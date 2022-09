PL-Hörnan 2022-23 (#5): Haaland spränger alla gränser!

Peter Hyllman

Guldstjärnan: Fulham

Väldigt väl genomförd match av Fulham som taktiskt dominerade ett Brighton vi har sett taktiskt dominera flera andra lag i Premier League redan. Aleksandr Mitrovic svarade för en match som hade placerat honom i omgångens elva om det inte hade varit för en viss Erling Haaland.

Skamvrån: Chelsea

Kanske säger det allt som behöver sägas när Thomas Tuchel själv går ut efter matchen och kallar sina egna spelare för snälla på planen. Man kanske inte förväntar sig att Chelsea ska bli fysiskt dominerade av ett lag som Southampton, men så såg faktiskt ut att vara fallet.

Kvarsittning: Aston Villa

Svårt att säga vad Aston Villas matchplan egentligen var mot Arsenal. Frågan är om Steven Gerrard hade skickat ut laget med några andra instruktioner är ”go out there and get schtuck in, no marks!”. Därefter ser Aston Villa ändå till att släppa in två mål, det ena endast mikrosekunder efter kvitteringen, genom att vara alldeles för passiva.

Roliga timmen: Tidslöseriet

Det räcker med att maskning sker mot Liverpool för att det ska presenteras som ett allvarligt samhällsproblem och något moraliskt fullständigt förkastligt. När Everton däremot gör exakt samma sak fast värre mot Leeds bara dagen innan får det knappt någon uppmärksamhet alls. Lösningen är enkel, tillämpa reglerna!

Tillbaka till skolbänken: Steve Cooper

Taktiskt finns kanske inte så mycket att säga eller rita om för Nottingham Forest, en bortamatch mot Man City kan så klart sluta på det här sättet. Viktigast för Forest är inte hur den här matchen slutade utan hur man reagerar på det här resultatet under de närmaste matcherna.

Skolkarn: Douglas Luiz

Kommer in i 73:e minuten, gör mål direkt på hörna mot Arsenal i den 74:e minuten, och dagen därefter försöker Arsenal värva honom från Aston Villa. Rätt effektivt jobbat ändå måste man säga.

Hemläxan

Mitt (+) för Southamptons värvning av Roméo Lavia kan visa sig vara sommarens felbedömning.

Liverpool gör mål i åttonde tilläggsminuten av fem annonserade. Inget fel med det nödvändigtvis, men föreställ er reaktionen om detta hänt på en annan arena, låt oss säga Old Trafford.

Vilken debut av Alexander Isak!

Aston Villa är för stora för Steven Gerrard!

Erling Haaland och Julian Alvarez är en rejäl uppgradering på Gabriel Jesus och Raheem Sterling.

Är Crystal Palace mot Brentford Londons hippaste derby?

Någonstans tror jag ändå att Patrick Vieira uppskattar Wilfried Zahas alldeles äkta vrede på sina lagkamrater efter Brentfords sena kvittering.

Fullt ös sista timmarna av deadline day!