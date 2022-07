Newcastles möjligheter medför även möjlighet till missnöje

Peter Hyllman

Man kan förstå att Newcastle och Newcastles supportrar just nu är väldigt glada och nöjda med Eddie Howe. Under Howes management lyftes Newcastle under säsongen som gick från en nittonde plats och hotande nedflyttning till elfte plats och en säker plats i Premier League. Newcastle började spela en betydligt bättre fotboll än förut och flera nya värvningar gör att Newcastle börjar se ut som ett mycket starkt lag.