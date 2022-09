En preview på Super League 2022-23

Peter Hyllman

Alla ögon riktas därför mot Super League, som har sin seriepremiär den här helgen. Man får säga att intresset är större än vad det kanske någonsin förut varit. Mest tydligt märks kanske det på derbyt mellan Arsenal och Tottenham om några veckor som redan sålt biljetter i en utsträckning som motsvarar ett nytt rekord för en engelsk ligamatch i Super League. Över 40,000 åskådare i skrivande stund har köpt biljett.

Super League de senaste åren har varit en affär mellan framför allt tre klubbar: Arsenal, Chelsea och Man City. Chelsea vann ligan förra säsongen, deras tredje raka ligatitel, en poäng före Arsenal, i en väldigt dramatisk sista omgång där Chelsea kom från underläge mot Man Utd, vände matchen och vann ligan. Kommer vi få se en lika tät och dramatisk titelstrid den här säsongen?

Arsenal

Jonas Eidevall har lyft Arsenal och gjort dem till seriösa titelutmanare igen. Arsenal dominerade under många år engelsk damfotboll men hade de senaste åren hamnat lite på efterkälken till framför allt Chelsea och Man City. Förra säsongen slutade Arsenal emellertid tvåa, en enda poäng och bara några minuter från ligatiteln.

Arsenal vill bygga vidare på detta den här säsongen. Det har inte värvats i någon större utsträckning, endast målvakten Kaylan Marckese och svenska anfallaren Lina Hurtig har hämtats in, utan man satsar vidare på det lag man nu har. En viktig pusselbit för detta var att man lyckades behålla superstjärnan Vivianne Miedema.

Arsenals och Eidevalls fotboll baserat på hög och intensiv press har visat sig väldigt framgångsrik i matcherna mot framför allt Chelsea och Man City, mot vilka Arsenal tog åtta poäng förra säsongen. Arsenal har haft svårare mot lägre liggande lag, där alltför många oavgjorda matcher i slutänden kostade dem ligan förra säsongen.

Chelsea

Emma Hayes segermaskin rullar vidare, men det finns ändå ett och annat tecken på grus i maskineriet. Chelsea var svindlande nära att tappa ligatiteln förra säsongen, och i Champions League har inte Chelsea riktigt lyckats komma över finalförnedringen mot Barcelona för ett och ett halvt år sedan.

Chelsea har haft svårt i omställningen mot en mer bollinnehavsbaserad fotboll och har satts under rejäla problem mot lag som pressat dem högt. Arsenal har utmanat dem i England och lag som Wolfsburg och Bayern München i Europa. En taktisk omställning som Chelsea behöver genomföra.

Chelsea har inte legat på latsidan när det gäller nya spelare. Främsta värvningen är nog Lyons kanadensiska försvarare Kadeisha Buchanan, men även Ève Périsset, Katerina Svitkova, Jelena Cankovic och svenska Johanna Rytting Kaneryd är spelare värda att hålla ögonen på. Emma Hayes har mycket att jobba med, men också mycket att jobba med.

Man City

Gareth Taylor har ett tufft jobb framför sig. Man City har under lång tid varit en av de mer dominerande krafterna i engelsk damfotboll men har sedan ligavinsten 2016 varit den mer eller mindre ständiga tvåan bakom Chelsea, fram till förra säsongen då de med mycket knapp marginal lyckades sluta trea.

Dessutom är det inga dussinspelare som Man City tappat den här sommaren. Spelare som Georgia Stanway, Jill Scott, Keira Walsh, Lucy Bronze och Ellen White ersätts så klart inte i ett enda andetag. Precis som på herrsidan försöker Man City göra det med främst spanska influenser, såsom Laia Aleixandri, Leila Ouahabi och Deyna Castellanos.

Man City saknar naturligtvis heller inte kvalitet i övrigt i spelartruppen. Alex Greenwood, Chloe Kelly och Lauren Hemp är samtliga nyblivna europamästare. Vicky Losada, Khadija Shaw, Filippa Angeldal och Demi Stokes är andra bra och viktiga spelare. Men kanske behöver Man City ett energitillskott?

Outsiders

Man Utd utmanade hårt om den tredje och sista Champions League-platsen redan förra säsongen och har alla möjligheter att göra det igen den här säsongen. Alldeles för många oavgjorda matcher var främsta skälet att Man Utd missade Champions League, och detta är matcher de nu måste börja vinna.

Tottenham ser ut att kunna göra Man Utd sällskap som utmanare av tabelltoppen. Laget har gjort rejäla framsteg under nya managern Rehanne Skinner och har börjat vinna alltfler matcher i ligan. Ett viktigt första test i början av säsongen blir bortaderbyt mot Arsenal om två veckor.

Everton kommer från två tuffa säsonger där de rasat från en plats runt tabelltoppen till en betydligt mer anonym tillvaro längre ned i tabellen. Detta trots att de investerat hårt i nya spelare. Managers har kommit och gått, men med Brian Sorensen som ny manager finns en förhoppning att Everton kommer få ordning på sina prylar.

Premiäromgången:

Tottenham vs Man Utd

Chelsea vs West Ham

Everton vs Leicester

Reading vs Liverpool

Brighton vs Aston Villa

Man City vs Arsenal

Man kan väl utan överdrift säga att den första matchen och den sista matchen är de som framför allt drar åt sig världens ögon den här gången.