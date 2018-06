Ninjan mot Pastorn, och händelserna i skuggan av VM

Du sätter på teven för att titta på ytterligare ett världsmästerskap i fotboll och det dröjer inte många minuter innan den politiska undertonen proklameras. På hedersläktaren i Moskva satt Vladimir Putin och skakade belåtet hand med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Mellan dem satt Gianni Infantino obekvämt och log, som en trång dalgång inklämd mellan två schweiziska bergstoppar. Du tittar bort mot Italien och ser att… saker inte är så mycket bättre där.

I skuggan av världsmästerskapet har den italienska fotbollssäsongen avslutats så sent som under VM:s tredje dag i lördags. Frosinone blev klart för Serie A efter seger i dubbelmötet mot Palermo. Cosenza kommer spela i Serie B för första gången på 15 år efter 3-1 i playoff-finalen mot Robur Siena.

Tyvärr har rubrikerna haft ett mer skandalinriktat fokus än sportsligt. Frosinone förlorade det första mötet i Palermo med 1-2 men hade tagit ledningen på hemmaplan i returen, ett resultat som innebar uppflyttning då laget hamnade en placering ovanför Palermo i Serie B-tabellen.

Bland många bisarra händelser är det en som stuckit de rosasvarta mest i ögonen. Det är en situation där en Palermospelare dras ner vid straffområdeslinjen, domaren först blåser frispark, kommer på att det är straff, för att ändra sig igen och gå tillbaka till sitt urspungsbeslut.

Mot slutet av matchen tog Frosinone alla medel till buds för att förstöra gästernas speltempo. Vid ett tillfälle under tilläggstiden var fyra (!) bollar inne på planen samtidigt. Förklaringen kom senare när bildmaterial spreds på hemmaavbytare som medvetet kastade in bollkallarnas bollar.

Frosinone kontrade sedan in 2-0, spikade avancemanget definitivt och hemmapubliken vällde in i tusental på gräset. Problemet var bara att 90 sekunder återstod av tilläggstiden. För dessa scener kommer Frosinone inleda med spel inför tomma läktare under höstens två första hemmamatcher.

Palermopatronen Maurizio Zamparini (nej, han har inte hittat någon köpare) kallade matchen för ”illegal”. Två spelare i Palermo (ex-Göteborgaren Aleesami och bosniern Jajalo) kommer inleda nästa säsong med avstängningar efter skandalscenerna som följde.

Inför matchen ville jag helst ha Palermo upp till Serie A. Frosinones osportsliga uppförande gör mig inte mer engagerad kring uppflyttningen direkt. Samtidigt har spelarna på planen slitit hårt för framgången efter flertalet fall på mållinjen sedan klubbens senaste äventyr i högstaserien för några år sedan.

Klubben har arbetat metodiskt och etablerat sig som ett topplag i Serie B, vilket långt ifrån är någon enkel uppgift. Sedan de åkte ur Serie A har klubben också renoverat hemmaarenan Benito Stirpe för 15 miljoner euro och tagit över driften, de är därmed ett av en handfull lag i Serie A 18/19 som äger den egna arenan. Det är minsann på tiden. Stadio Benito Stirpe hade väntat på att bli helt färdigbyggd sedan den invigdes på 80-talet…

Klubben som snuvade Frosinone på direktplatsen under grundserien heter Parma och inte ens de kan längre känna sig säkra på uppflyttning. Två spelare, Fabio Ceravolo och Manuel Scavone, har kallats till domstolsförhör gällande påstådd matchfixning inför säsongens sista match.

Anklagelserna handlar om att Ceravolo och Scavone ska ha sms:at till Speziaspelare inför lagens möte i den sista omgången om att prestera på en ”lagom” nivå. Förre Parmaanfallaren Alberto Gilardino sköt en straff utanför för Spezia vilket fick igång spekulationer, men jag ser inte ett konkret nedflyttningshot än för Parma.

Om spelarna är skyldiga vore det logiska att straffa dessa två och inte klubben de representerar. Både Ceravolo och Scavone såväl som klubben har gått ut och kraftigt dementerat anklagelserna.

På en värre nivå är det då i Milan. Enligt samstämmiga rapporter kommer klubben uteslutas ur nästa säsongs Europa League-deltagande. Den definitiva domen har ännu inte kommit och vid negativt utslag kommer Milan överklaga till idrottens skiljedomstol CAS.

På sätt och vis spelar domen föga roll i min värld. Förtroendet för klubbens ägare är redan raserat och ett nekande till Europaspel vore bara den slutgiltiga bekräftelsen på att Yonghong Lis styre i Milan är över.

Elliott Management, hedgefonden som Li tog stora lån hos för bekosta köpet av Milan, står redo att ta över klubben nästa vecka snarare än oktober som var den slutlliga deadlinen på Lis återbetalning.

