Nottingham Forest måste ha värvat kvalitet, inte bara kvantitet!

Peter Hyllman

När Serge Aurier i mitten av förra veckan blev klar för Nottingham Forest så var det den smått otroligt 22:a spelaren som Nottingham Forest värvade den här sommaren. Det är med andra ord inte bara en helt ny startelva, det är två helt nya startelvor. Det finns klubbar i Premier League som har värvat för mer pengar under ett och samma fönster än Forest, men ingen klubb i Premier League har värvat fler spelare.

Att värva 22 spelare är så klart rätt absurt oavsett vilken klubb det än handlar om, men det blir desto mer absurt med tanke på att Nottingham Forest är en alldeles nyss uppflyttad klubb till Premier League. Något går det att förstå i och med att så många som ingick i Nottingham Forests spelartrupp förra säsongen i EFL Championship inte längre var kvar i klubben.

Man kan självfallet ställa sig frågan exakt hur klokt det faktiskt är av Nottingham Forest att värva 22 spelare. Det måste bli ett jättejobb för Steve Cooper att under Forests första säsong tillbaka i Premier League försöka få ihop alla de splitter nya delarna till något som i alla fall liknar en fungerande helhet. Att döma av hur det sett ut i början av säsongen för Forest kommer det bli en knepig uppgift.

Men den möjligen något större frågan är hur i hela friden Nottingham Forest ens har råd att värva 22 spelare. Många tar för givet att vi ser ännu ett exempel på en uppflyttad klubb som helt enkelt förköpt sig och ekonomiskt biter över ett allt för stort stycke. En del tar liksom för givet att Nottingham Forest förr eller senare, förmodligen förr, kommer få problem med Premier Leagues finansiella regelverk.

Riktigt så enkelt är det emellertid inte. Både Swiss Ramble och Price Of Football har gjort lite olika redovisningar av detta. Men väldigt kort sammanfattat kan man konstatera att enligt nuvarande regelverk har Nottingham Forest utrymme att göra ackumulerad förlust över tre år motsvarande £61m. En sådan förlust inkluderar löner och amortiseringar av transfersummor, men inte investeringar i t ex infrastruktur, akademin etc.

Nottingham Forest har spenderat cirka £130m på nya spelare den här sommaren, vilket gör dem till den nykomling som spenderat näst mest på nya spelare omedelbart efter uppflyttning till Premier League, efter Aston Villa för några år sedan. Antar vi att Forests genomsnittliga kontraktslängd med värvade spelare är fyra år innebär detta att Forests årliga amortiseringskostnad är cirka £32m.

Givet att Nottingham Forests intäkter ökar exponentiellt i Premier League, löst beräknat närmare £120m om året bara i rena TV-pengar, så lämnar detta ett rejält utrymme för löner i Forests resultaträkning. Mer konkret betyder detta att Nottingham Forest rent ekonomiskt kan bära en total lönekostnad om cirka £110m, utan att överträda gränsvärdet enligt Premier Leagues finansiella regelverk.

Givet att Nottingham Forest i EFL Championship har haft en genomsnittlig årlig lönekostnad motsvarande cirka £37m betyder detta alltså att Forests har utrymme att på ett bräde trippla sina lönekostnader i Premier League. Helt plötsligt framstår det inte längre som riktigt lika finansiellt orimligt för Nottingham Forest att värva så här många spelare som de faktiskt har gjort. Åtminstone inte på kort sikt.

Genomsnittliga lönekostnader i Premier League för de 14 klubbar som inte räknas bland de sex superklubbarna är £120m per år. Vilket betyder att Nottingham Forest med en årlig lönekostnad om £110m borde kunna anses vara konkurrenskraftiga på ett rent finansiellt plan. Åtminstone borde det vara fullt möjligt att i ekonomiska termer hålla sig kvar i Premier League för Forest.

Alltså går det att se hur Nottingham Forest håller sig inom regelverkets och den egna ekonomins råmärken även fastän de värvar otroliga 22 spelare den här sommaren. Ropet efter utredningar och rädslan för framtida finansiell härdsmälta är inte nödvändigt. Ändå går det att hävda att Forest agerar kortsiktigt. Inte för att de riskerar bryta mot regler utan för att det binder deras ryggar för framtiden.

Varje spelare de värvat den här sommaren minskar deras utrymme att agera de närmaste åren. Nottingham Forest har kanske inte passerat gränsvärdet enligt Premier Leagues regelverk, men måste ändå ha närmat sig det betänkligt. Det vill med andra ord till att Steve Cooper och Forest får ut mesta möjliga av de 22 spelare de värvat, utöver de spelare som redan fanns i Forests spelartrupp.

Viktigt alltså att Nottingham Forest har värvat inte bara kvantitet, utan också har värvat kvalitet.