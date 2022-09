Åtta frågetecken från Gareth Southgates landslagstrupp

Peter Hyllman

Gareth Southgate har tagit ut sin sista landslagstrupp innan VM, det vill säga innan den uttagning som ska resultera i Englands VM-trupp. Stor sak har så klart gjorts av det faktum att det är just den sista landslagstruppen innan VM-truppen, givetvis med implikationen att den här landslagstruppen har något att säga om hur Englands VM-trupp faktiskt kommer att se ut.

Vilket möjligen skulle kunna diskuteras. Å ena sidan kommer Gareth Southgate självfallet vilja ha med sig spelare han ser som självklara i en VM-trupp. Å andra sidan kan man tänka sig att Gareth Southgate även kommer vilja testa eventuella tankar han har om spelare som kanske befinner sig runt marginalerna av hans tänkta VM-trupp, och gärna gör det i ett Nations League med tveksam betydelse för England.

Just den här Nations League-kampanjen har blivit Gareth Southgates hittills enda egentliga misslyckande som Englands förbundskapten. Ingen vinst på fyra matcher, två förluster mot Ungern, varav framför allt den sista stora förlusten på hemmaplan tog rätt hårt på det engelska fotbollspsyket, gör att England i högsta grad riskerar att åka ner en division i Nations League.

Oklart vad för betydelse man egentligen ska tillskriva detta. Nations League är lite som Ligacupen för landslag, visst är det tävlingsmatcher men det är långt ifrån de matcher som är högst prioriterade, åtminstone i turneringens tidiga skeden. Samtidigt är det kanske en osäkerhetskänsla som England inte vill gå in med till ett VM där de ansetts vara en av favoriterna att vinna, att ha gjort ett stort fiasko i Nations League.

Gareth Southgate har tagit ut 25 spelare i denna landslagstrupp. Av dessa 25 spelare är 15 av dem antingen målvakter eller försvarare, vilket tämligen klart och tydligt indikerar var Southgates taktiska prioriteringar befinner sig någonstans. Vilket inte borde överraska någon som har sett England spela sina senaste mästerskap. Southgate kommer alldeles klart fortsätta köra på sin redan beprövade taktik, på gott och på ont.

Men självfallet är det inte en uttagning som gjort alla nöjda. Supportrar till olika klubbar har naturligtvis sina väldigt bestämda uppfattningar om att just deras spelare minsann borde vara med, och naturligtvis i dessa sammanhang kan man inte bara inte hålla med, utan det handlar så klart om ett bias från Southgates för vissa klubbar men mot just deras specifika klubb. Finns det större lipsillar än storklubbsfans?!

Vilka är då de stora frågetecknen kring Gareth Southgates landslagstrupp, hans sista landslagstrupp innan VM-truppen ska tas ut, om nu det har någon som helst betydelse?

(8) Var är Ben White?

Förmodligen den utelämning som upprört flest, han spelar ju också för en klubb vars supportrar ofta är väldigt känsliga med sådana här saker, och dessutom generellt har en väldigt hög uppfattning om just sina spelare.

Här kan för all del uppfattningen, om än kanske inte graden av upprördhet, ändå anses motiverad. White har varit strålande för Arsenal och har varit strålande under flera säsonger, och känns steget före flertalet andra mittbackar i landslagstruppen.

(7) Ska verkligen Trent Alexander-Arnold vara med?

En spelare som däremot fortsatt är med i Southgates landslagstrupp som det finns väldigt goda skäl att fråga sig varför han är med är Alexander-Arnold, som varit mer eller mindre bedrövlig hittills den här säsongen.

Möjligen är Southgate bränd från första gången han petade Alexander-Arnold och inte vill ha den diskussionen hängandes över sig ännu en gång, men med så många andra skickliga högerbackar i truppen är det ett beslut som sticker i ögonen.

(6) Var är Liverpools mittfältare?

