Vore Alexander Isak en bra värvning för Newcastle?

Peter Hyllman

Alexander Isak anses väl allmänt vara en av eller kanske till med den främsta svenska anfallaren i det svenska landslaget under de kommande i alla fall tio åren. Kanske den spelare som först och främst förväntas axla den rätt tunga mantel som blivit kvar efter Zlatan Ibrahimovic. Alltså var det inte bara någon svensk småsak när det under tisdagen började bombas rubriker om att Isak skulle vara på gång att värvas av Newcastle.

Kanske har Alexander Isaks karriär stagnerat en aning det senaste året med Real Sociedad, där han nu har varit i tre år. För något år eller så sedan pratades det om Barcelona och sådana klubbar som kommande destination för Isak, men detta har inte riktigt materaliserats. Så även om Real Sociedad för all del har tagit sig till Europa League så hade det känts som en flytt i rätt riktning för Isak.

Den bistra sanningen är att Real Sociedad aldrig kommer kunna bli mycket mer i La Liga än vad de är nu. Newcastle är däremot en ambitiöst satsande klubb mot framtiden, en klubb de flesta kommer se som en direkt utmanare till de engelska superklubbarna redan under de närmaste åren. Dessutom en klubb med hemvist i världens bästa och överlägset mest uppmärksammade liga.

För Newcastles räkning är det rätt tydligt att de behöver förstärka sitt anfall. Callum Wilson är för all del en alldeles strålande anfallare, men är extremt skadebenägen och är riskabel att bygga en säsong runt av framför allt det skälet. Om Newcastle alltså har en lagdel just nu som alltså är rätt tunn i såväl kvantitet som kvalitet så är det just anfallet, vilket Eddie Howe även uttryckligen har sagt.

Allan Saint-Maximin är betydligt mer av en kreativ forward än en renodlad anfallare, och Chris Wood är för all del en skicklig anfallare, men möjligen något begränsad i funktion och i rörlighet. Alexander Isak erbjuder i det avseendet något mer för Newcastle och det är därför inte underligt om Newcastle vore intresserad av just Isak, en spelare dessutom med helt rätt ålder och profil för dem.

To be fair, Alexander Isak har inte upphöjts av Newcastle själva till deras enda måltavla som anfallare, utan som en anfallare de är intresserade av bland flera på en lista som enligt lokala journalister även inkluderar Dominic Calvert-Lewin, Ivan Toney och kanske inte minst Bayer Leverkusens Moussa Diaby. Men det är uppenbart att Isak är en spelare som Newcastle håller ögonen på och är väldigt intresserade av.

Dilemmat för Newcastle är däremot att de verkar behöva välja vilken position de ska prioritera denna sommar och därmed vilken spelare de ska försöka värva. Isak är primärt en renodlad anfallare och Moussa Diaby är primärt en forward eller winger. Att värva båda denna sommar anses inte ligga inom Newcastles ekonomiska ramar. Vilket kanske inte stämmer helt överens med vad vissa av Newcastles supportrar vill tro.

Snacket runt Newcastle tyder på att klubben just nu prioriterar att värva en forward, alltså Diaby från Bayer Leverkusen. Problemet där verkar främst vara att Diaby befinner sig på gränsen till den franska VM-truppen och av det skälet verkar ovillig att flytta till ett nytt lag i en helt ny liga i detta läge, av oro att inte bli uttagen till VM. Kanske öppar detta dörre för Alexander Isak, som inte precis har någon VM-plats att oroa sig för.

Är Alexander Isak en bra nog anfallare för ett Newcastle med ambitioner på Premier Leagues övre halva, europeiska cupplatser och på lite längre sikt även på Champions League? Den svenska stoltheten kanske svarar självklart ja på en sådan fråga. Helt säkert är det kanske inte, vad man däremot kan säga med säkerhet är att Isak definitivt är en spelare med profilen och potentialen att växa in i den uppgiften.

En lätt uppgift är det sannerligen inte. Kanske särskilt inte i en klubb som Newcastle, där det av historiska skäl finns väldigt höga krav på lagets anfallare, där legendariska anfallare som Jackie Milburn och Alan Shearer, båda med ett rätt starkt case att vara de bästa anfallarna som haft sin hemvist på engelsk mark, dragit på sig Newcastles svart-vita tröja. Om Isak ska fortsätta utvecklas i sin karriär är det däremot en uppgift han måste klara.

Om Alexander Isak till Newcastle sedan vore en särskilt populär värvning är kanske något mer osäkert. Cirka 60% svarar nej på twitterfrågan om Isak till Newcastle, och motivet till det verkar från de flesta håll handla om att man inte vill se en framstående svensk spelare gå till en klubb med saudiskt statligt ägande. Förståeligt kanske, men rent sportsligt är det svårt att se några större invändningar mot den här värvningen.

En bra värvning för Alexander Isak, en bra värvning för Newcastle, även om en och annan Newcastlesupporter möjligen hade hoppats på något ännu större namn, och vem vet, kanske även en bra värvning för det svenska landslaget?!

Franska senaten presenterade under onsdagen sin utredning av vad som hände inför och under Champions League-finalen tillsammans med konklusionen att ansvaret och skulden för detta faller helt och hållet på franska myndigheter, inte på Liverpools supportrar.

Det var, åtminstone rent sakligt, inte precis någon oväntad slutsats. Baserat på fakta som framkommit och på vittnesmål från mängder av personer på plats i Paris.

Den franska regeringen tillsammans med berörda franska myndigheter bör därmed utfärda en offentlig ursäkt till Liverpools supportrar. Det känns som det minsta man kan begära, och det enda anständiga att göra.

Andra krav som framfördes från Liverpoolhåll under onsdagen på en ”parliamentary inquiry” känns mer udda.

Dels är det väl i princip just vad den franska senaten faktiskt gjort. Dels speglar det en märklig brittisk och kanske framför allt liverpudlians besatthet med sådana här ”inquests”.

Ibland kan det även finnas ett värde i att släppa saker och gå vidare.

På tal om att inte släppa saker och gå vidare.

FA har beslagit Everton med två punkter gällande oförmåga att kontrollera sina supportrar, med avseende på planinvasionen på Goodison Park efter Evertons match mot Crystal Palace den 19 maj.

Många av Evertons supportrar har varit rätt kvicka med att påpeka att FA vore ute efter att sätta dit just dem givet att FA ännu inte på samma sätt beslagit Man City och Nottingham Forest för samma sak.

Nyckelordet där är för all del ännu kan jag tycka.

Även jag skulle tycka det vore extremt märkligt om Forest och Man City inte beslås på samma sätt som Everton för exakt samma förseelse, och skulle så bli fallet skulle jag kunna förstå Evertons supportrars misstänksamhet.

Men man får ändå ta lite höjd för att utredningar kan ta lite olika lång tid beroende på omständigheter och att t ex Man Citys match spelades tre dagar efter Evertons match.

Är läget oförändrat mot slutet av sommaren ser jag större skäl att ta Evertons supportrars irritation på allvar.

Men innan dess får de gärna ta semester från konspirationsteorierna.