Vilka klubbar är intresserade av och intressanta för Gareth Bale?

Gareth Bale har fått ta mycket skit under sin tid i Real Madrid, väldigt mycket skit sett till vad han ändå har uppnått med klubben och även gjort för klubben även i flertalet helt avgörande finaler och situationer. Delvis har han kanske haft sig själv att skylla för detta också, inte minst genom uttalanden som att både Wales och golf kommer före Real Madrid i hans hackordning, även om kanske detta får ses som förståelig trotsighet.

Anmärkningsvärt är kanske att fastän Gareth Bale har spelat väldigt lite för Real Madrid under de senaste tre-fyra åren så har han ändå fortsatt prestera på allra högsta nivå för Wales. Den möjligen något oseriösa attityd som gått att spåra i hans syn på sitt eget jobb i Real Madrid verkar det inte finnas ett spår av när han drar på sig den röda landslagströjan för Wales.

Alltså är det föga förvånande att Gareth Bale är en betydligt mer älskad fotbollsspelare i Wales än vad han är i Madrid. Naturligtvis har detta även att göra med Wales framgångar med Bale som ledande spelare. Utöver att ha spelat två EM i rad, och vid ett av dessa EM ha tagit sig till EM-semifinal, har nu Wales alltså precis tagit sig till ett VM, blott deras andra någonsin och deras första på 64 år.

Vad som verkar vara rätt uppenbart är att om Wales hade förlorat mot Ukraina och alltså inte gått till VM så hade Gareth Bales karriär nu varit avslutad. Men det där var självfallet en fråga som TV-reportern i intervjun direkt efter matchen inte kunde avstå från att fråga, att nu när Wales faktiskt gått till VM så vad betyder då det för Bales karriär? Bale kunde inte göra så mycket annat än att skratta och säga att den fortsätter ett litet tag till.

Om nu detta hade varit ett vanligt VM så hade det knappast gjort någon skillnad. Då hade detta VM spelats i somras och kunnat fungera som en alldeles utmärkt punkt för Gareth Bales karriär. Men nu spelas ju inte VM 2022 under sommaren, fastän detta var en garanti som utfärdades när Qatar ansökte om VM, utan under hösten-vintern mitt under nästa säsong. Detta rör ju till förberedelserna för Bale en aning.

Rimligtvis kommer Gareth Bale både vilja och behöva spela åtminstone lite fotboll inför kommande VM, om han vill ha någon möjlighet att kunna göra sig själv och Wales rättvisa i detta VM, hans första någonsin och Wales första på 64 år. Alltså behöver han en klubb att träna med och spela för. Men vilka klubbar skulle kunna tänkas vara på samma gång intressanta för Gareth Bale och intresserade av Gareth Bale?

Man Utd?

Om Man Utd vore under sitt tidigare management är det inte alls svårt att se Man Utd värva Gareth Bale denna sommar. Det hade så att säga i någon mening varit just vad man hade kunnat förvänta sig av dem.

Det hade säkert passat båda parter. Bale får en hyfsat hög lön för att spela från och till för en av världens största och mest prestigefulla klubbar. Man Utd kan gotta sig med att ha värvat ännu en stjärna.

Men nu har ju Man Utd nytt management och åtminstone till synes början på ett nytt och annat tänkande. Och i detta tänkande kan det knappast längre ingå att göra den här typen av värvningar. Bale passar nu inte alls in i Man Utds påstådda policy.

Tottenham?

Tottenham hade självfallet legat nära till hands för Gareth Bale. Dels är det hans gamla klubb i Premier League. Dels har han ju gjort ett gästspel i Tottenham en gång förut. Vad som har skett en gång redan kan naturligtvis ske även en andra gång.

Samtidigt vet jag inte om Bales första runda tillbaka i Tottenham egentligen blev särskilt lyckad eller lycklig för någon av parterna. Det blev inte mycket spel för Bale i Tottenham, och det sade ändå någonting att Tottenham aldrig var särskilt intresserade att göra flytten permanent.

