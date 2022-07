Viktigt att England håller sig kalla i hettan!

Peter Hyllman

Delvis är det en något tramsig statistik då den absoluta majoriteten av dessa matcher är Real Madrids och Barcelonas matcher under denna tidsperiod, och ytterligare flera om man väljer att räkna in Atlético Madrid, och det är ju inte precis jättemärkligt att dessa lag har lyckats vinna sina europeiska cupmatcher, i synnerhet inte under den alltså valda tidsperioden sett till omständigheterna.

Men definitivt är det även så att spanska lag helt enkelt är väldigt bra på just den här typen av matcher, åtminstone komparativt bättre än vad flertalet engelska lag har varit under den här perioden. Något handlar kanske det om tillfälligheter, men förmodligen är det nog också så att spanska lag har varit och är bättre på att kontrollera matchbilden i dessa sammanhang, oftast genom att bättre kontrollera bollen.

ANNONS

Ett mönster som mycket väl kan visa sig väldigt bekant just ikväll när England möter just Spanien i Euro 2022:s allra första kvartsfinal. England har varit strålande i gruppspelet, i synnerhet när de fått kontrollera tempot i matchen och anfalla med fart, något de kunde göra utan några större problem mot både Norge och mot Nordirland, och möjligen med något större problem mot Österrike.

Spanien vann å andra sidan inte sin grupp men har ändå gjort ett bra gruppspel. De vann mot både Finland och Danmark, och även om de förlorade mot Tyskland var de i högsta grad med i matchen spelmässigt. Spanien var just bra på det spanska lag brukar vara bra på i dessa sammanhang, att hålla bollen inom laget, hitta effektiva spelkombinationer och på så vis kontrollera och diktera matchtempot.

England vann och dominerade i gruppspelet först och främst baserat på att de gjorde rätt saker och bra saker när de hade bollen. Mot Spanien i kvartsfinalen kommer det krävas i högre utsträckning att England gör rätt saker och bra saker också när de inte har bollen, för England kommer att inte ha bollen mycket mer än vad de inte hade bollen mot Österrike, mot Norge eller mot Nordirland.

ANNONS

Delvis kommer detta handla om koncentration och organisation, att ligga rätt i sina positioner och inte ge Spanien de ytor de ofrånkomligen kommer söka. Delvis handlar detta också om att inte låta sig bli frustrerade, vilket är lätt hänt för ett lag som är vana vid att ha mycket boll, kanske förväntas dominera och vinna matchen, men ändå tvingas jaga mycket boll.

Sådan frustration resulterar lätt i att vilja göra lite för mycket och lite för snabbt och stressat när laget väl får bollen. Utifrån grundförutsättningen att Spanien kommer ha ett högre bollinnehav än England blir det naturligtvis desto viktigare för England att använda bollen så bra som möjligt när de väl har den. Mycket av kvällens kvartsfinal kommer handla om att ha is i magen.

England har inte saknat is i magen hittills under Euro 2022. Tre vunna matcher, 14 gjorda mål och noll insläppta mål är en minst sagt god indikation på det. Men det där var ett gruppspel. Ett slutspel har en annan dynamik, en annan nerv. Att förlora eller tappa poäng i ett gruppspel är kanske inte bra, men måste inte vara avgörande. Att förlora i ett slutspel är omedelbart avgörande.

ANNONS

Hett kommer det dessutom vara för England på Amex Stadium på flera sätt. Värmeböljan som ligger över England är en sak naturligtvis. Men Amex Stadium kommer också vara helt fullsatt med hysteriskt förhoppningsfulla hemmasupportrar. Vilket säkert kan vara både trevligt och hjälpsamt för Englands spelare, men det kan också vara något som ökar nerverna och påverkar spelarnas attityder och agerande på planen.

Väldigt mycket kommer handla om vilket lag som lyckas göra första målet. Något som kanske talar väldigt mycket till Englands fördel. Dels eftersom Spanien har haft en viss benägenhet att släppa in tidiga mål, något de gjorde både mot Finland och Tyskland och var nära att göra även mot Danmark. Dels också eftersom England både gjort tidiga mål men framför allt inte släppt in något mål alls.

ANNONS

Just det sista kan däremot vändas till Englands nackdel om Spanien faktiskt lyckas göra första målet. Eftersom det riskerar komma som en större chock för England som ännu inte släppt in något mål och ännu inte befunnit sig i något underläge i EM. Helt säkert är det inte att Englands spelare under potentiellt mycket nervösa omständigheter lyckas hantera ett sådant läge mentalt eller taktiskt.

Viktigt att England spelar på sina styrkor och fortsätter spela med samma grad av självförtroende vi sett i gruppspelet. Viktigt att Keira Walsh och Georgia Stanway fortsätter kontrollera mittfältet, viktigt att Fran Kirby fortsätter vara kreativ och styra Englands anfallsspel, viktigt att Beth Mead och Lauren Hemp fortsätter utmana, och viktigt att Ellen White lite mer effektivt börjar utnytta sina målchanser.

ANNONS

Viktigt att England håller sig kalla i den fysiska och psykiska hettan.