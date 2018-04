Napoli och Milans bortaspöken får stora konsekvenser

I augusti 2015 debuterade Maurizio Sarri på Napolis tränarbänk med en bortamatch mot Sassuolo. Det blev förlust med 1-2 den gången och förra våren slutade samma möte 2-2 på Mapei Stadium. Under åren som gått sedan den sensommarkvällen 2015 har Sarri evolutionerat sin spelmodell och fått en tränarfilosofi uppkallad efter sig, Sarrismo.

Men problemen i bortamatcher mot Sassuolo har bestått. Igår kväll intog 7000 neapolitanare Reggio Emilia och ordnade en spektakulär atmosfär på den ödsliga men fina Mapei Stadium. De var fullt medvetna om att Napoli behövde vinna den här matchen mot ett nedflyttningshotat Sassuolo för att hålla jämna steg med Juventus i toppen.

Som förväntat dominerade gästerna också matchbilden. Men problemet med effektiviteten i straffområdet som Napoli visat de senaste matcherna fortsatte. Lorenzo Insigne kom från tveksamma insatser under landslagsuppehållet och missade flera bra chanser i första halvlek. Eller, Andrea Consigli visade hur bra han kan vara i Sassuolomålet.

Hemmalaget hade inte mycket boll men stack upp och anföll fyndigt när de fick chansen. I den 22:a minuten nickade Peluso en frispark i stolpen som Politano instinktivt snabbade upp returen på och satte 1-0.

Samme Politano som var mycket nära en övergång till Napoli i januari, men där klubbarna inte kunde komma överens och affären ställdes in under transferfönstrets sista timmar. Lika bra konstaterade Napolipresidenten De Laurtentiis lakoniskt i efterhand, för ”250 miljoner är slöseri med pengar på en spelare som inte vore given”.

Precis som Insigne i Napoli hade Sassuolo också en spelare med ett felinställt sikte. Domenico Berardi har som hela det svartgröna laget haft enorma problem med målskyttet. Sassuolo hade inför matchen bara nätat sex gånger på hemmaplan och totalt gjort 18 (!) mål på 28 matcher.

Berardi hade i början på andra halvlek ett jätteläge att nästan rasera Napolis drömmar om en scudetto men sköt högt över Pepe Reinas ribba. De drömmarna är fortfarande vid liv efter en timme av Napolitrummande mot Consiglis mål. På ett vänsterinlägg från Mario Rui kunde José Callejón stöta in kvitteringen i den åttionde minuten.

Arkadiusz Milik med sin tyngd kom in för Dries Mertens på centerpositionen, var alert och cyklade ett skott i ribbans överkant. Men Napoli kom inte närmare än så och tappade två blytunga poäng i scudettokampen. Känslan bland de ljusblå fansen var säkert att guldchansen höll på att glida de ur händerna, särskilt med tanke på vad som hände senare under kvällen i Turin.

Så enkelt tror jag inte det blir efter att ha sett både Napoli och Juventus kryssa borta mot lag kring nedflyttningsstrecket två omgångar i rad. Dessa matcher är de facto svåra och kommer förbi tuffare än när titelkombattanterna ställs mot lagen i mittskiktet.

Sassuolo drygade ut marginalen till nedflyttningsplatserna och har nu fyra poäng ner till Crotone. De har fortfarande problem med målskyttet att lösa och igår fick den tilltänkte frälsaren Khouma Babacar börja på bänken. Men tendenserna finns där och lille Stefano Sensi var strålande i sin regissörsroll.

Det går inte att säga om Napolis dito Jorginho, som följde upp en misslyckad landslagsvecka med en blek insats här och blev utbytt. En Jorginho som tappar formen har Napoli inte råd med, lika lite som att anfallarna går in i en formsvacka. För fortsatt spänning i toppen är det ett krav att någon av Insigne, Mertens och Milik börjar hitta målet igen.

Efter 3-1 mot Milan senare under kvällen drog Juventus återigen iväg med en fyrapoängsledning i serien. Men lika missvisade som 1-1 var spelmässigt mellan Sassuolo och Napoli var Juves seger i Turin. Milan stod för en strålande första halvlek och förde spelet på Juventus Stadium.

De var kvicka, påhittiga och smarta, och äntligen har Gennaro Gattuso kanske hittat rätt offensiv formation i Suso-André Silva-Çalhanoğlu. Portugisen Silva kommer mer och mer rätt i nummer nio-rollen och visade igår att han kan prestera mot det bästa av försvar.

