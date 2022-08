Vad hittar vi i Premier Leagues nya deal för engelsk fotboll?

Peter Hyllman

Franklin Delano Roosevelt, USA:s 32:a president i ordningen, lanserade i början av 1930-talet sin New Deal, som ett direkt svar på den fattigdom och sociala misär som följde i fotspåren av den stora depressionen. Det var ett paket av sociala reformer av en storlek vi inte riktigt sett någon gång senare i amerikansk politik, även om den ofta refererats till av politiker i olika sammanhang med ambitioner till social reform.

Nu kan det tyckas något sött och kanske inte så lite fräckt när Premier League och dess klubbar, som kanske inte precis gjort sig allmänt kända som de främsta förkämparna för social och ekonomisk jämlikhet, hela dess grundidé bygger egentligen på motsatsen kan man säga, väljer att svepa sig i just den manteln genom vad de väljer att kalla för ”A New Deal For Football”.

Inte heller är denna nya deal för engelsk fotboll något som dyker upp från Premier League otvunget och av godheten i deras hjärtan. Den kommer som ett direkt svar på den offentliga utredningen om engelsk fotboll som genomförts det senaste året och ett krav att skicka ner mycket mer pengar till ligorna i Football League, eller riskera att se detta ske ändå i form av lagstiftning och ökad reglering.

Ett mål här är alltså för Premier League att i möjligaste mån köpa sig fria från lagstiftning och ökad kontroll. Även om det alltså inte ligger direkt i Premier Leagues intresse att lämna ifrån sig pengar till Football League så ligger det i deras intresse att skicka ner tillräckligt med pengar och göra sin nya deal tillräckligt bra så att opinion och lagstiftare är något så när tillfreds.

Vad innehåller då Premier Leagues nya deal för förslag?

Meritbaserad finansiering

En central del i förslaget är att introducera en meritbaserad finansiering i EFL Championship, det vill säga där klubbar i EFL Championship får en summa pengar från Premier League baserat på deras tabellplacering.

Ett system som i huvudsak speglar exakt det system som redan finns i Premier League, där klubbarnas andel av TV-intäkterna delvis bestäms av deras tabellplacering.

Man skulle kunna tänka sig att samma system, i mindre och i fallande skala, implementeras även för EFL League One och EFL League Two.

Det finns mycket som är klokt med denna idé. Dels är det pengar som kommer alla klubbar i EFL Championship till godo. Dels är det ett tydligt ekonomiskt incitament för alla klubbar att placera sig högt eller högre i tabellen.

Kompetens och duglighet belönas.

Reducerade fallskärmsbetalningar

Förslaget går också ut på att reducera fallskärmsbetalningarna till klubbar som åker ur Premier League. Idag får dessa klubbar £44m första säsongen, därefter ungefär halveras detta belopp för de två kommande säsongerna, totalt drygt £80m.

Här skulle den kritiske möjligen kunna påpeka att där Premier League så att säga ger med ena handen i form av meritbaserade intäkter, så tar Premier League med andra handen genom att reducera fallskärmsbetalningarna.

Samtidigt får man förmoda att de totala pengarna för meritbaserade intäkter kraftigt kommer överstiga fallskärmsbetalningarna, även om inga summor ännu är bestämda eller överenskomna.

Men annars är det svårt att se EFL gå med på saken.

Dessutom är fallskärmsbetalningarna rätt hårt kritiserade även från andra klubbar i EFL Championship, eftersom de skapar en alltför skarp finansiell klyfta mellan klubbar som åker ner från Premier League och övriga klubbar.

Att reducera det problemet har även det sitt värde.

Ökade kostnadskontroller

En annan punkt i Premier Leagues nya deal är ökade kostnadskontroller.

Punkten är svår att kommentera då den inte har preciserats med några detaljer, Men den utgår från en helt genuin oro från Premier League och dess klubbar att så många klubbar i EFL Championship spenderar mycket mer än vad de faktiskt har råd med.