Det ser ut som att den mystiske Li inte kommer skaka loss de 32 miljoner euro som krävs i nästa delbetalning till Elliott, därför har den kinesiske affärsmannen sökt investerare som ska gå in och hjälpa honom i Milan.

Dessa tre fall kapslar in problemen inom italiensk fotboll på ett ganska effektivt sätt. Det kan mycket väl bli så att Parma rentvås från anklagelserna och att Milan överklagar sig till EL-spel. Men skadan är redan skedd och misstänksamheten är överhängande.

En kan skratta åt för många bollar på planen (typiskt Serie B, höhö!) och snedsparksstraffar av en abdikerad skyttekung. Men det är inte charmigt på något sätt. Cynismen flödar och står i kontrast det till som vi förväntar oss ska vara ”äkta”, den delen av fotbollsvärlden där pengar inte rullar i omlopp och känslor istället ska dominera.

Summan av delarna blir att misstankar föds och aldrig lämnar il calcios kretslopp. Händelser som dessa blir slagträn för kommentarer som hånar italiensk fotboll, och i dessa fall är det svårt att besvara med några som helst vettiga argument.

****

Riktar vi bort lampan från det negativa är det oundvikligt att tala om rockaden i Rom. Radja Nainggolan går till Inter där han återförenas med Luciano Spalletti. Javier Pastore återvänder till Italien efter sju år och tar den förres plats i Roma. Ninjan smyger ut med Louis Vuitton-väskan från byggnaden, pastorn flyttar in med ett änglalikt leende. Varför i hela friden gör Roma så här?

Det går att se affären ur två aspekter. Eftersom större delen av denna text handlat om saker utanför planen börjar vi där. Roma ser något problemfyllt i Radja Nainggolans beteende. Avstängningen efter belgarens nyårsfirande var en väldig tydlig markering över klubbens inställning till snedsteg i privatlivet.

I det moderna Roma som gör succé på sociala medier och ska bygga en ny arena finns bevisligen ingen plats för karaktärer som Nainggolan, som vågar säga något utöver standardformuleringar. Trots allt det som Nainggolan bidragit med under fyra år på planen, trots att han själv inte ville lämna. Trots att han återkommande deklarerat kärlek till både klubb och stad.

På ett sportsligt plan tar Roma en stor chans när klubben gör sig av med en av lagets stora vinnarskallar. Radja Nainggolan har spelmässigt inte haft sin bästa säsong, likväl kommer det bli väldigt svårt att ersätta hans dynamiska mittfältsspel.

Ersättaren Bryan Cristante finns redan på plats och kan täcka upp på Nainggolans samtliga positioner. Från Dinamo Zagrebs talangfabrik har Roma dessutom kommit över 21-årige Ante Ćorić. Cristante var redan förra säsongen bättre än Nainggolan, men det är en sak att spelfördela i Atalanta, en annan i Roma.

Romas klubbledning med Monchi i spetsen har kommit till konklusionen att Nainggolan är den rätta att offra vid den här tidpunkten. Roma tar risken att fortsatt bli stämplat som en säljande klubb trots att det spelades in runt en miljard kronor under den gångna säsongens Champions League-äventyr.

Roma får 24 miljoner euro för mittfältaren plus ytterbacken Davide Santon och Primaverastjärnan Nicolò Zaniolo. Inter får en 30-åring som på kort sikt kan bli väldigt värdefull och maskera tappet av Rafinha. Det kommer inte lösa sig med en fortsättning i Inter för brassen och det är förklaringen till att denna affär ens uppstår.

På ett sätt är det två förlorare i denna övergång. Jag hade mycket hellre sett att Rafinha stannat i Inter efter den fina våren han gjorde. Roma får i Nainggolans ställe en Javier Pastore som få vet vilken nivå han befinner sig på. PSG-tiden lyfte aldrig Pastore till de höjder som förutspåddes under tiden i Palermo och han kostar Roma drygt 24 miljoner euro, jämfört med de 42M euro som fransmännen betalade.

Men argentinarens talang är odiskutabel. Han kan dessutom tillföra Roma en kreativ nyckel som laget ibland saknat under Eusebio Di Francesco. En spelfördelare som låser upp låga försvar och ger laget de extra poängen som krävs för att vara ett guldaspirerande lag.

Det är möjligt att det inte ens hjälper i sommar. Med spänning kommer vi följa hur Roma hanterar Alisson och de bud som kommer in. Att sälja både Alisson och Nainggolan vore att göra revolt mot supportrarna. Roma är faktiskt inte Sevilla, Monchi.

Glad midsommar!

Twitter: @ErikHadzic