Endast fem mittfältare ingår för närvarande i Gareth Southgates landslagstrupp, varav en av dem precis har dragit på sig ännu en skada, det vill säga Kalvin Phillips. Detta måste anses i sig vara tämligen anmärkningsvärt.

Minst lika anmärkningsvärt är var någonstans Liverpools alla mittfältare. Jordan Henderson är inte med, James Milner är inte, en ung Harvey Elliott som varit strålande hittills den här säsongen är inte heller med. Mer eller mindre obegripligt.

Någon jag däremot tror inte precis klagar över den saken, och det kan ju mycket väl antas ha något med saken att göra, är Jürgen Klopp.

(5) Är Marcus Rashford och Jadon Sancho fortfarande petade?

En av de stora snackisarna förra våren, liksom en kanske ofrånkomlig följd av Man Utds fullständiga sammanbrott förra säsongen, var att Marcus Rashford och Jadon Sancho blev av med sina platser i den engelska landslagstruppen.

Många har pratat om just den saken inför den här säsongen om hur viktigt det är för både Rashford och Sancho att jobba sig in i VM-truppen igen. Både Rashford och Sancho har varit betydligt bättre hittills, men ännu verkar det alltså inte vara tillräckligt.

(4) Var är James Maddison?

Leicester har sannerligen inte varit bra den här säsongen, men en spelare det knappast går att klandra för den saken är James Maddison, som i flertalet matcher har varit alldeles strålande på planen, även mot mycket bra motstånd.

Ändå fortsätter alltså Maddison stå utanför landslagstruppen. Desto märkligare när man ser både det låga antalet mittfältare i Southgates trupp, och att en spelare som Jack Grealish fortfarande håller en plats, en spelare Southgate inte visat något förtroende för alls.

(3) Platsar verkligen Ivan Toney?

Nyheten i just denna landslagstrupp är att Ivan Toney har fått en plats. Så färsk är för övrigt den nyheten att FA inte ens har hunnit med att skaka fram en spelarbild på Toney, till skillnad från alla andra spelare i truppen.

Inget snack om att Toney har varit riktigt bra som anfallare i Brentford, och det är kul att se sådana spelare ges chansen också i landslaget. Det känns ändå lite långsökt att Toney skulle kunna vara något annat än bänkvärmare i ett möjligt VM.

(2) Hur kommer det sig att Ollie Watkins inte tar en plats?

Vad som kanske gör uttagningen av Ivan Toney desto märkligare är att en anfallare som Ollie Watkins aldrig har tagit en plats i Gareth Southgates landslag. Watkins har många gånger varit fenomenal för Aston Villa, även under den här säsongen.

Problemet för Watkins är möjligen att just på den positionen är Harry Kane så given att det inte är någon idé för någon annan spelare att ens fundera på saken. Men samma sak gäller så klart t ex Ivan Toney.

(1) Ska verkligen Harry Maguire och Luke Shaw vara med?

Varken Maguire eller Shaw har varit delaktiga i vad som ändå varit någon slags uppryckning för Man Utd den här säsongen. Det har blivit rätt så tydligt att både Maguire och Shaw har tappat sina ordinarie platser i Man Utds backlinje.

Lik förbaskat är de med i Gareth Southgates landslagstrupp. Vilket naturligtvis är måttligt populärt i andra läger, inte minst de läger som tycker det är både förskräckligt och förfärligt att Ben White inte är med i truppen för övrigt.

Delvis går det för all del att förstå Southgate. Maguire och Shaw har alltid varit bra just i Englands landslag, det är spelare runt vilka han ändå har byggt sin backlinje som varit väldigt lyckad i både VM och i EM. Det är inget man bara slänger bort några månader innan nästa VM.

Men visst kan det leda till en och annan fråga hos andra spelare som fått höra att om de inte spelar regelbundet för sina klubbar så spelar de heller inte för England. Men det beror så klart också lite på vad Southgate faktiskt har att välja mellan.

Något jag misstänker hjälper framför allt Luke Shaw.