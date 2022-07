Sliding doors för både Huddersfield och Burnley

Peter Hyllman

Hade Huddersfield vunnit playoff-finalen mot Nottingham Forest hade de nu förberett sig för en säsong i Premier League, med tillhörande växande ambitioner och väsentligt mycket högre intäkter. Spelare hade kommit till Huddersfield snarare än att spelare lämnade Huddersfield.

Istället inleder Huddersfield ikväll ännu en säsong i EFL Championship hemma mot Burnley sedan både spelare och manager lämnat klubben. Förra säsongens främsta succémanager Carlos Corberán valde i början av juli att lämna klubben. I hans fotspår har viktiga spelare som Lewis O’Brien och Harry Toffolo också lämnat.

Huddersfield har inte anställt någon annan etablerad manager, istället valde de att befordra internt i form av Danny Schofield, naturligtvis utan erfarenhet som manager på seniornivå över huvud taget. Corberán själv har inte tagit över någon annan klubb, så det var inte därför han lämnade Huddersfield.

ANNONS

Den enda möjliga slutsatsen varför Corberán lämnar Huddersfield, och spelare därefter också lämnar, är att klubben inte kunde eller ville investera i spelartruppen och Corberán såg vartåt det så att säga barkade. Med Corberán som manager överpresterade Huddersfield förra säsongen. Att upprepa det var svårt redan som det var.

Om Huddersfield hade vunnit på Wembley hade investeringsviljan varit ett så kallat icke-problem. Huddersfield hade då varit en Premier League-klubb och Carlos Corberán hade fortfarande varit Huddersfields manager.

Hade Burnley vunnit sista ligamatchen mot Newcastle hemma på Turf Moor så hade de fortfarande spelat i Premier League, istället för att som nu förbereda sig för en säsong i EFL Championship. Kanske hade Vincent Kompany ändå varit Burnleys manager, men i så fall en manager i Premier League.

ANNONS

Viktiga spelare har lämnat Burnley i en rasande hastighet. Nick Pope, Nathan Collins, James Tarkowski och Ben Mee är mer eller mindre ett helt försvar av åtminstone hyfsad Premier League-kvalitet som lämnat klubben, och i deras hälar förväntas också andra spelare som Maxwel Cornet, Dwight McNeil med flera att följa.

Burnley har inte varit helt ovilliga att investera i nya spelare, och inte minst värvningen av Scott Twine från MK Dons har en möjlighet att bli ligans kanske bästa värvning den här säsongen, men om Burnley har investerat cirka £13m i spelartruppen så har de hittills sålt spelare för trippla den summan.

Den relativa oviljan att investera, till stor del en funktion av de nya ägarnas skuldfinansierade köp av Burnley som de uttryckligen sagt sig vilja räkna hem först, med tillhörande ekonomisk belastning för klubben, gör att Burnleys fallskärmsbetalningar från Premier League inte kommer vara dem till någon större fördel.

ANNONS

Istället anar man den så kallade bockfoten med att anställa just Vincent Kompany som manager. På samma sätt som t ex Southampton verkar Burnley ha identifierat en strategi att genom köp och lån från kanske huvudsakligen Man Citys akademi bygga sitt nya lag för EFL Championship.

Om Burnley hade vunnit på Turf Moor hade detta varit ett icke-problem för Burnley, eller åtminstone inte något omedelbart problem. Burnley hade fortfarande varit en Premier League-klubb och kunnat värva spelare snarare än att sälja spelare.

Vilken differens kan kvällens match mellan Huddersfield och Burnley göra för båda lagens säsonger?

:::

Topptipset i EFL League One

(1) Sheffield Wednesday. När Wednesday var som bäst förra säsongen var de förmodligen ligans bästa lag, och playoff-semifinalen mot Sunderland kändes hela tiden som den moraliska finalen. Har en oanständigt stark spelartrupp för League One, har tappat några viktiga spelare i Sam Hutchinson och Massimo Luongo men värvat väldigt klokt och starkt i framför allt David Stockdale, Ben Heneghan, Michael Smith och Michael Ihiekwe. De enda som kan stoppa Sheffield Wednesday är Sheffield Wednesday själva.

ANNONS

(2) Ipswich Town. Missade med knapp marginal playoff förra säsongen men väldigt mycket av det hade att göra med att Ipswich startade säsongen väldigt svagt. Effekten sedan de hämtade in Kieran McKenna som manager var betydande, och hade säsongen varit bara något lite längre hade Ipswich definitivt tagit en playoff-plats. Laget förbättrades framför allt defensivt där de var ligans bästa lag i slutet av förra säsongen, och i McKenna kan Ipswich ha ligans just nu bästa manager.

(3) MK Dons. Av historiska skäl som ingen nu involverad i MK Dons riktigt kan sägas ha något ansvar för är MK Dons en av Englands mest avskydda klubbar, men vad som har fallit under radarn på grund av detta är att MK Dons samtidigt har utvecklats till en av Englands mest välskötta klubbar. Scott Twine och Harry Darling är två tunga förluster av viktiga spelare, men MK Dons har visat sig så skickliga i termer av coachning och scouting att de garanterat kommer kunna hantera detta. Slutade trea förra säsongen, och endast väldigt tuff konkurrens gör att de förmodligen inte slutar bättre än så denna säsong heller.

