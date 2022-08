Michael O’Neill lämnar över ett bättre Stoke City, men till vem?

Peter Hyllman

Jag är alltid skeptisk när en klubb väljer att sparka en manager så här tidigt på säsongen, efter bara några få matcher. Inte nödvändigtvis för att det är ”för tidigt” eller att man ”måste ge managern mer tid” eller något sådant. Men antingen så betyder det att klubben överreagerar på en dålig start på säsongen, eller så borde klubben ha bytt manager redan under sommaren om man var så tveksam till denne.

Antingen agerar Stoke City alltså för snabbt eller för långsamt. Vilket av dem gäller då för Stoke City? Michael O’Neill tog över Stoke City för snart tre år sedan, i november 2019, med Stoke City långt ned i nedflyttningsträsket. Stoke City stabiliserades under O’Neill och slutade säsongen på femtonde plats. Under de två därpå följande säsongerna slutade Stoke City båda gångerna på fjortonde plats.

ANNONS

Man kan utifrån detta anta två saker. Dels att Stoke Citys styrelse och klubbledning nog helt säkert hade hoppats på en bättre utveckling än att så att säga stanna på fjortonde plats, någon sorts rätt intetsägande mittenplacering. Tillräckligt bra för att inte riskera att åka ur, men inte tillräckligt bra för att kunna gå upp eller nå playoff. Dels att starten på den här säsongen visade att det troligtvis skulle bli samma visa den här gången.

Vilket leder till slutsatsen att Stoke City alltså har agerat för långsamt. För vad har Stoke City insett efter fem matcher av den här säsongen som de inte hade insett eller rimligtvis borde ha insett redan efter förra säsongen? Vad Stoke City tvingas till nu är att anställa en ny manager när säsongen väl har startat, med bara någon knapp vecka kvar av transferfönstret, och med en mer eller mindre bortkastad försäsong.

ANNONS

Det Stoke City som Michael O’Neill lämnar efter sig kommer dock vara ett bättre och lättare Stoke City att ta över än vad som var fallet för O’Neill för tre år sedan. Då var Stoke City fortfarande ett lag som hyfsat nyss åkt ur Premier League, och som flera år senare fortfarande satt på mängder av åldrande spelare på höga kontrakt, och hade tenderat att värva spelare efter ungefär samma princip.

Över de sju transferfönster som varit öppna under Michael O’Neills tid som Stoke Citys manager har 33 av 40 spelare med någon form av a-lagserfarenhet lämnat eller skeppats ut från Stoke City. Och att bli av med spelare på höga löner kan som vi vet vara svårt och tidskrävande. Samtidigt har Stoke City dragits med financial fair play-problem och bland annat därför tvingats till en mer blygsam approach på transfermarknaden.

ANNONS

När vi nu befinner oss vid slutpunkten av O’Neills tre år med Stoke City är läget alltså ett helt annat. Ladorna är städade och skåpen är rensade. Tärande spelare har lämnat Stoke City, bärande spelare är kvar i Stoke City, och unga lovande spelare har värvats eller börjat komma fram genom de egna ungdomsleden. Inte ett färdigt projekt på något sätt, men ett intressant projekt att ta över för en ambitiös manager.

Kanske var Michael O’Neill helt rätt manager att göra grovjobbet under den här svåra perioden. Väldigt mycket talar för det. Det betyder inte att O’Neill måste vara rätt manager att därefter ta laget vidare och uppåt i tabellen. Vissa managers är så att säga bättre som motgångsmanagers, andra är bättre som medgångsmanagers. Vissa är bättre i kris, andra är bättre i framgång.

Möjligen skulle man kunna tänka sig att Michael O’Neill delvis grävde sin egen grav under den här sommaren. Stoke City har hittills värvat nio nya spelare denna sommar. För all del mestadels yngre spelare och up-and-comers. Men i stort sett ingen av dem har varit i närheten av a-laget under säsongens fem första matcher. Med värvningar följer oftast krav på resultat, och O’Neill såg ut att ha gjort dålig business.

ANNONS

En annan möjlighet, som vi sett vid flera andra tillfällen, är att Stoke City helt enkelt har fått hugg på en manager de anser vara bättre lämpad. Chris Wilders namn nämns frekvent just nu, men precis som för Burnley i slutet av förra säsongen är det väldigt svårt att se varför Wilder skulle välja att lämna Middlesbrough för Stoke City i detta läge. Ett annat namn som naturligtvis nämns väldigt ofta och mycket är Sean Dyche.

Frågan är väl om det går att hitta en bättre kulturell fit mellan klubb och manager än mellan Stoke City och Sean Dyche.

:::

EUROPA LEAGUE

TBC 13:00

:::

EUROPA CONFERENCE LEAGUE

TBC 14:30