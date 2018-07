Cristiano Ronaldo är så välkommen till Serie A

Det sista steget. Under de senaste åren har de vitsvarta funderingarna i stor grad handlat om hur Juventus ska ta det sista steget och erövra Europa. Finns det tillräcklig med spets i laget? Är Allegri en tränare kapabel att vinna Champions League? Var det rätt att sälja Pogba?

Nu verkar Juventus ha tankarna klara. De ska bli bäst i Europa – genom att värva planetens kanske bästa spelare.

Om Italien drabbats av VM-pyspunka så har de senaste dagarnas Ronaldorykten varit som helium som blåst upp en vitsvart ballong. Överallt talas det om den tänkta transfern. Kan den verkligen bli av?

Det vi kan konstatera är den stora sprickan mellan den ene huvudpersonen Ronaldo och den andre, Real Madrids president Florentino Pérez. Juventus ska förbreda ett bud på 100 miljoner euro för att locka dit portugisen, något som Ronaldos agent Jorge Mendes också bekräftar.

Den stora knäckfrågan är lönen. Ronaldo vill bli bäst betald i världen och få 30 miljoner euro om året. De italienska skattelagarna är betydligt tuffare än i Spanien (no pun intended) och det kommer krävas otroligt mycket av Juventus för att lösa detta ekonomiskt. Den årslönen är fyra gånger mer än vad Gonzalo Higuaín tjänar, Juves bäst betalda spelare i nuläget.

Förutom det ekonomiska ska också en brasklapp läggas in för huruvida detta egentligen bara är ett spel kring ett omförhandlat Real-kontrakt för Ronaldo. Från ett ”It was nice to have played for Real” efter CL-finalen mot Liverpool så kan detta vara Ronaldo och Mendes nästa aggressiva drag mot president Pérez. Det är dock inte otänkbart att huvudpersonerna mäklar fred.

Juventus titelkonkurrenter Napoli, Inter och Roma har inlett mercaton på ett sätt som liknar gemensam kapprustning mot deras stora fiende. Juves svar kan bli ett sensationsköp från ingenstans som inte bara bekräftar att de är störst och bäst, de är till synes rikast också.

Fans från dessa klubbar misströstar nu. Serie A kommer bli än mer ojämnt, Juventus kommer komma upp till tio raka titlar under Ronaldos år där, dessutom är det en filmande diva som lär stjäla både rubriker och poäng från det egna laget.

Jag ser det så här: om Ronaldo kommer så är det den största värvningen som hänt sedan Ronaldinho anlände till Milano för mer än tio år sedan. Brassen var då sakta men säkert på väg ner i karriären, något som definitivt inte kan sägas om den 33-årige portugisen i nuläget.

Det gör att transfern skulle bli den största i sitt slag sedan hans namne, O Fênomeno, gick från Barcelona till Inter sommaren 1997. När jag gick på lågstadiet var nummer tio-tröjor med Ronaldo minst lika vanliga som Juventus trots att Inter i jämförelse vann en bråkdel av titlarna under 1990-talet.

Det leder oss in på den andra sidan av det finansiella myntet. Cristiano Ronaldo i Juventus skulle innebära ett jätteuppsving för Juventus i form av sålda tröjor, starkare varumärke och i slutändan också stjärnglans.

Det är bara att titta på effekten som Neymars övergång till Paris Saint-Germain inneburit för Ligue 1. Det är inte nog att kolla enbart på tröjförsäljning. Ligans tv-rättigheter har ökat i värde och utländska investerar lockas i högre utsträckning till Frankrike. Då pratar jag inte om de fyra bästa, utan om lagen strax därunder.

Ronaldo i Turin vore därmed bra för hela Serie A. Namnet i sig skulle locka ytterligare stjärnspelare, fler seriösa investerare (kan en hoppas åtminstone…) och lukrativare sponsorkontrakt. Ronaldos närvaro skulle spetsa till en liga på tydlig frammarsch, som drömmer om guldåren innan Calciopoli.

En anekdot från Real Madrids innandömen beskriver jargongen mellan Florentino Pérez och en annan högt uppsatt person när David Beckham skulle presenteras sommaren 2003. Pérez får frågan om engelsmannen var värd de cirka 350 miljonerna som Real betalade Manchester United.

”Om han är värd pengarna? David Beckham är värd… tre och en halv miljard”, skrockade presidenten.

Har du räknat rätt den här gången Florentino?

Twitter: @ErikHadzic