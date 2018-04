Den amerikanska drömmen som förändrar Roma

James Pallotta är inte den typen av president som gör sig själv älskvärd. Under de snart sex år som han varit AS Romas högsta höns har amerikanen bara besökt Rom ett fåtal gånger varje år och ignorerat de som anser att en president bör vara närvarande för att klubben ska nå största möjliga framgång.

Under dessa år har han legat i fejd med klubbens ultras och fått se publiksnittet sjunka drastiskt för att sedan öka igen. James Pallotta har tröttnat på den intensiva bevakningen runt klubben och förklarat krig mot nio inofficiella Romakanaler.

Han har också försökt modernisera klubben för att hänga med i en utveckling som Juventus ganska överlägset leder i Italien. Med en dåres envishet har slagits för rätten att bygga klubben en egen arena ändå sedan han tog över presidentskapet.

Ett uteblivitet arenabygge kan bli droppen som får Pallottabägaren att rinna över i Roma. Men den kan också hänga på resultatet i Champions League-semifinalen mot Liverpool, det som blivit dubbat till ”Bostonderbyt” efter båda klubbägarnas täta band till staden på USA:s östkust.

När 60-årige James Pallotta utökade sina tidigare ägarandelar 2012 var Roma i ett kaostillstånd sällsynt till och med den klubbens mått mätt. Skulderna efter finanskrisen gick upp över öronen, ett typiskt öde som drabbade många italienska ägandefamiljer och deras affärsmodeller efter 2008.

På planen behövdes en nytändning. Under åren före och efter Calciopoli och Juventus abdikation från tronen missade i giallorossi chansen att täppa till försprånget som de randiga klubbarna i norr haft. Roma slutade på en andraplats under fem av sju säsonger och fick istället se Inter erövra både Italien och kontinenten.

Under de två säsongerna som föregick Pallottas övertagande slutade huvudstadsklubben sexa respektive sjua. Affärsmannen med italienska rötter behövde genomföra en kulturförändring inom den underpresterande klubben. Offentliggörandet av honom som president kom inför en träningsmatch mot Liverpool, som av en händelse.

Planerna för ett Stadio della Roma kom redan efter två år. Bygget i Tor di Valle i stadens södra delar väntar fortfarande på ett definitivt klartecken trots återkommande samtal med borgmästarinnan Virginia Raggi (bilden ovan). Presidenten tror att det kommer igång mot slutet av detta år och ska förutom arenan med cirka 40 000 platser också rymma ett nöjeskomple. Tålamodet är dock snart slut för Pallottas hjärteprojekt.

”Vi spenderar en miljon dollar i månaden på att sysselsätta personal och ritningar som ska hållas uppdaterade. Det går inte bara att tänka, oj, vi blir försenade ytterligare ett år”, säger James Pallotta.

Bland personalen inom klubben finns specialister som rekryterats till områden som biljett, marknadsföring och branding. Det säger inte lite inom den konservativa kontext som är italiensk fotboll. Det vet alla som någon gång försökt köpa biljetter till matcher i Italien utifrån våra egna bekvämlighetsnormer.

En ny arena skulle innebära värdefulla intäkter. Enligt revisionsbyrån Deloitte uppkom Romas intäkter exklusive övergångssummor och skatt till 171,8 miljoner euro förra säsongen – 24:e bäst i Europa. Utslagna Barcelona placerade sig trea och drog in 648,3M euro, Liverpool hamnade åtta med 424,2M euro.

Roma kommer lyfta på listan då de hittills under Champions League-säsongen spelat in 93,8M euro. Sportchefen Monchi var inför åttondelen mot Sjakhtar Donetsk inne på att sommarens transferbudget avgörs av antalet inspelade CL-miljoner.

Roma lär inte behöva sälja en storstjärna likt Mohamed Salah gjordes förra sommaren för att hålla räkningarna i balans inför ett Financial Fair Play-beslut. Det kommer inte bli någon storsatsning bara för det men pressen att tvingas sälja innan klubben kan köpa lättas.

