PL-Hörnan 2022-23 (#6): Arsenal förlorar för första gången!

Peter Hyllman

Guldstjärnan: Bournemouth

Väldigt starkt i det läge som Bournemouth befinner sig i att vända 0-2 i halvtid borta mot Nottingham Forest till en vinst med 3-2. Kanske är det ett resultat som både glädjer och inte glädjer Scott Parker, för det verkar ju som om det ändå går att konkurrera lite grann i alla fall med Bournemouths spelarmaterial.

Skamvrån: Nottingham Forest

Har man å andra sidan 2-0 i halvtid på hemmaplan så får man definitivt inte förlora den matchen. Den lärdomen måste Nottingham Forest dra kvickt om de har några som helst planer på att hålla sig kvar i Premier League.

Kvarsittning: Leicester

Brighton kunde springa rakt igenom Leicester mer eller mindre helt utifrån egen fri vilja, vilket inte var en bra look alls för Brendan Rodgers lag och taktik. Det mesta ser ut att vara på väg att rasa för Rodgers just nu som dessutom inte riktigt själv verkar ha någon tydlig idé om hur Leicester faktiskt ska spela just nu.

Roliga timmen: Richarlison

Att dra på sig gult kort för ett målfirande får väl anses rätt dumt och onödigt även i vanliga fall och under bästa möjliga förutsättningar. Men när man drar av sig tröjan i sitt målfirande och därefter får se målet bortdömt så blir det desto jäkligare att få syna det där gula kortet, fast å andra sidan desto roligare för oss som tittar på.

Tillbaka till skolbänken: VAR

Everton, Aston Villa, Newcastle, West Ham och Brighton kommer alla från den här omgången med legitima gripes gällande VAR:s olika interventioner. Det får ändå sägas vara både svårslaget och minst sagt problematiskt.

Skolkarn: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnolds offensiv vs defensiv har diskuterats i flera år redan, men början av den här säsongen har visat Alexander-Arnold från sin sämsta defensiva sida. Visst finns det ett offensivt värde med Alexander-Arnold men det är rätt upprörande att han faktiskt inte är bättre eller har blivit bättre defensivt.

Hemläxan

Är man Liverpoolsupporter och kräver att Jürgen Klopp ska få sparken så är man inte riktigt klok i huvudet.

Vad var det för stjärna som tyckte det var en klok idé att Hooters skulle sponsra ett P10-lag och inte kunde se hur det skulle sluta?

Först gjorde Brendan Rodgers en ”Scott Parker” dagen efter deadline day, och sedan en 2-5-förlust mot Brighton. Som att be om att få sparken.

VAR kackar ju onekligen till det då och då, men de som klagar över detta bör kanske erinra sig att det kackades och klagades minst lika mycket innan VAR.

Inte första gången som Arsenal åker till Old Trafford och förlorar för första gången.