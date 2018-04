Milan räckte inte till mot Inter som prickat formen

I höstderbyt var Mauro Icardi ensam regent i Milano efter ett hattrick i 3-2-vinsten. Nu fick 25-åringen känna på hur det är att spela den motsatta rollen som syndabock på idrottens La Scala. Icardi missade öppet mål vid två tillfällen i andra halvlek i Milanoderbyt, en syn som inte teddes möjlig efter man sett hans hänsynslösa avslutsförmåga i säsongens första Derby della Madonnina.

Missarna kommer spä på känslan bland Inter att de förlorade två värdefulla poäng i kampen om Champions League-platserna. Men de vann också en bekräftelse på att laget hittat formen inför säsongens sista omgångar och just nu ser starkast ut bland lagen som utmanar om CL-platserna.

Inter hade mycket boll hela matchen och i offensiven stack högerbacken João Cancelo ut tillsammans med innermittfältaren Marcelo Brozović. Cancelo var ett konstant hot med sina löpningar framåt och inläggsfot.

Brozović å sin sida har nästan blivit symbolen för Inters uppryckning under våren. Kroaten fick igår chansen igen i mittfältskonstellationen med Roberto Gagliardini och Rafinha som varit så lyckad på senare tid. Brozović vårdade boll, vann dueller och hittade passningar som ingen annan svartblå.

109 rätt på 121 passningsförsök är tydliga siffror, och då var flera av dessa öppnande crossbollar på 30-40 meter. Rafinha hade det svårare mot Franck Kessié som gjorde det stort jobb defensivt mot brassen, men Rafinha hittade fler ytor i andra halvlek där han visade varför han på kort tid blivit så viktig för Inter.

Det är en sak att Inters mittfält är bollskickligt. Jag imponerades igår av hur bra de klarar det fysiska spelet på mitten. Även finsnickare som Rafinha och Brozović tacklade loss bollen flera gånger och gjorde starka defensiva insatser.

Det medförde förstås problem för Milan som verkade ostrukturerade offensivt som de ibland kan vara. Suso hamnade alldeles för långt ner i planen och Kessié kom med i löpningar framåt först i andra halvlek.

Rossoneri saknade den avstängde Lucas Biglia och på mittfältet fortsätter Jack Bonaventura att brottas med dålig form. Patrick Cutrone hade också han svårt att sätta sin påverkan på spelet även om han vackert cykelsparkade in bollen i offsideposition, för att i momentet senare bli utbytt mot Milanfansens evige hackkyckling Nikola Kalinić (nej, han åstadkom inget igår heller).

Gattuso behöll André Silva på bänken matchen ut, som flög hem till Portugal direkt efter för att sörja sin bortgångne farfar, och fick förlita sig på inhopp från Locatelli och Borini. Inter i sin tur satte in Éder och Borja Valero, och det säger en del om skillnaden i bredd mellan trupperna.

Jag satt och väntade på ett Intermål under slutkvarten, som aldrig kom trots Icardis öppna mål på den pigge Candrevas inspel under tilläggstiden. Energin på den regntunga planen sinade och vinnare i och med resultatet blev konkurrenterna om CL-platserna Lazio och Roma. Men jag har svårt att se Inter falla ifrån topp-fyra nu med detta återfunna självförtroende.

Milan har alltjämt åtta poäng upp till fjärdeplatsen med åtta omgångar var. Defensiven igår var solid med bra insatser från alla förutom den opålitlige Rodriguez som hade problem med Candreva. Men laget verkade tagit ut sig under lördagens match mot Juventus och det är svårförklarligt hur kvalitetsskillnaden kan vara så stor offensivt från en match till en annan.

Med det sagt tvingade Milan Handanović till ett par superräddningar under matchen. Utvecklingen under Gattuso kan fortsätta, rapporter talar om att tränaren skriver ett längre kontrakt med klubben under eftermiddagen.

