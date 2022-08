Är West Brom och Steve Bruce rätt match för varandra?

Peter Hyllman

West Broms tendens att gå upp från EFL Championship men åka ur Premier League med både korta och jämna mellanrum, särskilt de senaste åren, ger ett sken av en klubb som inte bara svängt än hit och svängt än dit i ligatabellen, utan även av en klubb som i viss mening har navigerat med hjälp av väggarna i beslutskorridorerna. West Brom har under en längre tid varit en reagerande klubb mer än en agerande klubb.

Pudelns kärna för West Brom har varit balansen mellan estetik och effektivitet. Eller uttryckt med andra men även fler ord, balansen mellan resultat på kort sikt och sättet att spela fotboll på längre sikt. På flera sätt en felaktig eller åtminstone förenklad motsats då den mer funktionella fotbollen inte har gett önskade resultat, och dessutom kan anses vara ett skäl till flera av lagets nedflyttningar under dessa år.

ANNONS

Men West Brom har slitits mellan polerna i den där tankefiguren. Man har anställt managers som förespråkat en mycket funktionell fotboll samtidigt som supportrarna har blivit gradvis alltmer missnöjda med kvaliteten på fotbollen. West Brom har under lång tid varit en klubb som investerat en stor del av identitet i den egna självbilden i att spela bra fotboll mer än att t ex vinna titlar. Kanske inte helt olikt t ex Hammarby i Sverige.

Egentligen började det nog med Tony Pulis, som var West Broms manager i nästan tre år mellan 2015 och 2017. Pulis representerade som vi vet en närmast extremt funktionell fotboll, men inledningsvis gick det ändå att tolerera för supportrarna då resultaten var några av West Broms bästa i modern tid. Men när resultaten började svaja fanns kanske som förväntat inte något som helst tålamod med den fotbollen.

ANNONS

Frågan sattes på sin spets när Tony Pulis fick sparken och West Brom istället anställde Alan Pardew, som inte sågs som något steg mot bättre fotboll utan egentligen bara som en möjligen mer light version av just Pulis. Ett intryck som knappast förminskades av att West Brom fortsatte att tanka i tabellen. West Brom åkte ur Premier League för första gången på sju år och det var närmast upprorsstämning på The Hawthorns.

Därifrån har West Brom navigerat mest som en bakfull hobbit. Darren Moore blev först kvar i klubben innan Slaven Bilic anställdes i en tydlig nickning åt supportrarna att börja spela en bättre fotboll. Detta blev succé, West Brom gick upp i Premier League igen, men väl i Premier League när hotet om nedflyttning fanns där även i november, beslutade sig West Brom för att sparka Bilic och istället anställa Sam Allardyce.

ANNONS

Från det ena till det andra med andra ord, och anställningen av Allardyce gick väl ungefär som väntat. Han såldes in som någon slags garanti mot nedflyttning men det var han naturligtvis inte alls. Väl tillbaka i EFL Championship var inte Allardyce längre kvar i klubben och West Brom anställde istället Valerien Ismael, som säsongen innan gjort succé med Barnsley.

Med Ismael som manager började West Brom lovande men ungefär halvvägs in på säsongen började det synas att West Brom helt enkelt inte hade spelare som passade in i Ismaels sätt att spela fotboll. Ismael fick sparken och istället anställdes den från Newcastle då nyss sparkade Steve Bruce. Bruce lyckades inte få upp West Brom på någon av playoff-platserna, men är ändå alltjämt manager för West Brom.

På något sätt är kanske detta ändå logiskt. West Brom som har blivit uppflyttade till Premier League fler eller lika många gånger som någon annan klubb satsar på managern som med fem uppflyttningar har blivit uppflyttad till Premier League fler gånger än någon annan manager. Men det är klart att det är svårt att se Steve Bruce som någon större nickning åt West Broms supportrar vad gäller att spela ”bra fotboll”.

ANNONS

Vilket självfallet väcker misstanken att om West Broms säsong inte börjar väldigt bra så dels kommer missnöjet från supportrarna att bli tämligen omfattande och påträngande, och dels så kan det bli ännu ett tvärskutt från West Brom med att anställa en manager som ska spela ”bra fotboll”. Det vill säga ännu en situation i vilken West Brom reagerar eller kanske till och med överreagerar snarare än att egentligen agera.

West Broms VD Ron Gourlay har ett drygt jobb framför sig att fungera som något slags nav mellan å ena sidan supportrarna, å andra sidan laget och organisationen runt laget, liksom å tredje sidan en ägare i Guochuan Lai som senaste tiden har blivit svårt kritiserad för att ha tagit ut personliga lån från klubbens pengar som han därefter inte har betalat tillbaka.

En charmoffensiv har inletts mot supportrarna för att förhöja och förbättra matchupplevelsen runt The Hawthorns. Så kallade fanzoner har återinförts efter att ha lagts ned för cirka fem år sedan och som var ett uppskattat fenomen. ”Kids for a quid” är en kampanj ägnad att göra West Broms matcher billigare och mer tillgängliga för barn och öka engagemanget i klubben även på lång sikt.

ANNONS

Gourlay har även arbetat för att öka klubbens institutionella kapital, och möjligen göra dess beslutsfattande mer konsekvent över lång sikt. Istället för att beslut fattas utifrån en individs nycker har Gourlay riggat en så kallad ”fotbollsstyrelse” under sig själv, bestående av en director of football operations, en director of football administration, samt en director of medical.

Klokt för all del. Särskilt det sista med någon som är mer långsiktigt ansvarig för West Broms fysiska träning och fitness, givet att en stor del av West Broms förra säsong saboterades av långa skador på viktiga spelare som Alex Mowatt, Dara O’Shea, Matt Phillips, Kenneth Zohore och Daryl Dike. Skador som var en stor orsak varför det till slut gick alldeles snett för Valerien Ismael.

Om West Brom kan hålla dessa samt övriga spelare hela och friska under större delen av säsongen har laget stora chanser till både ligaseger och uppflyttning. West Brom har även agerat starkt på transfermarknaden. För all del har klubben släppt Andy Carroll, Romaine Sawyers och Cedric Kipré, men därmed även skapat utrymme för att få in viktiga spelare som John Swift, Jed Wallace och Okay Yokuslu.

ANNONS

Viss optimism råder alltså på The Hawthorns inför kvällens toppmatch mot Watford, ett av lagen som förväntas slåss med West Brom om uppflyttning. Återstår att se om det råder samma optimism på The Hawthorns även efter matchen.