Patrick Cutrone, som fick hoppa in, har givetvis gjort det bättre över hela säsongen. Men jag är av idén att Cutrone ska slussas in i startelvan metodiskt och att det därför kan vara smartare att spela Silva i centerrollen när han nu hittat formen, och ändå köptes för att vara en startspelare i somras.

Juventus var alldeles för defensivt balanserade i deras 3-5-2-uppställning och Milan ägde boll som få bortalag får på den vitsvarta hemmaborgen. Juve var dock skoningslösa när väl lägena uppstod. Först när Higuaín sköt en tidig mörsare som Donnarumma parerade fint.

Bara någon minut senare fick Dybala prickskjuta in ledningsmålet när Biglia och Bonaventura lät honom stå obegripligt fri utanför straffområdet. Milans replik kom 20 minuter senare i den 28 minuten, och vem skulle inte göra målet om inte Leonardo Bonucci?

Milankaptenen hade blivit häcklad och busvisslad av sin gamla hemmapublik men kom först på en hörna och nickade välförtjänt in kvitteringen. Bonucci firade med att snurra fingret runt sitt eget ansikte och visade än en gång vilken speciell karaktär och spelare han är.

För Juvesupportarna kan det vara svårt eller irriterande att se Bonucci fira så. Det kan dock inte komma som en överraskning med tanke på mittbackens personlighet och mottagandet han fick från stora delar av Juventus Stadium.

Max Allegri gick i halvtid över till 4-2-3-1 för att få upp laget, tog in Douglas Costa, och det i sin tur blev ett 3-4-3 i praktiken efter han bytt in Benatancur och Cuadrado senare i andra halvlek. Milan blev tröttare och fick rikta in sig på kontringar i andra halvlek. Ändå var de sånär en vändning när mannen med sjuka tillslaget Hakan Çalhanoğlu dundrade ett distansskott i ribban.

Matchen fick istället en oväntad matchhjälte. I den 79:e minuten passade Sami Khedira fram skadecomebackande Juan Cuadrado som nickade in 2-1. Några minuter före slutsignalen satte Khedira själv trean med ett välplacerat skott, hans sjunde för säsongen. Tysken visade att han är redo att möta sitt gamla spanska lag i veckan och var bästa Juventusspelare tillsammans med Dybala.

Insatsen var mer än något annat en uppvisning i effektivitet och karaktär av Juventus. De skapar inte fler målchanser än Milan men likförbannat gör Juve tre mål och ordnar en säker seger i slutändan. Det är mönstret är välbekant och doftar väldigt mycket ett scudettovinnande lag.

Innan Bonuccis mål hade Juventus inte släppt in något på 959 minuter i Serie A, näst bäst någonsin. Det kommer inte som en överraskning att Juve själva har det två år gamla rekordet.

Milan ska ändå vara väldigt nöjda med matchen och främst första halvlek som är den bästa jag sett de spela under säsongen. Gattuso borde dock tagit in Cutrone före Kalinić och bytt ut Bonaventura som inte utförde mycket av värde. Förutom Bonucci ska Franck Kessié plussas som verkligen tog för sig och agerade tryggt på det rödsvarta mittfältet.

Konsekvenserna av resultatet är tuffa inte bara för Napoli utan också Milan. Efter Inters vinst mot Hellas Verona skiljer åtta poäng till stadsrivalen inför onsdagens derby. Vinst är ett måste om laget ska ha realistiska tankar om Champions League-spel kvar. Tills nästa gång är Juventus Stadium fortfarande en plats där Milan aldrig tagit en poäng. Senast det begav sig var det just Gattuso som gjorde det avgörande målet.

****

Annat från omgång 30:

Serie A:s två fulaste halstatueringar möttes på Renato Dall’Ara där Bologna tog emot Roma. Den blaffigaste av dem sitter på Erick Pulgar och han gav hemmalaget ledningen på pass från Federico Di Francesco, som mötte pappa Eusebios gulröda lag. Den andra sitter på Diego Perottis hals och han tillsammans med övriga anfallskollegor hade svårt skapa chanser mot ett ovanligt tätt Bolognaförsvar.

Med Cengiz Ünder skadad och Edin Džeko vilandes på bänken tog ingen av Stephan El Shaarawy och Patrik Schick chansen från start. Radja Nainggolan haltade av i första halvlek och på skadelistan finns även Lorenzo Pellegrini. Skadefrågetecknen inför Barcelonamatchen blir inte klarare när en sådan som Kevin Strootman missar öppet mål från en halvmeter (fick väldigt låga betyget 4/10 i Gazzettan).