****

Daniele De Rossi och kvartsfinaler i Champions League verkar inte gå ihop. I april för tio år sedan reste hans Roma till Old Trafford med ett 0-2-underläge att hämta upp mot Manchester United. I slutet av första halvlek fick Roma ett gyllene tillfälle att skaka om den blivande slutsegraren, men De Rossi missade straffen och det blev inga mål för vargarna.

Igår var olyckan framme igen när Romakaptenen styrde in ett inspel på väg mot Messi i eget mål från straffområdeslinjen. Roma hade då gjort en mycket bra första halvlek på ett sömnigt Camp Nou. Eusebio Di Francesco ställde upp med ett 4-3-3 som vanligt med smarta och flexibla spelarval som Florenzi på högeryttern, Bruno Peres som löpstark högerback och Pellegrini i en vice-Radjaroll.

Roma var aggressiva i presspelet, bra med boll och hade bestämt sig för att Barcelona skulle ha så lite av bollinnehavet som möjligt. Försvarsmuren rammades ändå av en egen spelare och samma sak hände tio minuter efter paus när bollen studsade in via Manolas i mål.

3-0 kom några minuter senare av Gerard Pique och sifforna visade en dominans som Barcelona aldrig hade under kvällen. Roma forcerade starkt dock mot slutet. Främst på vänsterkanten med Kolarov och Perotti, det var den senares inspel som nådde fram till Džekos reducering med tio minuter kvar.

Men dolkstöten kom i den 87:e minuten. Ett Barcainspel mot straffpunkten studsade ifrån inbytte Gonalons fötter och hamnade framför Luis Suárez som avgjorde dubbelmötet med 4-1-målet. Jag trodde att den tidigare Lyonkaptenen Gonalons skulle bli en riktigt prisvärd värvning för fem miljoner euro i somras.

Tiden i Rom har dock varit lika misslyckad som hans förstatouch vid målet igår och i nuläget har mittfältaren inte visat sig vara värd ens den prislappen.

Roma kan klaga på att domaren inte vågade döma straff när Umtiti fällde Pellegrini på straffområdeslinjen kort efter 1-0-målet. Men till slut spelar det ingen roll om Barcelona inte står för någon sprakande fotboll när de tvingar fram kostsamma misstag hos Roma.

3-0 till Spanien mot Italien i september var dominobrickan som satte igång den apokalyps som väntade Italien en mörk novemberkväll mot Sverige. 7-1 från två spanska toppklubbar mot två Serie A-lag är siffror som minst lika tydligt visar klasskillnaderna mellan de bästa i båda ligorna. Italien kan inte bara hoppas på en skonsammare lottning nästa gång det bränner till.

****

Tillbaka till gårdagens matcher i Serie A och några bottenmarkeringar i uselhet. Avsågade Benevento vann mot seriens nästa sämsta lag Hellas Verona med 3-0 på hemmaplan. Sifforna talar om en fullständig kross, 72-28 i bollinnehav och 19-1 skott till Beneventos fördel. Otroligt nog har Hellas bara fyra poäng till säker mark fortfarande.

Med Sassuolo drabbat av en tidig utvisning såg Chievo ut att vara på väg mot den andra raka vinsten efter Giaccherinis mål i den 72:a minuten. Sassuolos Magnanelli fick sitt andra gula kort i den 84:e, ändå lyckades gästerna kvittera på fem minuters tilläggstid.

Hur är det ens möjligt Chievo? Det är sådana här grova poängtapp som kan sänka klubbar. Till Chievos lycka finns ett lag i den ännu större riskzonen att åka ur. Crotone förlorade med 1-4 mot Torino på bortaplan och ser mer och mer ut att vara för svängiga för att överleva även detta år.

Adem Ljajić gjorde sin första start sedan december och spelade bakom Belotti och Falque i Mazzarris nygamla 3-5-2-system. Det är ingen tillfällighet att Torino börjat vinna igen med serben på planen. Belotti gjorde tre mål och Falque ett, och på söndag väntar en hyperintressant match mot Inter.

Twitter: @ErikHadzic