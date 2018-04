Det var bara två år sedan den franska förbundskaptenen Didier Deschamps pratade om Kalidou Koulibaly som en potentiell mittback till Frankrikes hemma-EM. Kruxet var att Koulibaly redan hade spelat fem landskamper för det Senegal där han har sina rötter i.

Under tiden som passerat har Koulibaly växt ut till en av Serie A:s bästa mittbackar. Ikväll fick han huvudrollen på den scen som utan konkurrens var fotbollseuropas största den här helgen.

Från och med nu kommer färre fotbollsfans i världen ha svårigheter att identifiera spelaren i Napoli. Det inkluderar alla vitsvarta och särskilt den gamle Juventusspelaren och tränaren Deschamps.

Om vi nu ändå pratar om fotbollsfans är jag inte säker att matchen Juventus-Napoli lockade så värst många nya sådana utifrån. Egentligen bryr jag mig inte. Jag hade gärna sett en tillställning mer rik på målchanser och öppet spel. Men det var alldeles för mycket på spel för sådant tycktes resonemanget på planen.

Mycket av matchkaraktären sattes redan i den elfte minuten när Juves försvarsledare Giorgio Chiellini tvingades utgå skadad. Stephan Lichtsteiner sattes in som högerback och Benedikt Höwedes, med 158 minuters speltid under säsongen, flyttades in som mittback.

I en jämn första halvlek verkade Juventus omskakat av försvarsrockaden. Napolis höga press stressade fram felpass på egen planhalva som i sin tur ledde till förlorade andrabollar. Det såg inte bekvämt ut men de höll åtminstone Napoli ifrån de farligaste målfarligheterna.

Men framåt var det trubbigt. En av hela seriens formstarkaste spelare Douglas Costa hamnade för långt ner i banan och Gonzalo Higuaín hade en sådan kväll där en undrar om han ens var på planen. Mot sitt gamla lag brukar argentinaren annars vilja kliva fram i rampljuset ska sägas.

Den spelarutvecklingen är inga nyheter för juventini, vad värre var det faktum att Paulo Dybala aldrig kom in i matchen. Juventus nummer tio spelade med skavanker och byttes ut redan i halvtid mot Juan Cuadrado som inte heller förmådde något särskilt.

Efter pausen blev Juventus backar varma i rollerna och visade upp den typen av försvarskonst som få andra lag kan på denna nivå. Kombinationsspelet i Napoli tog aldrig fart och Dries Mertens var lika osynlig på centerpositionen som Higuaín.

Maurizio Sarri valde att ta ut honom och sätta in Arek Milik, och senare kapten Hamšik för Zielinski. De vanliga bytena alltså med Rog inne på slutet förstås. Jag kände att Sarri kunde chansat mer och behållit Mertens bakom Milik eller ute på en kant.

Men Sarri är envis och trogen sin 4-3-3-formation som han kört hela säsongen. Han litar också på sina inhoppare, de få han använt under säsongen, och envisheten skulle betala sig med storvinsten till slut.

Mehdi Benatia, en annan Frankrikefödd spelare som valt ett afrikanskt landslag, gjorde en lysande match i det nykomponerade mittlåset med Höwedes. Men detta har som bekant inte varit marockanens bästa tio dagar i livet. På en hörna i den nittionde minuten tog Koulibaly sats, Benatia hängde inte med och fick se Napoliförsvaraen nå Ronaldohöjder och nicka in bollen. 0-1, på Juventus Stadium av alla ställen att ta slutminutssegrar på.

Sarri kommer hyllas för envisheten i att låta sitt lag trumma på i den takt de brukar. De skapade inte mycket mer än Juventus, men en måste imponeras av hur de tog den här matchen till sig. Juventus kom under långa stycken inte ens fram till anfall. På hemmaplan.

Tillfälligheter avgör och om det velat sig annorlunda hade jag åter kunnat skriva en text om hur Max Allegri stängde ner en motståndare och fick det resultat som Juventus önskat, så som det brukar se ut. Nu gick Allegri istället fel med den defensiva matchplanen och det är tre väldigt dyrbara poäng som regerande mästarna tappar.

Feghet kan tyckas, men varför ändra på något som fungerar och som bevisligen funkade senast lagen möttes, låt vara att de försvarde en ledning då? Samma typ av feghet som folk hade kunnat anklaga Sarri för som inte gick all-in, om inte det där målet kommit.

Nu kom det istället tårar av glädje på Napolifansens kinder. Och 59-årige Sarri kan med resultatet triumfera över karriärens största seger. Det talas ofta om trepoängare som är guld värda. Där är vi inte än.

