Åtta bästa skötta klubbarna i Premier League

Peter Hyllman

När det pratas om Premier League så pratas det normalt sett väldigt mycket om dåligt skötta klubbar i Premier League. Kanske för att det är så uppseendeväckande, kanske för att skadeglädjen många gånger är den enda sanna glädjen. Där finns ju t ex Man Utd och Everton som några minst sagt spektakulära exempel på just detta, även om för all del heller inte precis saknar sällskap.