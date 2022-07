Bolton Wanderers gick upp för en kulle och kom ned från ett berg

Peter Hyllman

Kanske börjar det befinna sig i utkanterna av vad vi kommer ihåg, men Bolton Wanderers tillbringade alltså elva raka säsonger mellan 2001 och 2012 i Premier League, de slutade vid fyra tillfällen på ligans övre halva och 2004-05 slutade de sexa, något som gjorde att Bolton Wanderers säsongen därpå spelade i UEFA-cupen, alltså Europa League.

Under dessa år var Bolton Wanderers dock mycket mer än endast en överpresterande mindre klubb. Bolton Wanderers blev något av en kultklubb inte minst med tekniskt begåvade spelare och kända namn som Jay-Jay Okocha, Youri Djorkaeff, Ivan Campo, Mario Jardel med flera.

Kontrasten är närmast våldsam med det Bolton Wanderers som 2019, för endast tre år sedan men även endast sju år efter att de senast spelade i Premier League, störtdök rätt ner i League Two och befann sig i sådana problem att många befarade att de skulle åka ur Football League helt och hållet.

Som i alla sådana här fall är det ekonomin som ställer till det. Bolton Wanderers intäkter sjönk dramatiskt efter deras år i Premier League. Från en årlig omsättning 2012 om cirka £58m halverades klubbens intäkter på ett år till cirka £28m. Ytterligare några år senare var Bolton Wanderers totala intäkter endast strax över £8m.

Kostnaderna sjönk emellertid inte alls i samma takt. Framför allt lönekostnaderna plågade Bolton Wanderers, som första året tillbaka i EFL Championship uppgick till orimliga 128% av klubbens omsättning. För varenda £100 som Bolton Wanderers alltså tjänade betalade de £128 i spelarlöner. Ohållbart naturligtvis.

Bara tre år efter att Bolton Wanderers åkt ur Premier League var klubben belastad med en skuld motsvarande £173m. Vilket givet att Bolton Wanderers omsättning snabbt var på väg att sjunka under £10m per år var omöjligt att hantera. 2019 försattes Bolton Wanderers under tvångsförvaltning, fick poängavdrag och flyttades ned i League Two.

Här hade berättelsen kunnat ta en ände med förskräckelse, men som så ofta är fallet för engelska klubbar så var krisen också det första steget mot en ny framtid. Nya ägare tog över Bolton Wanderers i form av gruppen Football Ventures, eller Whites som den också kallats, med Sharon Brittain som frontfigur.

Med Brittain och med nya ägare fick Bolton Wanderers nytt liv och nytt hopp. Ekonomin har gradvis sanerats, trots de svårigheter som pandemin medförde, där Bolton Wanderers likt så många andra klubbar på den här nivån tappade närmare 70% av sina årliga intäkter.

Sportsligt har livet också blivit ljusare för Bolton Wanderers. Klubben tillbringade två säsonger i League Two innan de 2020-21 uppnådde uppflyttning tillbaka till League One, där de förra säsongen slutade nia. En fullt respektabel placering som gör att många nu hoppas att Bolton Wanderers ska kunna slåss om uppflyttning till EFL Championship.

Denna förhoppning märks definitivt i Bolton Wanderers biljettförsäljning. Vid senaste månadsskiftet hade Bolton Wanderers redan sålt 13,000 säsongsbiljetter, den bästa siffran sedan Bolton Wanderers spelade i Premier League. Bolton Wanderers publksnitt förra säsongen i League One om 15,400 var deras högsta på åratal.

Någon lätt uppgift är det sannerligen inte. Stora klubbar som Sheffield Wednesday, Derby County, Charlton Athletic med flera bär ett tungt favoritskap, tillsammans med etablerade topplag som MK Dons, Wycombe Wanderers med flera. Ändå har Bolton Wanderers ett rätt bra utgångsläge som League Ones outsiders.

Borta är dagarna med de stora och spektakulära värvningarna. Bolton Wanderers har istället blivit rätt skickliga på att värva fria transfers och på att utnyttja lånesystemet från de stora klubbarna i klubbens geografiska närhet, såsom Liverpool och Man City. Med små resurser har Bolton Wanderers tvingats bli mer kreativa.

Bolton Wanderers må vara rätt långt borta från gamla höjder i Premier League, då de gick upp för en kulle men kom ned från ett berg, ett berg av minnen och stora upplevelser som för all del också slutade i ett berg av skulder.

Sakta men säkert håller Bolton Wanderers på att klättra upp för den där kullen igen.