Ligacupen alla älskar att hata eller hatar att älska!

Peter Hyllman

Vilket för all del Ligacupen även kan sägas ha gemensamt med FA-cupen nu för tiden.

Det finns väl knappast något bättre exempel på detta just nu, åtminstone inte något mer aktuellt exempel på detta just nu, än Liverpool. Deras inställning till Ligacupen när Man City skopat hem den år efter år var minst sagt njugg. När Liverpool själva vinner cupen i våras så var inställningen en helt annan.

Alla verkar älska att hata Ligacupen. Oavsett om detta gäller supportrar som vill rationalisera den senaste cupförlusten, eller amerikanska fotbollstyckare som verkar precis ha lyckats få hjärnan runt idén att säsongen består av både en liga och en cup och alltså inte alls är redo för något så komplicerat som två olika cuper.

Eller för den delen klubbarna själva och deras managers som beklagar sig över hur Ligacupen leder till att deras spelare tvingas spela för många fotbollsmatcher, samtidigt som de inte drar sig alls för att driva på för fler europeiska cupmatcher eller till och med tränger in träningsmatcher mitt under säsongen.

Men när man säger klubbarna så inkluderar väl det i det här fallet egentligen bara de största klubbarna, det vill säga de som regelbundet deltar i europeiskt cupspel. För dem finns inget meningsfullt ekonomiskt incitament att spela i Ligacupen. Men för många mindre klubbar längre ned i systemet är Ligacupen en ekonomisk kassako.

På sätt och vis logiskt sett till att Ligacupen en gång bildades av framför allt ekonomiska motiv för klubbarna och delvis som ett sätt att få engelska klubbarna att inte intressera sig för europeiskt cupspel. Vilket bara kan beskrivas som ett utmärkt exempel på ytterst trångsynt tänkande av självgoda engelska fotbollspampar.

Eller möjligen hatar man att älska Ligacupen. För innerst inne måste ju t ex Liverpools supportrar veta om att de så att säga gjort lite i brallorna med det där och skämmas lite om inte för det ena så i alla fall för det andra. Eller den eller andra Man City-supportrar som innan de började prenumerera på Ligacuptitlar såg det som en ”reservlagscup”.

Vilket Ligacupen möjligen är på väg att till viss mindre del också bli, åtminstone för de klubbar som spelar i Champions League. Med betydligt fler gruppmatcher i Champions League från och med nästnästa säsong måste utrymme hittas någonstans, och ett sätt att hitta ett sådant utrymme är att kunna spela juniorlag i de tidigare omgångarna.

Om inte EFL istället väljer att tänka lite mer innovativt gällande Ligacupens format, upplägg och schemaläggning, kanske lite mer i riktning mot hur t ex Svenska Cupen nu är upplagd, som ju visat sig både lyckat och populärt. Kanske spela av Ligacupen i tre heat under en säsong, ett heat innan säsongen, ett heat över julen, ett heat efter säsongen.

Inte för att jag nödvändigtvis vill se nuvarande format försvinna, eller att jag ser något fel med det. Men det vore ett sätt att komma runt den ofrånkomliga konflikten med det europeiska cupspelets växande antal matcher. Vilket naturligtvis fått många att slänga fram den utslitna idén att lägga ned Ligacupen.

Alternativt är man som jag, som i någon mening älskar att älska Ligacupen. Men om detta känner jag mig rätt ensam. Jag är till och med sådan här som tycker att just den här dagen är en av säsongens höjdpunkter, när Ligacupens första omgång ska spelas, ännu fritt från Premier League-klubbarnas och alla deras bryderier och bihang.

Lägger vi ner Ligacupen försvinner dessa kvällar och dessa matcher för den absoluta majoriteten av alla engelska ligaklubbar.

:::

Första omgången

En match i första omgången spelades redan förra veckan, då Cambridge (L1) vann mot Millwall (CH) med 1-0.

Tisdag

Accrington Stanley (L1) vs Tranmere Rovers (L2). Svårt att inte imponeras av Accrington Stanley samtidigt som Tranmere startat ligasäsongen väldigt svagt.

AFC Wimbledon (L2) vs Gillingham (L2). Hemmaplan borde betyda att detta kommer visa sig bli game, set och match för AFC Wimbledon.

Blackpool (CH) vs Barrow (L2). Visst är Blackpool favoriter här men man ska inte på något sätt underskatta Barrow som visat att de kan göra livet surt för ”bättre” fotbollslag.

Bolton Wanderers (L1) vs Salford City (L2). Något av ett lokalderby i Manchesterområdet som kan sluta lite hur som helst, även om Bolton känns starka och på hugget.

Bradford City (L2) vs Hull City (CH). Kan Mark Hughes eminenta och möjligen omnipotenta management skills få det ena bärnstensfärgade laget att slå ut ett annat?

Cardiff City (CH) vs Portsmouth (L1). En match där ett lag spelar i den högre divisionen och har hemmamatch, men det andra laget har en bättre formkurva.

Charlton Athletic (L1) vs QPR (CH). Charlton har börjat starkt i League One och kommer definitivt inte vara några slagpåsar här.

Cheltenham Town (L1) vs Exeter City (L1). Om vi går på dagsformen här så talar den definitivt till Exeters fördel som ligger tvåa i tabellen efter två omgångar.

Crawley Town (L2) vs Bristol Rovers (L1). Crawley Town har ägnat senaste året åt att göra alla förbannade utanför planen, och gör nu alla förbannade på planen och på spelet.

Doncaster Rovers (L2) vs Lincoln City (L1). Doncasters supportrar var förbannade på att så få tippade dem för uppflyttning, ikväll har de chansen att visa varför.

