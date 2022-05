Åtta bästa spelarna i Premier League under säsongen

Peter Hyllman

Ännu en ligasäsong är till ända och det börjar med andra ord bli dags att sammanfatta vad som varit och kanske även i någon mening summera för framtiden. Detta kommer göras på många olika håll och på många olika sätt, genom t ex olika former av listor och drömelvor för säsongen. Premier League själva nominerar ju t ex sina egna kandidater till säsongens spelare, unga spelare, manager och så vidare.