Faller Premier League-klubbarna lika lätt i Ligacupen?

Peter Hyllman

Ligacupens första omgång såg 14 klubbar från EFL Championship lottas mot motstånd från lägre divisioner, det vill säga antingen från EFL League One eller EFL League Two. Av dessa totalt 14 matcher var det laget från den lägre divisionen som vann matchen i tolv av dessa matcher. Det var bara Blackburn Rovers och Rotherham som lyckades besegra en motståndare från en lägre division.

Ytterligare några lag från EFL Championship eliminerades av andra lag från EFL Championship. Allt som allt betyder det att när nu Ligacupens andra omgång ska inledas under kvällen så är det åtta lag från EFL Championship kvar i cupen. Att jämföra med 17 lag från EFL League One och tolv lag från EFL League Two. En historiskt anmärkningsvärd lågprestation av EFL Championships klubbar i Ligacupen.

Stevenage vann borta mot Reading, Morecambe eliminerade Stoke City och Newport County åkte till Kenilworth Road och slog ut Luton Town. Det där var förmodligen de cupmässiga höjdpunkterna i detta avseende, men det går att hitta ännu fler exempel på vad som i andra sammanhang definitivt hade beskrivits som cupskrällar. Klubbarna från EFL Championship har helt enkelt inte alls varit på tårna.

ANNONS

Man kan tänka sig en och annan förklaring. Exempelvis att Premier Leagues styrka har blivit sådan att dess klubbars enorma spelartrupper i realiteten betyder att det bästa eller åtminstone rimligt realistiska en klubb från EFL Championship kan hoppas på är att typ ta sig till den andra, tredje eller möjligen fjärde omgången och där förmodligen få rätt rejält med stryk av en Premier League-klubb.

Vilket kanske ändå inte är tillräckligt intressant för att verkligen gå balls to the wall i Ligacupen. Samtidigt är det just ingenting nytt med detta, så här har det ju varit under en längre tid i Ligacupen utan att det har sett riktigt så här illa ut för EFL Championships klubbar. Något har specifikt hänt just den här säsongen. Och om det inte bara är rena tillfälligheter, vad är det i så fall annars?

ANNONS

Den mest uppenbara förklaringen är VM i Qatar. Fastän EFL Championship är en andraliga så måste den precis som Premier League göra ett uppehåll för VM, något annat vore inte rimligt hur relativt stor andel av spelarna i serien som är åtminstone aktuella för VM-spel i detta läge. Alltså blir det en dryg månads uppehåll i en säsong där EFL Championship lik förbaskat ska få ihop 46 ligaomgångar, utöver cupspelet.

Ingen annan liga i hela vida världen har lika många omgångar som EFL Championship och nu dessutom ska pausa säsongen under en månad. Det gör förutsättningarna väldigt speciella i EFL Championship just den här säsongen, och det verkar onekligen som om detta har tagit ett första och mycket drastiskt uttryck i Ligacupens första omgång. Vi får se vad det fortsätter få för avtryck i den här veckans andra omgång.

ANNONS

Man kan säga att det finns två sätt att se på detta. Det första där glaset får sägas vara halvtomt ser det som dumt att EFL Championship-klubbarna har försvunnit i sådan utsträckning och att detta har försvagat den här säsongens upplaga av Ligacupen mer än vad Ligacupen har försvagats generellt. Fler EFL Championship-klubbar hade kunnat göra Ligacupen mer spännande längre fram i cupen.

Det andra sättet, i vilket glaset istället är halvtomt, är att EFL Championship-klubbarnas frånfall betyder att vi i betydligt högre utsträckning kommer få se Premier Leagues klubbar göra resor till engelska arenor där vi väldigt sällan får se dem spela. Leicester på Edgeley Park mot Stockport County t ex, Newcastle till Prenton Park, Everton till Highbury Stadium, Fulham till Broadfield Stadium, Nottingham Forest till Blundell Park etc.

ANNONS

Här börjar även frågan ställas om de förutsättningar som påverkat EFL Championship-klubbarna i den här utsträckningen kommer påverka Premier Leagues klubbar i samma utsträckning när nu de går in i Ligacupen. Kommer vi få se Premier League-klubbarna falla i ovanligt hög utsträckning också de? Även Premier League tvingas ju ta ett månadslångt break mitt under säsongen.

Premier Leagues säsong är ju dock bara 38 omgångar, och klubbarna som adderar till detta med europeiskt cupspel under veckorna står ju över den här omgången, och behöver alltså inte bekymra sig för den frågan redan denna vecka. Men det är ju inte nödvändigtvis så att klubbarna som inte spelar europeiskt cupspel egentligen kommer göra en annan bedömning.

https://www.efl.com/carabao-cup/fixtures-and-results/fixtures/

Ligacupens tredje omgång lottas efter onsdagskvällens matcher.