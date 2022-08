Protesterna är poängen mellan Man Utd och Liverpool!

Peter Hyllman

Protester är att väntas runt Old Trafford och på Old Trafford under kvällens stormatch mellan Man Utd och Liverpool. Den här säsongen precis som förra säsongen med andra ord. Förra säsongen tvingades ju just den här matchen skjutas upp på grund av dessa protester och spelas vid ett senare tillfälle. Det finns självfallet en risk att samma sak händer igen.