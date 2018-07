Trots stjärnvärvningarna knappar konkurrenterna in på Juve

Ingen kan ha missat Juventus köp av Cristiano Ronaldo, sommarens stora transferhändelse. Utöver portugisen har Juventus också värvat ett koppel andra spelare av dignitet.

Landslagsmålvakten Mattia Perin från Genoa, Liverpools mittfältsdynamo Emre Can, och João Cancelo från Valencia, som Inter ”hjälpte” till att bli Serie A:s bästa högerback, bara för att Juventus skulle betala 40 miljoner euro och lägga beslag på portugisen. Dessutom tillkommer de redan etablerade försvararna Mattia Caldara och Leonardo Spinazzola från Atalanta.

Är det klappat och klart redan nu? Blir det tio raka ligatitlar för Juventus nu när Ronaldo också är där? Fastän känslan av uppgivenhet finns hos en del motståndarsupportrar är jag övertygad om att så inte blir fallet.

Juve står inför en säsong utan lagkaptenen och ikonen Gianlugi Buffon som flyttat till PSG. Den frånvaron kommer vara påtaglig överallt, även om få numera betvivlar Wojciech Szszesnys kompenens som Buffon-arvinge. Kwadwo Asamoahs allt-i-alloegenskaper kommer också saknas.

Men framförallt ser jag även direktkonkurrenter som rustat, som ser mer förberedda ut på en titelstrid mot Juventus än för ett år sedan. Jag har fokuserat på de övriga Champions League-lagen och hur läget är i respektive klubb, när lite mer än en månad återstår av mercaton.

Napoli

En ny vår, eller höst, nalkas under Carlo Ancelotti. Mästartränarens återkomst till Italien har profilerat Napoli och tycks gjort laget till en klart mer attraktiv destination. Lagets förre tränaren Maurizio Sarri ser ut att ersätta sparkade Antonio Conte i Chelsea och ta med sig Jorginho till London.

Aurelio De Laurentiis spelar sitt spel och förkastade Manchester Citys bud på mittfältaren under en månads tid, för att sedan ge efter till ett högre Chelseabud och göra trätobrodern Sarris ankomst i Chelsea lite enklare.

På Jorginhos ställe har Napoli köpt Fabian Ruiz från Real Betis för 30M euro, en spelare jag ärligt talat aldrig har sett. Ersättare till Pepe Reina är hyperintressante Alex Meret från SPAL och Watfords våretta Orestis Karnezis. Duon kostar 25M euro varav Merets del är den dominerande förstås.

Det blev ett mycket spännande målvaktsval efter flera månaders jakt. 21-årige Meret kastas rakt in i den neapolitanska elden men har rutinerade Karnezis bakom sig, som säkerligen inte ger upp starttröjan på förhand.

Napoli har även breddat anfallet med Bolognas virvelvind Simone Verdi och ”engelsmannen” från Chievo, Roberto Inglese. Den extremt märkliga affären med Ajax tyske ytter Amin Younes verkar också sluta med en ankomst till Neapel.

Truppen ser jättefin ut, men utan det där spetsnamnet kommer Napoli inte ta igen poängen som krävs för att nå Juventus. Jag har dock väldigt svårt och tro att De Laurentiis lockade Ancelotti utan några garantier om friskt spenderande.

Då menas inte namn som Ruiz eller Meret, utan en riktigt stor spelare som det går att vinna ligan med. Blir det en återkomst för Cavani? Eller Ancelottis tidigare Realadept Di Maria?

Roma

Sevillastilen är påtaglig när sportchefen Monchi avverkat sin första hela säsong i Roma. Det säljs stjärnnamn, och unga och formbara spelare köps in för att eventuellt ge avkastning i framtida affärer.

Kluivert, Ćorić och Bianda kan räknas till den kategorin och på dessa ska därmed ingen större press läggas. Cristante och Pastore är intressanta lösningar på försäljningen av Nainggolan, om än chansningar på olika sätt.

Romanistis vrede har redan väckts med utfasningen av Nainggolan, jag vill inte tänka hur det blir om Alisson också säljs i sommar. Att brassen lämnar för en större klubb i något skede är oundvikligt, men denna sommar är inte riktigt rätt tillfälle att casha in stort.

På ett sätt känns Roma lika osäkert som inför förra säsongen. Men, Monchi ska ha cred för att ha tagit in dessa nyförvärv så tidigt under mercaton. Tränare Di Francesco har avverkat sin första storklubbssäsong och Roma visade under 17/18 vilken höjd laget besitter. Dessutom har Bruno Peres återvänt till Brasilien, bara en sådan sak.

Inter

Vid sidan av Juventus har Inter övertygat mest under mercaton. Förutom att vinnarskalle och spets i form av Nainggolan tillkommer finns flera andra nyförvärv värda att uppmärksamma. 20-årige Lautaro Martínez kommer från argentinska Racing och ska avlasta Icardi längst fram.

Sedan tidigare är Stefan de Vrij klar och bildar tillsammans med Milan Škriniar och Miranda en mittbackstrio av högsta Serie A-klass. Nederländaren kommer gratis precis som Asamoah från Juventus som ska täcka upp för tappet av Cancelo.

Mer överraskande var köpet av kantspringaren Matteo Politano för 27M euro, särskilt med tanke på att Antonio Candreva i nuläget inte verkar vara på väg bort. Känslan är att den fjärde CL-biljetten är i goda händer hos Inter och att klubben växlar upp på ett väldigt tydligt sätt. Ingen nyckelspelare har lämnat, bara trotjänarna Nagatomo (Galatasaray) och Santon (Roma).

****

Att något annat lag som ska blanda sig in i kampen om lo scudetto kan jag inte se. Efter att ett Europaomfattande dominofall verkar satts igång av Juves CR-köp finns också en italiensk hållhake i fallet Sergej Milinković-Savić.

Om serben enligt förväntan säljs och Lazio även gör sig av med Felipe Anderson, då har Romklubben potentiellt nästan två miljarder kronor till sitt förfogande. Inte för att Lazio skulle scudettosatsa med de pengarna, eller kanske inte ens investera medparten i spelartruppen.

Men med så mycket kapital är det oundvikligt att spelare i större utsträckning skulle röra på sig. Frågan är då om Lazio kommer ha en eller tre veckor på sig att spendera dessa pengar. Det nya kortare transferfönstret har skapat en annan dynamik på spelarmarknaden och tvingat flertalet aktörer att agera tidigare och mer planerat.

Än återstår några sommarveckor och förhoppningen är stor att vi på alla sätt får se en starkare toppklunga i nästa säsongs Serie A.

Twitter: @ErikHadzic