Av det skälet är kostnadskontroller förmodligen en fullt rimlig punkt.

En av de stora principiella invändningarna mot att skicka ner ännu mer pengar från Premier League är i nuläget att det är att slänga bra pengar efter dåliga pengar, att det snarare riskerar belöna ekonomiskt oansvariga klubbägare och styrelser.

Och naturligtvis att problemen med klubbar som spenderar för mycket inte därför kommer att försvinna, bara bli dyrare.

Bidrag för infrastruktur och investering

En med detta besläktad punkt i Premier Leagues nya deal är att sätta särskilda pengar åt sidan som klubbar i EFL kan söka för större investeringar i sin infrastruktur som arena, träninngsanläggning, ungdomsakademin och så vidare.

Farhågan är annars att ännu mer pengar till klubbar ändå bara kommer spenderas på nya spelare, och ytterligare pusha på fotbollens inflation.

Vilket för all del är klokt, även om det är en smula rikt så klart att behöva höra Premier Leagues klubbar bekymra sig över att pusha på fotbollens inflation.

Krav på U23-spelare?

En annan punkt, och här är det lite oklart om det ännu är ett formellt förslag eller bara en lös fundering från några klubbar i Premier League, är att klubbarna i EFL Championship i gengäld skulle förbinda sig att spela ett visst antal U23-spelare i varje match.

Återigen är det så klart rätt rikt att behöva höra detta från Premier Leagues klubbar, som inte precis själva är några stora förebilder för detta.

Vilket så klart gör det ännu lite mer absurt att höra det motiveras med att det skulle handla om att utveckla engelska fotbollstalanger. Vad klubbarna i fråga är mer intresserade av är så klart att utveckla sina egna talanger.

U23-spelarna i fråga skulle nämligen komma på lån från klubbarna i Premier League.

Man får självfallet inga stora bonuspoäng för att lista ut vilka klubbar som framför allt driver den här idén. Självfallet samma klubbar som under rätt många år drivit förslaget att börja tillåta B-lag i Football League etc.

Samma klubbar vars fundamentala affärsidé bygger på att dammsuga unga talanger till sina akademier och sedan sälja dessa vidare och bland annat på det sättet finansiera sin transferverksamhet.

Vad som bör göras istället, och som skulle jämna ut produktionsvillkoren för samtliga klubbar i England och i Europa, är att kraftfullt begränsa lånesystemet.

Det vill säga gör det omöjligt, eller åtminstone betydligt mycket svårare, att köpa och äga spelare utan att faktiskt använda dem som spelare i den egna klubben.

Allt som allt är det ändå inga dumma punkter som ingår i denna Premier Leagues nya deal för den engelska fotbollen. Sedan beror det självfallet på hur mycket pengar som följer med i dealen.

Men Premier League saknar varken pengar eller vilja att köpa sig fria från hotet om lagstiftning och ökad reglering.

Och vad som är bra för EFL Championship, för Football League, och för engelsk fotboll i stort, är självfallet i slutänden också bra för Premier League.

A rising tide lifts all boats.

:::

TRANSFERKOLLEN

Bernd Leno, Arsenal till Fulham. Uppskattad målvakt som aldrig riktigt fick det att stämma i Arsenal, för all del under rätt svåra omständigheter, och som förra säsongen fick se sig passerad i hackordningen av Aaron Ramsdale. Men det är en bra målvakt som Fulham värvar och en rejäl förstärkning för dem på den posten. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)

Carney Chukwuemeka, Aston Villa till Chelsea. Allmänt ansedd som en av Aston Villas främsta talanger och den 18-åriga mittfältaren var en av de viktigare spelarna när England tidigare i somras vann U19-EM. Att Chelsea skulle ha norpat Barcelona på värvningen låter för all del som en rätt stor smula av önsketänkande. Tveksamt om det blir något spel den här säsongen. Betyg: Godkänd – (++)