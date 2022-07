Var finns det plats för Neymar i Premier League?

Peter Hyllman

All work and no play makes Neymar a dull boy. Mycket verkar tyda på att Neymar skulle vara på väg bort från PSG den här sommaren, åtminstone att det verkar som om båda parter i alla fall ser sig om efter andra alternativ. Passionen verkar hur som helst ha dött lite i relationen sedan i alla fall några år tillbaka, och laget har nu arguably större eller i alla fall viktigare stjärnor, så det kommer inte som någon större överraskning.