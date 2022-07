Sterling från Man City till Chelsea ökar båda lagens chanser i Champions League!

Peter Hyllman

Raheem Sterling spåddes en lysande framtid när han exploderade på scenen i Liverpool under mitten av 2010-talet. Detta i synnerhet under den dramatiska säsongen 2013-14 då Liverpool kom så väldigt nära att ta sin första ligatitel under Premier League-eran. Då var Sterling en av de stora nyheterna, en spelare kanske med ungefär samma roll som Ryan Giggs hade i Man Utd i början av 1990-talet.