ANNONS

(4) Derby County. Lättnaden måste vara påfallande runt Derby County som inte bara har tagit sig ur förvaltning och fått en ny ägare, utan dessutom en seriös ägare med lokal anknytning. Samtidigt väcker Derby Countys strategi en del frågor med ett stort antal värvningar på fri transfer. Bra spelare, i vissa fall väldigt bra spelare, som framför allt Conor Hourihane, Tom Barkhuizen, James Chester, David McGoldrick, men dyra spelare och gamla spelare utan återförsäljningsvärde. Uppenbart en strategi att ta sig direkt tillbaka till EFL Championship. Klokt eller riskfyllt beror helt på utfallet, men vi har sett sådana försök misslyckas förut i League One.

(5) Bolton Wanderers. Började något trevande i League One förra säsongen men slutade till slut nia efter att verkligen ha börjat hitta fötterna under säsongens andra halva. Ian Evatt har fått Bolton Wanderers att spela en progressiv och offensiv fotboll, precis som han innan gjort med Barrow, och det är alls inte underligt att Boltons supportrar har börjat strömma tillbaka till arenan. Målen kommer strömma in framåt, kan Bolton kombinera detta med en solid defensiv så blir det playoff eller kanske till och med chans på bättre.

ANNONS

(6) Oxford United. Med nya ägare och helt tydligt en hel del pengar i ryggen så är Oxford just nu en klubb med höga ambitioner. Vilket naturligtvis är positivt i sig, även om det också måste kombineras med kompetens och kloka beslut. Kan värvningar som Josh Murphy och Yanic Wildschut verkligen sägas uppfylla detta? Tveksamt, det känns som ett element av önsketänkande, Oxford har vissa luckor i sin spelartrupp, men Karl Robinson är en erfaren och uppflyttningsvan manager. Bakom dem kommer klubbar som Barnsley, Portsmouth och Peterborough jaga för fullt.

:::

Topptipset i EFL League Two

(1) Bradford City. Många höjde på ögonbrynen när Mark Hughes tog över som manager under förra säsongen och det var nog inte många som trodde att det skulle bli särskilt långvarigt. Men Hughes är kvar och Bradford har en mycket stark spelartrupp med några högintressanta värvningar i framför allt Richard Smallwood, Harry Chapman och Vadaine Oliver. Tillsammans med Northampton ligans stora favoriter.

ANNONS

(2) Northampton Town. Var desperat olyckliga att inte bli automatiskt uppflyttade förra säsongen efter att Bristol City behövde och vann med sju mål i sista omgången, och efter det orkade inte Northampton samla sig till playoff. Australiensiske managern Jon Brady har implementerat både en stark lagkultur och ett starkt taktiskt ramverk. Var bra men kanske lite för beroende av fasta situationer förra säsongen, men har förstärkt offensivt.

(3) Leyton Orient. Richie Wellens som manager har fått ta mycket kritik från framför allt Doncaster Rovers och Salford Citys supportrar de senaste åren, men frågan är om det var äpplet eller trädet som var problemet där. Leyton Orient spelade en offensiv och attraktiv fotboll med Wellens i slutet av förra säsongen, definitivt en fotboll som uppskattades mer av Leyton Orients supportrar än Kenny Jacketts. Ett lag på uppgång.

ANNONS

(4) Mansfield Town. En klubb som har pratats om gällande uppflyttning i League Two de senaste åren utan att det någon gång riktigt materialiserats. Med Nigel Clough som manager har dock Mansfield börjat få ordning på prylarna. Hade en märklig säsong som slutade med sjunde plats och playoff-final förra säsongen, med en svit i början av säsongen om fem poäng på tolv matcher, men 72 poäng på övriga 34 matcher.

(5) Salford City. En klubb med höga ambitioner som har gjort sig något av ett namn för att sparka managers i både tid och otid. Kanske har Salford City till slut hittat rätt i Neil Wood som kommer med väldigt gott renommé från Man Utds U23-lag. Salford City är därmed starka på coachningssidan samtidigt som de gjort några riktigt bra värvningar under sommaren. Bör åtminstone kunna ta en playoff-plats.

ANNONS

(6) Crawley Town. Det har varit ett satans liv runt Crawley Town på sistone med anledning av deras kontroversiella petande i NFT:s och kryptovaluta. Men mitt i den stormen är det inte många som ser eller vill se att Crawley Town samtidigt är ett lag som slutade förra säsongen stabilt i mitten av tabellen, och som med nya ägare och nytt management har goda chanser att förbättra sig ytterligare den här säsongen.

(7) AFC Wimbledon. Kämpade in i det sista förra säsongen för att hålla sig kvar i League One utan att det lyckades. Kommer få det tufft den här säsongen men har värvat några intressanta spelare under sommaren, kanske framför allt i form av Chris Gunter och Josh Davison från Charlton Athletic, varifrån de även har hämtat sin nya manager, Johnnie Jackson. Krigar med framför allt Stockport County, Stevenage och Doncaster Rovers om den sista playoff-platsen.