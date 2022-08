En rivstart på den nya Premier League-säsongen!

Peter Hyllman

Redan idag kommer vi få se några av de stora kanonerna gå in i hetluften. Vi börjar med Liverpool som möter Fulham på bortaplan, därefter ska Tottenham inleda sin säsong hemma mot Southampton, och till sist ska Chelsea försöka revanschera sig för senast på Goodison Park mot Everton.

Vem vinner skytteligan? – Heung-Min Son, Tottenham

Mycket tjafs om att ligasäsongen börjar tidigare än normalt, vilket sker på grund av VM i Qatar senare i år. Något som naturligtvis fått en och annan manager att börja gnälla över att försäsongens förberedelser försvårats. Det larviga är självfallet att det bara skiljer en enda vecka från ligasäsongens normala startpunkt.

ANNONS

Annars är just detta ännu en märkligt schemalagd säsong. Vi har ju haft några sådana nu under senare år, i huvudsak på grund av pandemin. En fråga nu precis som förut blir alltså vilka klubbar som hanterar detta något mer ryckiga spelschema bäst, och möjligen vilka klubbar som drabbas hårdast eller mildast av VM-turneringen mitt under säsongen.

Vem blir säsongens spelare? – Martin Odegaard, Arsenal

Visst blir det intressant att se dels om övriga superklubbar den här säsongen i större utsträckning kan hota Man City och Liverpool i titelstriden, dels om övriga storklubbar kan hota de sex superklubbarna om Champions League-platser och övriga europeiska cupplatser. Där hittar vi förmodligen säsongens stora story.

Nedflyttningsstriden blir intressant även den, särskilt som det är rätt stor risk att den kommer innehålla några större klubbar som varit etablerade i Premier League under en längre tid. Southampton, Everton, Wolves, eventuellt även Leicester, är klubbar som inte alls går säkra inför säsongen.

ANNONS

Vem blir säsongens målvakt? – Bernd Leno, Fulham

Vi har en intressant premiäromgång och i synnerhet lördag framför oss. Flera matcher och flera lag där vi kan få en tidig men ändå rätt bra indikation på var de olika lagen faktiskt befinner sig inför den här säsongen.

Fulham vs Liverpool

Fulham har gett sig fasen på att den här gången inte åka ur Premier League lika kvickt som de gick upp igen. Mycket tyder på att de har bättre chans att lyckas med det den här gången än tidigare gånger.

Hur stor chans får vi kanske en indikation på redan idag när Fulham öppnar säsongen hemma mot Liverpool. Ett bra resultat här för Fulham kan bära dem långt den här säsongen.

Liverpool förlorade ligan förra säsongen med knapp marginal, innan de därefter nesligt förlorade även Champions League-finalen. Jürgen Klopp har inte precis slagit på den blygsamma trumman med påståendet att Liverpool har världens bästa spelare.

ANNONS

Onekligen upp till bevis den här säsongen då, och säsongen fick ju en bra början med vinsten i Community Shield mot Man City.

Leeds vs Wolves

En väldigt intressant match på förhand. Leeds har lagt alla sina ägg i Jesse Marschs korg, man har investerat ordentligt i nya spelare och nu ska de gå att börja se tydliga mönster av vad Marsch vill och kan med Leeds.

Om Leeds ska hålla sig borta från nedflyttningsstriden den här säsongen så är hemmamatcher mot Wolves en typ av match som Leeds naturligtvis behöver vinna.

Wolves har haft en väldigt tystlåten sommar och det kommer inte riktigt några positiva signaler från Molineux. Raul Jimenez har dragit på sig ännu en skada, Wolves ser oroväckande tunna ut och ägarna verkar inte längre vilja investera i laget.

Bournemouth vs Aston Villa

Bournemouth är tillbaka i Premier League men det är knappast med några större åthävor eller något större väsen. Scott Parker förväntas i grund och botten klara sig i Premier League med samma lag som kom tvåa i EFL Championship förra säsongen.

ANNONS

Om ambitionen i Bournemouth möjligen är något tveksam så är den övertydlig i Aston Villa, som uttalat siktade på europeiska cupplatser redan förra säsongen. Investeringen under sommaren visar att den viljan fortfarande finns.

Fotboll är dock inte bara att vilja, utan också att kunna. Kan Steven Gerrard ta Aston Villa till tabellens övre halva och till någon av de europeiska cupplatserna? Svårt att säga sett till förra säsongen.