Men inifrån Vesuvius börjar det hända saker. Vulkanen vid Neapel är redo att mullra på ett sätt som inte hänt på 28 år. Kanske är vulkanen redo att spotta ur sig en scudettosköld med siffran tre på.

Det vi tittare inte fick i underhållning fick vi i spänning under matchen. För detta kompenseras vi med en rafflande säsongsupplösning som Serie A inte sett på många år . Blinka inte.

Annat från helgen:

Kampen om Champions League-platserna fortsätter. Inter vann den luriga bortamatchen mot Chievo efter mål av Icardi och Perišić tidigt i andra halvlek. Hemmalagets Stepinski reducerade i den nittionde minuten och Chievo höll sånär på att få med sig en kvittering.

Inter är alltjämt en poäng efter både Lazio och Roma som delar tredjeplatsen. Lazio vann med bekväma 4-0 mot ett Sampdoria som ser tröttare och tröttare ut ju närmare slutomgången kommer.

Målchanserna dröjde till slutet av första halvlek när Lazio varvade igång. Milinković-Savić visade igen varför han är så viktig på fasta situationer, även defensiva, med sitt huvudspel. Därmed var det inget konstigt att han nickade in ledningsmålet efter en halvtimme. I Jordan Lukaku har serben en utmanare på gymmet, men Milinković-Savić är verkligen ett fenomen när han dominerar en match fysiskt som mot Sampdoria.

Stefan de Vrij fyllde på innan paus med sitt sjätte mål för säsongen, personbästa för mittbacken. Enligt statistikcentralen Opta är den flyktade nederländaren effektivast bland alla spelare i Europas toppligor med en skotteffektivitet på 67 procent.

Sent i matchen kunde en märkbart målivrig Immobile göra två mål. Skytteligaledaren står nu på 29 mål, bara Luca Toni och Gonzalo Higuaín har kommit över 30-strecket sedan femtiotalet i Serie A.

I Sampdoria fungerade inte försöket att spela både Gianluca Caprari och trequartistan Gaston Ramirez från start offensivt (Quagliarella hoppade in). Det är svårt att förklara vad som hänt laget men moralen är uppenbarligen inte den bästa när motståndarna har så lätt att få resultatet att rinna iväg.

Det tog 23 skott och 34 omgångar men äntligen har mångmiljonförvärvet Patrik Schick gjort mål i Serie A för Roma. Vicaris självmål gav Roma ledningen mot SPAL och i andra halvlek fyllde Nainggolan på med tvåan.

Schicks mål kom på nick och är bara goda nyheter för tränaren Di Francesco. Under de kommande intensiva veckorna är det avgörande för Roma att rotera laget på ett sätt som premierar dem i jakten på CL-plats och en final i Kiev.

Schick lär knappast starta mot Liverpool och mot SPAL gjorde Diego Perotti comeback efter skada. SPAL är under nedflyttningsstrecket nu för första gången på ett tag, två poäng efter Crotone, och har fortsatt inte kvalitéer för att vinna tillräckligt många fotbollsmatcher.

Det stannade också vid sju raka utan förlust för Fiorentina. I veckan kom det första nederlaget sedan lagkaptenen Davide Astoris död efter 3-4 i den komplett galna matchen mot Lazio. I lördags vann Sassuolo med 1-0 hemma efter ett nytt mål av Matteo Politano.

Yttern är en av Serie A:s formstarkaste spelare och kan ståta med fem fullträffar på de fem senaste matcherna. Det är knappast troligt att både han och Domenico Berardi, som ännu inte får det att lyfta, stannar i sommar. Det ska bli intressant att följa vilken klubb som hostar upp de 250 till 300 miljoner kronorna för 24-åringen.

Har luften gått ur Fiorentina nu? Bara fyra omgångar kvar av den här jobbiga våren och chansen till Europa League-spel lever ännu. Men orkar laget ta sig samman ytterligare en gång? Två matcher i rad har Fiorentina åkt på tidiga utvisningar, den här gången fick Dabo sitt andra gula efter en halvtimme.

Nu fick Riccardo Saponara tillfälligt ta över kaptensbindeln i skadade Badelj och avstängde Pezzellas frånvaro. Det är på många sätt vackert efter mittfältarens rörande avskedshälsning till Astori och med tanke på hur bra Saponara varit efter den. Men det sätter också fingret på ledarfrågan i laget när Saponara blir utvald. Med så många nyförvärv och utländska spelare sedan sommaren är alternativen få för tränaren Pioli.

