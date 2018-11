Higuaín visade varför han inte är bra nog för Juve

Juventus gjorde en mycket fin match mot Manchester United i veckan och såg under 85 minuter ut att segla mot Champions Leagues åttondelsfinal. Men de engelska gästerna ställde till med djävulskap när de på fyra minuter stod för en chockartad och helt ologisk vändning på matchen.

En ny röd djävul skulle hanteras fyra dagar senare när Juventus åkte till ett San Siro drypande av entusiasm. För säkerhets skull ställdes självmålsskytten Leo Bonucci åt sidan när den förra lagkaptenen i Milan återvände till hans tidigare hem.

Han välkomnades med en banderoll från Curva Sud med texten ”bara Schettino är värre än dig”. Francesco Schettino var kapten på det förlista kryssningsfartyget Costa Concordia och dömdes förra året till 16 års fängelse för dråp. Efter det oväntade nederlaget i veckan kunde åtminstone inte jag se hur ett uppretat Juve skulle gå på ännu en mina mot ett Milan med spirande optimism.

Det var heller aldrig något snack om saken. Det tog bara åtta minuter innan Juve var i ledning när Mario Mandžukić gjorde sin favoritmanöver genom att söka upp en ytterback och på dennes blindsida nicka in bollen i mål.

Juventus anföll kontrollerat. Kantspringarna Sandro och Cancelo var hela tiden med framåt. Ronaldo och Mandžukić såg att Milans ytterbackar hette Abate och Rodriguez och hade ingen anledning att sluta utmana dessa två. Dybala var hal och svårfångad strax bakom anfallarna.

Ändå tycker jag Milan hade hyfsad kontroll i det egna försvaret. De skulle få en gyllene möjlighet att kvittera några minuter innan paus när bollen studsat upp på Benatias arm och straffspark dömts efter VAR-granskning. En diskutabel men enligt mig rättvist dömd straff.

Fram steg Gonzalo Higuaín. Anfallaren som fixade straffen och han som Juventus skickade iväg på lån när Ronaldo anlände och argentinaren blev överflödig. Higuaín sköt straffen längs marken mot Szczesnys högra hörn, men målvakten fick ner handen och styrde bollen i stolpen och ut.

Det var en sekvens som kunde sammanfatta Higuaíns stormatchsproblematik ganska väl. 31-åringen har missat straffar i Copa América-finaler och slutomgångsbataljer med Napoli, och bränt frilägen i världens största match på Maracaña.

Allt detta kan läggas på hög till de i regel anonyma prestationerna i Juve-tröjan från CL-kvartsfinaler och framåt. När Juventus siktar på att bli Europas bästa lag finns det inte utrymme för tveksamheter, och Higuaín kan inte garantera den höga nivån.

Matchens dramaturgi skulle ännu tydligare göra honom till antagonist och Ronaldo protagonist. Portugisen följde upp drömmålet mot United med en ny stark insats med stor rörlighet. Framförallt på kanterna utmanade han försvararen, kom ner på kortlinjen och slog inlägg, som om han var 25 igen.

Det var dock från en position nära målet Ronaldo snappade upp en retur från Cancelos skott och avgjorde matchen med sitt 2-0. Två minuter senare football-tacklade Higuaín Benatia vid mittplan och blev varnad. Gonzalo Higuaíns värsta sida klev då fram (inte de sumpade målchanserna) när han började gestikulera och skrika några decimeter från domare Mazzoleni.

Mannen i gult drog upp det röda kortet för protest, och en Higuaín i totalt vredesmod fick hållas tillbaka av lagkamrater och före detta sådana. När situationen lugnat ner sig avslöjade en blick full av ånger att han visste att han gjort bort sig inför ett fullsatt San Siro. En ny besvikelse för Milanfansen, en ny kväll med förlorarstämpeln för El Pipita.

Fem segrar på de sex senaste i ligan hade gett milanisti hoppet tillbaka. Insatsen igår påminde alla om hur långt det är kvar till de bästa lagen i Serie A och hur snabbt optimism kan bytas ut mot något helt annat. Men kudos till människorna i Curva Sud som genom ett fenomenalt tifo hyllade ultrasrörelsens femtioårs-jubileum i San Siros rödsvarta del.

Än värre blev stadsrivalen Inters söndag. Nerazzurri blev fullständigt utspelat av Atalanta i Bergamo under första halvlek. Kanske satt tröttheten i sedan tisdagens holmgång mot Barcelona i veckan? När tre halvlekar av veckans två matcher var spelade hade Inter släppt till över 40 skott mot eget mål.

Ändå var antalet insläppta mål bara två. Det andra kom av Atalantas Hateboer i den nionde minuten. Atalanta spelade flödande fotboll men var ineffektivt, och Inter räddades av en storspelande Handanović. La Dea överbelastade via Zapata och Gosens på Inters högerkant, där D’Ambrosio såg ut att närsomhelst vilja avfyra en nödraket i luften i hopp om hjälp.

Mot Barcelona hette den stora hjälten Mauro Icardi, och på något sätt var det inte förvånande att han skulle straffa hemmalagets målsumpande efter paus. Det kom efter en kontroversiellt dömd straff och bara två minuter efter domaren blåst igång halvleken. Skulle Inter åter knycka en poäng trots att spelet var undermåligt?