Newcastle vs Nottingham Forest

Stämningen kommer vara hög på St James Park den här dagen. Förväntningarna och förhoppningarna på Newcastle är skyhöga naturligtvis, och även om det kanske inte krävs några underverk redan den här säsongen, krävs vinst i sådana här matcher.

Samtidigt finns viss frustration över Newcastles problem på transfermarknaden den här sommaren, där man inte alls haft den utväxling man kanske hade hoppats. Det antas att Newcastle kan spendera mycket mer än vad de faktiskt kan.

ANNONS

Framför allt offensivt känns Newcastle tunna och sårbara. Skador på Callum Wilson eller Allan Saint-Maximin, vilket inte precis är unheard of, och Newcastle har inte mycket att ställa ut på planen.

Med höga förhoppningar ligger besvikelse och missnöje nära till hands. Frågor har redan börjat ställas om Eddie Howe också i de egna leden.

Tottenham vs Southampton

Om Tottenham ska hänga med i titelstriden den här säsongen, vilket ju jag sagt att de ska göra, så förutsätter detta att Tottenham får en bra start i ligan. Laget behöver bygga upp ett momentum. Ett Tottenham i medvind är ett starkt Tottenham.

Vi vet att Tottenham kan vara ruggigt effektiva i matcher mot de bästa lagen, där de kan ligga på omställning i större utsträckning. Vi vet från förra säsongen att Tottenham kunde ha relativt sett större problem att spela sig igenom låga försvar.

ANNONS

Egentligen tveksamt om Southampton är varken eller. Hur som helst ett lika tidigt som viktigt tillfälle för Tottenham att visa att de kan dominera sådana här matcher, som utgör de flesta matcherna under en ligasäsong.

Everton vs Chelsea

Två lag som onekligen brottas med sina egna problem inför säsongen, även om det är problem som placerar dem i olika ändar av tabellen.

Än så länge finns ett tämligen högt förtroende för Frank Lampard bland Evertons supportrar. Orimligt högt kan jag tycka. Helt nödvändigt för Everton är emellertid att få vind i seglen och poäng på tavlan.

Börjar det blåsa motvind för Everton är det väldigt svårt att se dem vända på det under säsongen.

Möjligen kan detsamma sägas om Chelsea. Frustrationen verkar omfattande både hos Chelseas spelare och hos Thomas Tuchel redan inför säsongen, och börjar säsongen glida dem ur händerna riskerar det snabbt bubbla över.

ANNONS

Kanske är det ingen tillfällighet att många gissar att Thomas Tuchel blir den första managern att få sparken den här säsongen – eller första som slutar.

:::

TRANSFERKOLLEN

Levi Colwill, Chelsea till Brighton, lån. Extremt talangfull engelsk ungdomslandslagsspelare som förra säsongen var ett tungt skäl varför Huddersfield gick hela vägen till playoff-final i EFL Championship. Framför allt mittback men inte oäven som vänsterback heller. Rätt typisk Brighton-värvning får man säga. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Marc Cucurella, Brighton till Chelsea. Man måste rimligtvis ifrågasätta logiken bakom den här värvningen, även om man inte behöver ifrågasätta spelarens kvalitet. Chelsea betalar en bit över £60m för en spelare på en position där de redan har t ex Ben Chilwell. Det är väldigt mycket pengar för ett rätt begränsat mervärde. Ville Todd Boehly efter att själv ha blivit kapad flera gånger själv vara den som kapade en värvning? Betyg: Godkänd – (++)

ANNONS

Shane Duffy, Brighton till Fulham, lån. Fulham lappar och lagar i sin backlinje, och som en kortsiktig förstärkning finns det rätt många sämre val som Fulham hade kunnat göra än att låna Duffy från Brighton. Etablerad på den här nivån och kräver ingen vidare inskolning. Betyg: Godkänd – (++)

Maxwel Cornet, Burnley till West Ham. Cornet förväntades nog lämna Burnley den här sommaren men de flesta verkade ta för givet att det var Everton som var hans nya klubbadress. In kliver istället West Ham och nyper den spelare som åtminstone var något slags offensivt ljus för Burnley förra säsongen. Kreativ och chansskapande spelare. Betyg: Väl godkänd – (+++)