Roma grejade ändå en poäng när Džeko till slut kom in och vann nickduellen mot Filip Helander och ordnade 1-1. Huvudstadslaget borde vara ganska missnöjda med bara oavgjort och frågan bör ställas varför så lite hände framåt innan Džekos inhopp. Håller inte avbytarna i offensiven när någon blir skadad eller avstängd?

Heder till Bologna som för andra matchen i rad spelar 1-1 mot ett Romlag, trots att laget inte har mer än äran att kämpa för resten av säsongen.

Ett tungt skadedrabbat Fiorentina tog tredje raka segern i och med 2-0 hemma mot Crotone. Giovanni Simeone är tillbaka i målprotokollet och Federico Chiesa satte 2-0 vackert efter ett väggspel med Riccardo Saponara.

Saponara skrev en rörande hälsning till Davide Astori på Instagram och har efter dödsfallet plötsligt tagit en plats i startelvan. Innan det stod 26-åringen på noll starter under 17/18 men gjorde på nytt en fin insats som offensiv mittfältare igår.

Crotones tränare Walter Zenga krävde att laget skulle ”bete sig som hajar” under slutspurten, med en blinkning till klubbsymbolen. Frågan är om inte Zenga och hans lag navigerar fel och simmar mot det vatten som är Serie B…

Några som redan hunnit dit är avsågade Benevento. Deras tillvaro blev inte enklare när målvakten Puggioni tog bollen med handen utanför straffområdet och fick rött redan i den tionde minuten, varpå Immobile gjorde 1-0 kort därpå.

Sedan skulle gästernas Laziofostrade spelare påtala för Olimpicopubliken att de lever och frodas. Cataldi skruvade in en frispark och höll upp händerna i en ursäktande gest mot Curva Nord. Efter paus fullbordades en galen vändning när Lombardi, också han utlånad från Lazio, spelade fram till succéförvärvet Guilhermes 2-1-mål.

Men på åtta minuter skulle Lazio göra tre mål, de Vrijs femte och Immobiles 26:e för säsongen adderas till protokollet. Det slutade 6-2 efter två sena mål av Lucas Leiva och Luis Alberto. Lazio är kvar på femteplatsen men har distanserat Milan efter omgångens resultat.

Första halvlek i Cagliari-Torino bjöd på grova missar från båda lagen. Men när Adem Ljajić ersatte Afrieye Acquah i den 54:e minuten skulle allt svänga till Toros fördel. Iago Falque gjorde ledningsmålet efter en timme och några minuter senare gjorde Ljajić själv 0-2, hans första mål sedan den 22:a september.

Trean kom från Christian Ansaldi och fyran gjorde Joel Obi efter läckert förarbete av Ljajić. Även Andrea Belotti kan vara på väg mot formen efter en bra insats. Väldigt viktigt för Torino att bryta den senaste tidens negativa trend, och det måste väl finnas plats för Ljajić i 3-5-2-uppställningen som Walter Mazzarri återgått till?

En annan som verkar hittat formen igen är Inter Ivan Perišić och hemma mot Hellas Verona visade kroaten upp hela sitt register. Först med ett inkast som hittade hela vägen till Mauro Icardi och säsongens snabbaste mål efter 35 sekunder.

Sedan tog han emot Brozovićs quarterbackpass på bröstet och placerade behärskat in tvåan, veckans snyggaste mål. Efter paus spelade Perišić åter fram Icardi till dennes 24:e mål för säsongen. Milan är förvarnat inför onsdagens möte.

Men vad har hänt i Udinese och Sampdoria? Chievo vann mot de sistnämnda på Bentegodi och tog tre extremt värdefulla poäng i bottenstriden. Quagliarella gav Samp ledningen på straff men Castro och Stepinski ordnade hemmalagets vändning i andra.

Sampdoria har tre raka förluster men tränaren Giampaolo vill inte tala om någon kris. Laget åker ändå på träningsläger innan nästa helgs derby mot Genoa.

Udinese kördes över av ett Papu Gomez-inspirerat Atalanta i Bergamo även om det stannade vid 2-0 efter mål från Petagna och Masiello. Oddos manskap har sex raka förluster och den Europa League-plats som Atalanta jagar har Udinese fått glömma efter den usla inledningen på 2018.

Ett glädjeämne är dock att Svante Ingelsson nu kan lägga en Serie A-start till de 81 minuter han fått spela tidigare i serien.

Twitter: @ErikHadzic