Fleetwood Town (L1) vs Wigan Athletic (CH). Goda chanser för Wigan att få Fleetwood Town att sluta tänka på morgondagen i Ligacupen.

Forest Green Rovers (L1) vs Leyton Orient (L2). Intressant match mellan två klubbar jag råkar ha ett särskilt gott öga till, varför nu de skulle bry sig om den saken.

Grimsby Town (L2) vs Crewe Alexandra (L2). Grimsby har hemmaplan men det är Crewe som har startat den här säsongen bäst, till och med överraskande bra.

Harrogate Town (L2) vs Stockport County (L2). Extremt oviss match mellan två klubbar som för inte alls länge sedan spelade i National League.

Huddersfield Town (CH) vs Preston North End (CH). Katastrofal start på säsongen för Huddersfield som ger alla intryck av att vara EFL Championships krisklubb du jour.

Ipswich Town (L1) vs Colchester (L2). Borde sett till respektive lags kvalitet inte vara något snack om saken på Portman Road.

Luton Town (CH) vs Newport County (L2). På pappret är Luton Town favoriter men Newport County har visat förr att engelsk cupfotboll inte spelas på papper.

Mansfield Town (L2) vs Derby County (L1). Måste vara en speciell match Nigel Clough, manager i Mansfield och tidigare manager och något av legend i Derby County.

Milton Keynes Dons (L1) vs Sutton United (L2). Easy street för MK Dons som förmodas vara ett av topplagen i League One den här säsongen.

Morecambe (L1) vs Stoke City (CH). Svårt att se hur Stoke City ska ha ens någon chans mot klubben med världens kralligaste räka i klubbmärket.

Northampton Town (L2) vs Wycombe Wanderers (L1). Två klubbar som hade sina respektive uppflyttningsheartbreaks förra säsongen. God chans för Northampton.

Norwich City (CH) vs Birmingham City (CH). Straffet för att sluta sist i Premier League är inte formellt men i realiteten att inte få stå över Ligacupens första omgång.

Oxford United (L1) vs Swansea City (CH). Väldigt intressant och oviss match på förhand mellan två intressant spelande fotbollslag.

Reading (CH) vs Stevenage (L2). Stevenage har stått för en och annan engelsk cupskräll förut och skulle de vinna mot Reading ikväll vore det inte den största skrällen.

Rochdale (L2) vs Burton Albion (L1). Riktigt tung start på säsongen för Burton Albion och det blir inte en lätt bortamatch heller mot Rochdale.

Shrewsbury Town (L1) vs Carlisle (L2). Oviss match mellan ett lag som inte riktigt imponerat i början av League One mot ett lag som imponerat i början av League Two.

Walsall (L2) vs Swindon Town (L2). Walsall har börjat ligasäsongen rasande starkt och får anses vara favoriter av rena farten här ikväll.

Onsdag

Blackburn Rovers (CH) vs Hartlepool (L2). En match man måste förmoda att Blackburn Rovers vinner, men det är svårt att förmoda saker i Ligacupens första omgång.

Coventry City (CH) vs Bristol City (CH). Matchen flyttad till Burton Albions Pirelli Stadium på grund av undermålig gräsmatta på Coventrys arena.

Middlesbrough (CH) vs Barnsley (L1). Tung start på säsongen för Middlesbrough, kanske kan en vinst mot Barnsley få fart på maskineriet.

Plymouth Argyle (L1) vs Peterborough (L1). Svenske hockeyspelaren Victor Hedman har gått in som delägare i Plymouth Argyle, vilket kanske finns skäl att återkomma till.

Port Vale (L1) vs Rotherham (CH). Nyss playoff-uppflyttade Port Vale har börjat sisådär i League One. Tufft motstånd ikväll.

Sheffield Wednesday (L1) vs Sunderland (CH). Repris av försommarens playoff-semi, om än kanske med aningen mindre ståendes på spel. Höjdarmatch.

Torsdag

West Brom (CH) vs Sheffield United (CH). Omgångens smällkaramell får man väl säga, mellan två klubbar som antas slåss om Premier League-platser den här säsongen.

Lottningen av Ligacupens andra omgång, som innehåller samtliga vinnare här plus de klubbar I Premier League som inte deltar i europeiskt cupspel, genomförs efter onsdagens matcher.

:::

TRANSFERKOLLEN

Neto, Barcelona till Bournemouth. Äntligen en spelare som Barcelona lyckats bli av med skulle man kunna tycka. Oavsett hur det står till med den saken så är väl detta vad man i så fall får kalla för en vinna-vinna-situation. Bournemouth får en etablerad och erfaren målvakt vilket helt säkert kan visa sig nyttigt under säsongen. Betyg: Godkänd – (++)

Marcos Senesi, Feyenoord till Bournemouth. Luktar något av sommarens profilvärvning för Bournemouth och det är väl kanske ingen dum idé att den värvningen då kommer i backlinjen, närmare bestämt på mittbacken, som känts som en av Bournemouths svagare delar och definitivt ett av Scott Parkers svagare områden. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Conor Coady, Wolves till Everton, lån. Vad det här lånet säger om Wolves är ett helt eget ämne för en annan dag, men vad det säger för Everton är att de rejält förstärker en tidigare svag lagdel med en av Premier Leagues absolut bästa mittbackar utanför de sex superklubbarna, och även inräknat flera av deras mittbackar, värvar en ledare både på och utanför planen, en Liverpool lad, och detta sker på direkt bekostnad av en direkt konkurrent. Betyg: Berömlig – (+++++) med snudd på Connor Wickham-klass (++++++)