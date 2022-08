Kan Birmingham City ducka fler kulor den här säsongen?

Peter Hyllman

Under Trillion Trophy Asia blev Birmingham City den första klubben att drabbas av ett poängavdrag på grund av EFL:s financial fair play. Arenan St Andrews har sålts till ett företag registrerat på British Virgin Islands, klubben förlorar alldeles för mycket pengar utanför planen och laget förlorar alldeles för många poäng på planen. Birmingham City har de senaste åren permanent befunnit sig i EFL Championships nedflyttningsstrid.

Men Laurence Bassini är en skojare även på den engelska fotbollens vid det här laget tämligen luttrade skala. Han var under några år för tio år sedan Watfords ägare, där han snabbt kom att anklagas för finansiella oegentligheter för vilka han skulle portas från all engelsk fotboll under tre år. Efter att ha sålt Watford till Pozzo-familjen blev det snart personlig konkurs för Bassini.

Laurence Bassini vill tillbaka in i engelsk fotboll, om det råder ingen tvekan. Han har kopplats till både Oldham Athletic och till Charlton Athletic. Han var tydligen rätt nära att ta sig in i Bolton Wanderers, men den affären stöp på att Bassini aldrig lyckades visa att han faktiskt hade några pengar att köpa klubben för. Något som torde resa en och annan varningens flagga även för Birmingham City så klart.

Tanken om Laurence Bassini som ny ägare för Birmingham City har självfallet av lätt insedda skäl därför varit en allt annan än populär tanke, oavsett om vi här talar om egna supportrar eller mer neutrala bedömare i engelsk fotboll. Kanske var det vad som fick Laurence Bassini själv att ringa in till Talksport och till Jim Whites och Simon Jordans pratshow och mer eller mindre göra sig själv till åtlöje.

Bassini sparade sannerligen inte på krutet. Han påstod tämligen fräckt att med honom som ägare skulle Birmingham City vinna ligan, man får här förmoda att han faktiskt menade EFL Championship, inte Premier League. Illa nog kan tyckas. När detta påstående togs emot ungefär på det allvar det förtjänar, och kanske med visst hån i rösten från framför allt Simon Jordan, gick Bassini ut på sociala medier och hotade Jordan med stryk.

Nog för att Simon Jordan skulle må bra av ett kok stryk men det där är naturligtvis inte något särskilt seriöst beteende av en presumtiv ägare av en engelsk fotbollsklubb. Redan att ringa in till Talksport får väl sägas ha varit rätt omdömeslöst. Men Bassini såg kanske chansen att sälja in sig själv med löften om seriesegrar och uppflyttning till supportrar som tröttnat på ett lag som slutat på nedre halvan av tabellen de senaste sex åren.

John Eustace, Birmingham Citys nya manager, måste nu vända trenden för ett Birmingham City som bara vunnit fyra matcher i EFL Championship sedan november, som den här sommaren har sålt iväg spelare som svarade för över en tredjedel av det totala antalet ligastarter förra säsongen utan att egentligen investera ett enda pund i den egna spelartruppen.

Detta måste Eustace göra samtidigt som Birmingham City brottas med omfattande financial fair play-problem, eftersom klubbens kostnader är mycket högre än klubbens intäkter. Vilket å ena sidan beror på att klubbens lönekostnader i relation till klubbens omsättning är tredje högst i EFL Championship, och å andra sidan på att klubbens intäkter stadigt sjunker, till stor del för att delar av arenan har fått stängas ned.

Och för detta enastående exempel på miserabelt management har alltså Birmingham Citys styrelse beslutat att belöna sig själva och klubbledningen med 34% högre arvoden och ersättningar under de senaste åren. Birmingham City presterar alltså som den fjärde sämsta klubben i EFL Championship samtidigt som Birmingham Citys ägare belönar sig själva som om de vore den fjärde bästa klubben i EFL Championship.

Alltså är det kanske inte så konstigt om Laurence Bassini trodde att han skulle tas emot med öppna armar i Birmingham City. Så blev det däremot inte och nu ser det heller inte ut som om han kommer bli någon ny ägare. Bassinis så kallade exklusivitetsperiod med Birmingham City är över och EFL låter meddela att de inte fått någon dokumentation från någon individ gällande kontrollen över Birmingham City.

Munväder således på Laurence Bassini, vilket naturligtvis inte förvånar någon som följt hans tidigare äventyr i engelsk fotboll. Här kan självfallet tyckas att Birmingham City har duckat en kula genom att slippa Laurence Bassini som ny ägare. Här hade man kunnat säga att Birmingham City undvek att gå ur askan in i elden, om det inte vore för att Birmingham City redan sitter i elden med sina nuvarande ägare.

Birmingham City inledde säsongen med en mållös poäng borta mot Luton Town. Ikväll fortsätter de säsongsinledningen med hemmapremiär mot Watford. Birmingham City kommer inte vinna någon liga den här säsongen, med eller utan Laurence Bassini. För Birmingham City handlar det den här säsongen om samma sak som de senaste sex säsongerna, att lyckas hålla sig kvar i EFL Championship.

Men säger man det så riskerar man tydligen hotas med stryk av Laurence Bassini. Men det är väl en risk jag får ta.