De svartblå gästerna spelade upp sig men var numret för små även på fasta situationer. En kvart efter Icardis kvittering nickade mittbacken Gianluca Mancini in 2-1 på en Iličić-frispark. Den italienska U21-landslagsmannen växte upp som svartblå, interista alltså, inte Atalanta, och har numret 23 tatuerat efter idolen Marco Materazzi.

Ett par minuter innan full tid skallade hans albanska mittbackskollega Djimsiti in trean efter en ny frispark av den instrumentale Iličić, och på tilläggstid böjde Papu Gomez elegant in 4-1 bakom en maktlös Handanović. Ett par månader efter missräkningen mot FC Köpenhamn i Europa League-playoffet verkar Atalanta skakat av sig den värsta besvikelsen.

Bergamolaget har fyra raka segrar och är bara fem poäng ifrån en CL-plats nu. Tränaren Gasperini förtjänar att prisas för sitt arbete även efter denna svåra situation. Det verkar inte spela någon roll att laget förlorar ett antal nyckelspelare varje år. Inom en snar framtid lär vi åter förundras över namn som Gollini, Barrow, Mancini och Gosens. Ynglingar som Atalanta plockat upp och Gasperini förädlat.

Förundrar fortsätter också Inter att göra med insatser som den här. Det är inte första gången de svartblå får en ”blackout”, som La Gazzetta dello Sport valde att rubriksätta farsen. Den bedrövliga defensiva insatsen blir mer svårförklarad med tanke på att laget bara släppt in sex mål på elva omgångar inför denna. Mittfältet, utan Nainggolan, hängde inte ihop alls med en dålig Vecino och Brozović som vaknat på sitt sämsta humör.

****

Annat från omgång tolv:

Sexan Roma tätar igen gapet till CL-platserna efter 4-1 hemma mot Sampdoria. En Juan Jesus i förvånansvärt stabil form tåade in Cristantes nick på mållinjen innan Patrik Schick gjorde sitt första mål i Romatröjan sedan april. ”Vi har alla väntat på hans form och självförtroende”, kommenterade tränaren Di Francesco som mer ser tjecken som en center än trequartista.

Stephan El Shaarawy gjorde Romas två avslutande mål, det första briljant och det andra kyligt. ”Faraonen” har trots anfallskonkurrensen haft en ordinarie startplats under hösten, mycket tack vare hans efterfrågade målnäsa. Tillbaka på Olimpico gjorde också Samps Gregoire Defrel mål, med en slags stel Bergkamp-vändning som jag personligen älskade.

Det svänger om Parma och Torino fortsätter att frustrera. 4-1 förra helgen mot Sampdoria kunde inneburit vändpunkten på säsongen för Toro, men säger nog mer om det hopplöst svårförklarliga Sampdoria. Parma kom till Turin med tre raka utan vinst och bara en poäng mot nästjumbon Frosinone senast.

Men med 25 minuter spelade hade gästerna en 2-0 ledning genom mål av Gervinho och Inglese. Baselli reducerade för Torino men det räckte inte för poäng. Tre lag parkerar nu mitt i tabellen på samma poäng. Förutom Parma också ligans två kryssgladaste lag Torino och Fiorentina.

Chievo tog den första poängen under Gian Piero Ventura mot Bologna där Svanberg och Helander gjorde slätstrukna insatser från start. Fler poäng kommer det heller inte bli under Venturas ledning. Den tidigare förbundskaptenen sa upp sig efter 2-2 på Bentegodi under söndagen och lämnar Chievo på sistaplatsen med noll poäng. Kanske hade han bråttom till AIK:s guldfest?

Mer allvarlig var anfallsveteranen Sergio Pellissier i sin kritik mot Ventura. På Instagram skrev 39-åringen att tränaren ”ville därifrån så fort han anlänt till Chievo” och uppmanade folk att ”inte vara som Ventura”. Tränaren försökte övertalas av klubbledningen men han verkar bränt alla broar hos spelartruppen. Fyra matcher blev det i fortsättningen på detta episka tränarfall.

Napoli låg under mot Genoa när ett regnoväder svepte över Marassi och stoppade matchen i femton minuter. Den ena sidan av planen såg likväl ospelbar ut, men Partenopei grävde fram en kvittering av Fabian Ruiz och tvingade hemmalagets Biraschi till ett självmål några minuter före slutet.

Juventus har stått för tidernas bästa start på en Serie A-säsong men Napoli hänger fortfarande i och har ett hanterbart avstånd på sex poäng upp till mästarna. Napoli tycks ha utvecklats i nya led under hösten med Ancelotti. Matchavgörande Mertens filosoferade över detta och spann vidare på ett av 10-talets mest frekventa fotbollsuttryck.

****

Veckans lag (3-4-3):

Provedel (Empoli)

Gagliolo (Parma), Mancini (Atalanta), Djimtisi (Atalanta)

Cancelo (Juventus), Freuler (Atalanta), Gosens (Atalanta), Alex Sandro (Juve)

Gervinho (Parma), Iličić (Atalanta), El Shaarawy (Roma)

****

Twitter: @ErikHadzic