Det blir däremot inget spel i Europa för Torino efter 1-2 i Bergamo. Det hjälpte inte att Adem Ljajić gjorde mål igen, Atalantas Freuler och Gosens hade gett hemmalaget ledningen två gånger om före och efter Torinos mål.

Tränaren Gasperini hyllade vinsten som lagets ”kanske bästa prestation för säsongen” och La Dea gick om Milan upp på sjätteplatsen. Det kvarvarande spelschemat är lurigt och Atalanta möter just Milan i näst sista omgången. Men trots skadeproblem på slutet har truppen fungerat utmärkt och jag vidhåller att detta Atalanta är ännu bättre än laget som slutade fyra ifjol.

För Torino är säsongen därmed över. Det blev ett nytt år i mittenskiktet och det är fansen inte nöjda med på något sätt. Med Mazzarri som tränare kan Toro hitta någon sorts framtidstro men pressen ökar på presidenten Cairo på att leverera resultat efter flera säsonger med starka trupper att tillgå.

Benevento tog lagets första seger på bortaplan någonsin i högstaligan och den kom mot inget mindre än AC Milan. Pietro Iemello heter anfallaren som gjorde det historiska målet för Kampanienklubben. Hos Milan blev problemen uppenbara när Susos och Hakan Çalhanoğlus kreativitet saknades i offensiven.

Sportchefen Mirabelli skydde inte med orden och menade att Milan ”skäms över insatsen”. Laget har gått segerlöst i fem matcher och det är inte utan att jag undrar om den där kontraktsförlängningen med Gattuso kom lite väl tidigt?

Kontraktet i sig behöver inte vara fel men Milan kunde gott väntat till efter säsongen med att förlänga. Uppenbart är att Gattusos förlängning bara skulle visa lite långsiktighet i en miljö där ingen vet vad som händer ens sex månader framåt i tiden.

Men låt oss ha fokus på det som bör lyftas istället. Den här kvällen handlade inte om Milans tillkortakommanden. Den är Benevento Calcios största stund som fotbollsklubb och de har all rätt att njuta för fullt av segern.

Som ett brev på posten dagen efter kom nämligen beskedet att klubben matematiskt är nedflyttade efter Crotones vinst mot Udinese. På just San Siro utspelades en annan mörk händelse i Milans historia för 36 år sedan när lilla Cavese slog i rossoneri med 2-1 i Serie B.

Idag spelar Cavese i Serie D och för Beneventos del finns inga garantier för att de inte skulle hamna där inom en överskådlig framtid. Småklubbar som Siena och Messina har under det senaste decenniet visat hur snabbt hissen genom seriesystemet kan gå när ekonomin inte är i balans, och man en dag vaknar upp i Serie D på landets källarplan. En sommar med gissningsvis stor spelaromsättning väntar Benevento inför en tuff höst i Serie B. Häxorna får flyga medan de kan.

Det är inte någon av U2:s bästa låtar. Men när jag bevittnar Udinese spela fotboll börjar låten Stuck in a moment you can’t get out of dyka upp i mitt huvud. Det blev förlust igen och på nytt tappade Friulilaget ledning till nederlag.

Ett nytt grymt slut utspelades för Udinese när Crotone på ett närmast dråpfullt sätt gjorde 2-1 i den 86:e minuten. Davide Faraoni, med flera säsonger bakom sig i Pozzos Udinese och Watford, gjorde målet och sträckte upp händerna mot publiken i en gest av försåning och möjligen lite empati.

Massimo Oddo har talat om att Udinesespelarna blir livrädda vid ledning och blockerade i psyket. Under den sista halvtimmen, vid ställningen 1-1, kunde jag verkligen inte se att hemmalaget gav bort initiativet eller att Crotone var bättre på något sätt. Vändningen bara hände, som om det vore en naturlag.

Klubbledningen kommer besluta inom det närmaste dygnet om tränaren Oddo får sparken. Denna svit är det bara två lag som slår i negativ bemärkelse. Beneventos 14 raka förluster denna säsong och Brescias 15 från 1994/95.

”Stuck” var också båda lagen inne på Dacia Arena efter att Udinesefans hindrat spelarna från att lämna arenaområdet. Det ryktas till med om att huliganer varit nära att komma in till omklädningsrummet.

Detta säger det mesta om tillståndet i den annars lugna staden nära slovenska gränsen. Mer glädjande är att Marcus Rohdén fick 90 minuter i en viktig seger som tar Crotone över strecket. Då kan han nog leva med att skjuta upp hemfärden i Serie A:s längsta bortaresa någon timme.

Twitter: @ErikHadzic