Fansen tillsammans mot The Fans Together i Sunderland

Peter Hyllman

Föga förvånande är det Stewart Donald och Charlie Methven, Sunderlands tidigare majoritetsägare, som fortsätter ställa till problem för klubben. Fastän de sålde en stor del av sina aktier till Kyril Louis-Dreyfus för ett och ett halvt år sedan äger de fortfarande 39% av Sunderland. När Donald och Methven nu vill sälja även dessa 39% verkar de vilja sälja till en kryptovalutafirma med det pretentiösa namnet The Fans Together (TFT).

The Fans Together säger sig vara en organisation med ambitionen att introducera supporterägande i stor skala till engelsk fotboll. Det må vara hur det vill med den saken, oavsett är det i så fall medlet snarare än målet för dem. Vad det är i själva verket är ännu ett försök av kryptoaktörer att använda fotbollen för att legitimera sig själva och sin egen produkt. Det vill säga en annan form av sportswashing.

Sunderlands supportrar är allt annat än nöjda med den utvecklingen. Det råder knappast någon brist på oseriösa aktörer inom kryptovaluta för närvarande, och absolut ingen vill se just sin klubb som reklampelare för sådant. Tycker man att spelbolag är lite smutsigt så är detta i alla fall ett steg djupare ned i smutsen. Även personerna bakom The Fans Together verkar ha en inte särskilt positiv affärshistorik.

The Fans Together själva säger inte så värst mycket mer än att de bekräftar att de är intresserade av att köpa Donalds och Methvens 39% av Sunderland och att de är ivriga att arbeta tillsammans med Sunderlands övriga aktieägare. En iver som kanske inte riktigt speglas i Louis-Dreyfus uttalande att varken han eller någon anställd i Sunderland har haft någon dialog alls med The Fans Together.

Om inte den markeringen var tydlig nog så var nästa markering nästan övertydlig, där Louis-Dreyfus säger att även om en snar lösning på ägarfrågan är önskvärd så är det viktigt att ingen försäljning av aktier äventyrar Sunderlands integritet som klubb. Han påpekar även att alla aktieägare måste vara kompetenta och kvalificerade att driva klubben framåt, samt passera EFL:s ägar- och ledningstest.

Knappast något varmare stöd för The Fans Together som möjliga ägare. Att Louis-Dreyfus själv är intresserad av att köpa Donalds och Methvens aktieposter spelar naturligtvis en tydlig roll i sammanhanget, men då är det självfallet en fråga om priset. Här skulle man då kunna tänka sig att The Fans Together helt enkelt är villiga att ge Donald och Methven bättre betalt för samma aktier för att köpa in sig.

Sedan måste man nog säga att Louis-Dreyfus kommentar att alla aktieägare måste vara kompetenta och kvalificerade är först och främst retorisk, eller möjligen något som speglar ett önskvärt tillstånd. Några formella kompetenskrav, åtminstone inga som går att efterleva, existerar inte för att kunna bli aktieägare i en engelsk fotbollsklubb. Vilket det väl knappast saknas mängder av dåliga exempel på för övrigt.

Som sagt, utöver den symboliska betydelsen med att ha ett kryptoföretag som stor delägare i Sunderland är det kanske inte nödvändigt att överdriva den faktiska formella betydelsen. Med 39% skulle The Fans Together bara vara en minoritetsägare och Kyril Louis-Dreyfus med sina 41% tillsammans med Juan Sartoris återstående 20% skulle fortfarande vara majoritetsägare och ha full kontroll över Sunderland.

Samtidigt finns det ju en fara i det där eftersom majoritetsägare egentligen är ett missvisande ord eftersom det inte finns en enda majoritetsägare. Ingen ensam aktör vore majoritetsägare i Sunderland. Louis-Dreyfus och Sartoris kombinerade majoritet bygger antingen på att båda är fortsatt överens i alla viktiga beslut, eller på att båda kvarstår som ägare i Sunderland. Så är ju läget nu, men som vi vet kan saker förändras.

Här finns alltså en viss risk för ett tämligen splittrat och splittrande minoritetsägande i Sunderland där tre tämligen jämnstarka ägaraktörer ska försöka samsas och hitta någon slags gemensam mark. Juan Sartori kan få någon slags vågmästarroll, och även om han och Louis-Dreyfus går i takt med varandra så är det ändå en situation i vilken cirka 60% har att tampas med cirka 40% av ägarrösterna.

Om The Fans Together nu verkligen hade varit ”fansen tillsammans” så hade detta kanske kunnat vara en önskvärd utveckling. Även om jag inte är någon större anhängare till idén om supporterstyre i stor skala så finns det en poäng och ett värde med att supportrarnas röster görs hörda i klubbarnas styrelser och beslutsfattande. Men The Fans Together representerar självfallet inte supportrarnas röster på något sätt.

Och det faktum att de trots detta försöker utge sig för att göra det, inte minst genom att kalla sig själva just för The Fans Together, ger dem bara ett desto mer skumt intryck, och gör mig liksom till synes också Sunderlands supportrar desto mer ovilliga att se dem vare sig i Sunderland eller i engelsk fotboll.

