räddade dem från nedflyttning. Det ena signalerar att Lampard skulle ha åstadkommit något tämligen beundransvärt, kanske till och med något bragdartat. Det andra signalerar snarare att Lampard åtminstone lyckades undvika det värsta tänkbara utfallet som Evertons manager.

Här skulle kunna göras en kanske rimlig invändning att Frank Lampard på något sätt är damned if he does, damned if he doesn’t. Det vill säga att Lampard alltså får skit oavsett om han håller Everton kvar i Premier League eller ej. Med andra ord kan han inte vinna, eftersom omdömet om Lampard som Evertons manager så att säga är bestämt redan på förhand. För all del något som är värt att flagga för.

Men det är också en invändning som själv riskerar göra sig skyldig till att så att säga flytta målstolparna mer än en aning för Frank Lampard genom att formulera målsättningen som att hålla Everton kvar i Premier League – eller ej. Men det var inte målsättningen med vilken Everton anställde Lampard. Målsättningen var att stoppa lagets fall i tabellen, hålla dem borta från nedflyttningsstriden och flytta dem uppåt i tabellen.

Om Frank Lampard hade motsvarat den målsättningen, eller åtminstone varit nära att motsvara den målsättningen, då hade det inte funnits några skäl att kritisera hans insats som Evertons manager. Då hade det heller inte funnits några uppenbara rationella skäl att ifrågasätta hans framtid som Evertons manager. Hade man då kritiserat Lampards jobb som manager hade det däremot varit lite damned if he does, damned if he doesn’t.

Men om vi nu föreställer oss att Frank Lampard ändå lyckas hålla Everton kvar i Premier League, lyckas undvika nedflyttning, vilket alltså måste betraktas som sannolikt givet nu gällande utgångsläge, vad betyder då detta för Lampards framtid i Everton? Vad bör det betyda? Bör Everton behålla eller byta ut Frank Lampard som manager efter den här säsongen och inför nästa säsong?

Bör Everton behålla Frank Lampard?

Ett första påpekande gällande detta är att Everton med största sannolikhet inte kommer byta ut Frank Lampard om de håller sig kvar i Premier League. En lättad klubbledning kommer då troligtvis inte orka att öppna upp ännu en anställningsprocess.

Men detta är naturligtvis en bedömning av vad Everton kommer att göra, inte vad Everton bör göra. Och givet att Everton tillsammans med Man Utd just nu tävlar om omdömet ligans mest inkompetent skötta klubb är det en rätt viktig skillnad.

Ett rationellt argument för Everton att behålla Lampard vore kanske att Everton ändå mår bäst av lite lugn och stabilitet på managerposten för en gångs skull. Det vill säga även om Lampard inte är någon ideal manager så kan det vara skadligt att byta ännu en gång.

Ett finansiellt argument för Everton att inte sparka Lampard, vilket kan vara nog så relevant i dessa tider för ett ryskägt Everton, kan vara att det riskerar vara rätt så dyrt att bryta kontraktet med Lampard.

Vän av ordning noterar säkert att inget av detta egentligen är särskilt positiva eller konstruktiva argument för Everton att behålla Frank Lampard som manager. Snarare är det argument relaterade till någon form av kostnad med att byta ut honom.

Bör Everton byta ut Frank Lampard?

Som en direkt replik till det första påpekandet under förra stycket kan framföras att risken så klart är väldigt hög att Everton ändå kommer tvingas byta ut Lampard någon gång under nästa säsong, och att då är det betydligt lättare att göra det under sommaren.

Samma replik kan egentligen göras på båda argumenten för att behålla Lampard. Oavsett om vi pratar om en organisatorisk kostnad eller en finansiell kostnad för Everton att byta ut Lampard så är det kostnader som Everton mycket väl kan tvingas ta ändå.

Everton behöver en ”riktig” manager för att få fart igen. Frank Lampard anställdes inte för sina meriter som manager, vilka är ringa och otillräckliga för en klubb som Everton, han anställdes för att han heter Lampard, ett namn som signalerar storhet.

Det finns ingenting i Lampards tidigare managergärning, eller i hans managergärning hittills med Everton, som tyder på att han skulle vara kapabel att höja Everton ens från sitt nuvarande läge, än mindre upp mot europeiska cupplatser.

Ja, Everton har i flera matcher här under slutet av säsongen lyckats samla sig och ta viktiga poäng som förmodligen håller dem kvar i Premier League. Men detta förklaras mer av situationen som sådan än av Lampards managerinsatser.

Everton, både spelare och supportrar, har lyckats samla sig inför ett påträngande hot om nedflyttning. Men detta hot är ett temporärt tillstånd. Innan detta hot började bli alltför konkret fanns inga reella tecken på framsteg eller förbättring.

Om det inga vettiga alternativ fanns på managermarknaden hade detta kunnat vara ett skäl att ändå vänta och se med Frank Lampard. Men för närvarande finns den här sommaren ganska många potentiella och potentiellt väldigt bra managers tillgängliga.

Unai Emery har sannerligen visat vad han är kapabel med en klubb vars förutsättningar inte är alldeles olika Evertons. Julen Lopetegui likaså, och här finns andra intressanta namn som Ruben Amorim, Paulo Fonseca, Christophe Galtier med flera.

Letar man efter managers med mer erfarenhet från Premier League så vore Nuno Espirito Santo alls inget dåligt alternativ. Ett namn som var aktuellt att ersätta Rafa Benitez men som av outgrundliga skäl valdes bort av Everton.

Möjligen mer långsökt, men ändå inte alldeles omöjligt, vore kanske Mauricio Pochettino som ju verkar närmast garanterad att få sparken av PSG och där det inte nödvändigtvis just nu ligger några andra storklubbar och väntar på honom i vassen.

Håller man på Brighton kanske man skulle ifrågasätta varför Graham Potter skulle vilja byta ner sig från Brighton till Everton, men det vore ju mer banter än brains. Everton vore så klart ett väldigt spännande nästa steg för Potter.

Många gånger när frågan om att byta manager kommer på tal så ställs den retoriska frågan om vem eller vilka som klubben skulle anställa eller ha anställt istället. Det går inte att på ett trovärdigt sätt ställa den retoriska frågan med Everton och Lampard.

Kanske är det i sig ett väl så starkt svar på frågan om Everton faktiskt bör byta ut Frank Lampard som manager. För när det finns så många namn som tämligen uppenbart vore bättre managers för Everton måste ett rationellt svar till slut bli ja.

Och några större emotionella skäl för Everton att behålla just Frank Lampard som manager är svåra att se.