Som ett led i moderniseringen och en källa till fler intäkter spelar aktiviteten på sociala medier stor roll. När Pallotta tog över beskrev han Roma som en klubb utan ett reklamteam och digitalt team, utan teve- och radiostationer och ingen studio att förfoga över.

Saker och ting har ändrats även där. Roma lockade över Liverpools chef för digitala medier Paul Rogers under 2015. Det senaste året har Roma levererat flera originella videor på sociala medier som väckt uppmärksamhet. Paul Rogers beskriver det som att Roma ”äger knasighet”.

Synsättet gällande varumärke och marknadsföring är väldigt amerikanskt, men resultaten har inte låtit vänta på sig. Den officiella hemsidan fick priset ”bäst i klassen” på förra årets Interactive Media Awards. Romateamet växer snabbt även på ett internationellt plan och börjar utmana klubbar med större resurser och tyngre historik.

Pallotta har presenterat teorin som leker med tanken att om en procent av världens fotbollsfans skulle välja Roma som deras andralag och spendera fem dollar årligen på souvenirer, då skulle den ekonomiska effekten bli omhuldande.

På fotbollsplanen har Roma stått för en enorm bedrift som slagit ut Barcelona och Atlético Madrid och dessutom kommit före Chelsea i Champions Leagues gruppspel. Blixten slår inte ner på samma plats två gånger, men med hjälp av datadriven statistik ska Roma krympa avståndet till de största klubbarna.

Dessa dataverktyg tar en stor plats i klubbens scouting och var ett viktigt argument för att locka över en av Europas hetaste sportchefer för ett år sedan. Spanjoren Monchi hade i Sevilla bedrivit en liknande form av dataanvänding som Roma håller på med.

Rekryteringen av Monchi kan på sikt bli den överlägset viktigaste för klubben, och enligt Pallotta såg Monchi att Roma kunde ta hans tankar och förverkliga dem. Amerikanen är säker på att Romas användningsverktyg är mer sofistikerat ”än 99 procent av konkurrenternas” egna.

På ett liknande sätt har Bostonkollegorna i Liverpool jobbat. James Pallotta är sedan länge vän med Fenway Sports Groups John W. Henry och Tom Werner, som äger Merseysideklubben.

Liverpool FC är rikt på historia men har flera klubbar som är överlägsna ekonomiskt av olika anledningar i Premier League. Precis som Roma har fokus riktats mot egna avancerade rekryteringsverktyg på spelarmarknaden, ett stort flöde på sociala medier och olika sätt att kapitalisera på det potentiellt enorma varumärket.

På det sättet står den ena semifinalen i Champions League i skuggan av den andra mellan FC Bayern och Real Madrid. Det är ingen tvekan om att de kvarvarande klubbarna samtliga är massiva i termer av intresse och popularitet. Samtidigt är det inte rättvist att mäta Real Madrid och Roma utifrån intäkter, eller prisskåp där den ena klubben har tre ligatitlar och den andra tolv Europacuper.

För egen del tycker jag att lottningen blev den bästa tänkbara. En gigant mot ett ”mindre” lag i final. Den gamla skolans fotbollspolitiska bjässar i ena semin mot två lag som tvingats återuppfinna sig själva för att ha en chans att nå ändå hit.

Och James Pallotta, var kommer han vara? John W. Henry ringde upp Pallotta för att gratulera efter segern mot Barcelona.

”Jag missade samtalet. Jag tror jag var i fontänen, sa Romapresidenten efter det dyra doppet i fontänen utanför Piazza del Popolo.

I måndags flög Pallotta till London men han tvekar över ett Anfieldbesök.

”Jag kan ta mig dit, men jag var inte på matchen i Barcelona. I returen i Rom var jag på plats så jag vet inte. Jag behöver gå igenom min lista på vidskepligheter. Det är en bunch of little things”, säger James Pallotta.

Frågan är huruvida han ställer sig till att besöka en eventuell final i Kiev? Den amerikanska drömmen omarbetad i Rom kan nå den största av framgångar i österled.

Källor: The New York Times, The Guardian, chiesaoftotti.com

Twitter: @ErikHadzic