Antonio Conte håller på att bygga sitt lag med Tottenham, och även om han för all del inte verkar ha några fördomar mot äldre spelare, så är jag rätt övertygad om att han söker hungrigare och mer motiverade spelare än Bale.

Cardiff?

Om det inte var nog med romantiken med en återkomst till Tottenham så sprutar det väl fullständigt romantik runt idén om att Gareth Bale skulle skriva på för Cardiff City i EFL Championship.

Idén går så klart att förstå. Gareth Bale skulle ha en klubb att träna med och att matcha med på en vettig nivå för honom. Cardiff skulle få en spelare som definitivt skulle kunna göra ett avtryck i deras division.

Och så naturligtvis det faktum att Cardiff är en walesisk klubb. Gareth Bale skulle alltså återvända till Wales för att förbereda sig inför VM med Wales. Vacker tanke, men också en tanke som låter mest som en populistisk önskedröm.

Getafe?

Om vi skulle tro på Getafes president Angel Torres, och det är lite svårt att se varför han skulle rakt av hitta på något sådant, så har Gareth Bales team erbjudit dem att värva spelaren.

Här är inte särskilt svårt att se Bales motivation. Bale bor redan i Madrid, och att då fortsätta spela ett knappt halvår för en klubb som också har sin hemvist i Madrid vore naturligtvis väldigt praktiskt på alla sätt.

Bale skulle med detta bara kunna förlänga sin tid i Madrid med något halvår och i övrigt jobba vidare precis som planerat. Han skulle inte behöva rådda med att flytta, boka in sig på hotell eller ordna med medlemskap på nya golfklubbar.

MLS?

Liksom för alla åldrande stjärnor i den europeiska fotbollen nämns MLS som ett alternativ, och så har även varit fallet för Gareth Bale. Det är naturligtvis lite intressant att ingen specifik klubb har nämnts, utan bara MLS i största allmänhet.

Vilket tyder på att det nog inte ligger något större allvar bakom just denna idé. Lite svårt är det även att se Gareth Bale vilja göra hela den omställningen det skulle innebära för vad som i realiteten bara är några få månader inför ett VM.

Givet att MLS säsong dessutom avslutas ett bra tag innan VM, som ett sätt att hjälpa USA:s landslag, så är det dessutom ett alternativ som är lite tveksamt för Bale om det nu verkligen är matchning inför VM han söker.

Helt lätt är det inte för Gareth Bale. Klubbar, och i synnerhet större klubbar, står så klart inte på kö för att värva honom. Inte för att han inte duger till, utan för att han har skapat stora frågetecken runt sin egen motivation och professionalism på klubbnivå.

Vilken seriöst fungerande större klubb skulle dessutom vara intresserade av att värva en spelare som den inte ens vet om den kommer att fortsätta spela fotboll efter VM, det vill säga innan ens halva den kommande klubbsäsongen är spelad?

Gareth Bales bästa förhoppning är så klart att det inte precis saknas icke seriöst fungerande större klubbar, eller för den delen något mindre klubbar som skulle kunna se något värde för dem själva i att ha Bale i klubben under något halvår.

Men det känns inte troligt att någon av dessa klubbar befinner sig i Premier League.

TRANSFERKOLLEN

Fraser Forster, Southampton till Tottenham. Åldrad och erfaren målvakt värvad som en ren backup-målvakt till Hugo Lloris. Inga konstigheter med den värvningen, en typ av värvning vi har sett många gånger förut. Forster är en högst kompetent backup, så bra värvning utifrån den utgångspunkten. Betyg: Godkänd – (++)

Rasmus Kristensen, Red Bull Salzburg till Leeds. Strategin att värva spelare från managerns gamla klubbar gör mig alltid lite skeptisk, men på pappret får Leeds hur som helst en skicklig och offensiv högerback, dansk landslagsspelare och framgångsrik spelare både i Ajax och i Red Bull Salzburg. Man kan anta att Jesse Marsch vet vad han får för pengarna. Betyg: Väl godkänd – (+++)