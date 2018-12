Roma utan riktning när kaoset kryper närmare

Att Roma skulle tappa poäng borta mot Cagliari kan ingen förvånas över. Men på detta sätt? En bortslarvad 2-0-ledning under matchens tio sista minuter är remarkabelt. Att Cagliaris kvittering kommer när laget just dragit på sig två utvisningar är galet även med Romamått mätt.

Gästerna spelade inledningsvis bra och gick till halvtid med en säker 2-0-ledning. Cristantes och Kolarovs mål såg ut att räcka till en efterlängtad seger i kampen om Champions League-platserna. Det var innan laget började darra och tränaren Eusebio Di Francesco inget kunde göra när en serie absurditeter inträffade på Sardegna Arena.

Di Francesco valde att med kvarten kvar byta ut 19-årige anfallaren Justin Kluivert och sätta in den jämngamle vänsterbacken Luca Pellegrini. Ett defensivt byte som istället för att hjälpa Roma att stänga matchen fick motsatt effekt. Cagliari anföll i vågor på Pellegrinis kant och efter ett inlägg därifrån nickade Artur Ionita in reduceringen i 84:e minuten.

Några minuter in på tilläggstiden satsade Cagliaris Faragò hårt in i en duell med Robin Olsen (bra, men utelämnad igår igen). Hemmaspelarna protesterade mot frisparken, Ceppitelli fick sitt andra gula och Srna ett direkt rött i kalabaliken som följde.

Robin Olsen skickade till slut ut bollen från straffområdet. Utsparken försvann för en sekund ur bild, som om den fångats av Medelhavsvinden, och Cagliari vann nickduellen på mittplan. Bollen tillbaka mot Romas straffområde, Manolas chansbröt och misslyckades, och inhopparen Marco Sau placerade avslutet förbi Olsen. Stadion exploderade i ett vrål som förmodligen hördes över hela ön, och Roma hade förlorat en vinst på ett sätt som bröt mot naturlagarna.

2-2 kommer inte bara svida moraliskt för spelarna, som skickas på ritiro ändå tills matchen mot Plzen på onsdag. Vid en Milanvinst ikväll mot Torino är giallorossi sju poäng bakom Milanolaget på den sista CL-platsen. Roma har en vinst på de sju senaste matcherna och är 14 poäng sämre än motsvarande tid förra året. Men hela klubben känns bakbunden av män vars nästa beslut kan få allvarliga konsekvenser för hela Romas framtid.

Presidenten James Pallotta är förbannad (han har varit det rätt ofta i höst) och vill sparka Di Francesco enligt rapporterna. Amerikanen hindras av de eventuella ersättarnas tillkortakommanden, då varken Vincenzo Montella eller Paulo Sousa är namn att sträva efter och Antonio Conte är för dyr.

Om Pallotta ändå trycker på ”fire”-knappen riskerar det att dra med sportchefen Monchi i falluckan. Spanjoren är bara ett och ett halvt år in på sitt Romaämbete men har redan fått fansen emot sig, på grund av säsongsinledningen och sättet som klubben angjorde sommarens mercato.

För att komplicera det ytterligare brottas Pallotta med den korruptionshärva kring politiker som uppstått i klubbens utdragna arenaplaner. Frågan är hur många fler motgångar Pallottas tålamod klarar i det segdragna bygget av Stadio della Roma innan presidenten får nog och lämnar?

Av denna onda cirkel har resultatet blivit en klubb som verkar riktningslös. Det är förstås enklast att peka på tränaren och skuldbelägga honom för ansvaret. Eusebio Di Francescos lag klarar numera inte av att genomföra 90 minuter utan några att stöta på farthinder som kostar poäng.

Jag ser ingenting som kommer få Roma att prestera kontinuerligt bra fotboll heller. Men det finns inga ersättare att ta in, om de inte ska chansa med någon från utlandet, och hopp finns fortfarande att Roma kan plocka fram den höga högstanivå laget besitter för eller senare.

Har Di Francesco spelarna för det då? Just nu kan han skylla ifrån sig och rabbla upp skadelistan som innehåller namn som Džeko, El Shaarawy, De Rossi och Lorenzo Pellegrini. Men Roma mötte också ett Cagliari som i sin tur saknade nyckelspelarna Barella, Pavoletti och Lucas Castro. Då ska en vinst krävas även om ”DJ” ställer upp Serie A:s yngsta startuppställning med en medelålder på 25 år.

De unga spelarna ja. Flera av dem är där tack vare Monchi och hans vilja att rensa ut några av klubbens rutinerade och ersätta dessa med mer formbara pjäser. En sådan som Nicolò Zaniolo, en del av Nainggolan-affären med Inter, har gjort succé och tagit stora kliv den senaste tiden i sin offensiva roll.

Monchis goda exempel tar nästan slut där. Cengiz Ünder är alldeles för ojämn, Justin Kluivert har getts speltid först den senaste tiden, Steven Nzonzi en besvikelse och Javier Pastores höst har varit skadefylld. Patrik Schick är hopplös i centerrollen och tålamodet med honom bör vara slut.

Det finns en rimlighet att Monchi ser sitt ansvar vid en sparkning av DJ och avgår självmant. Samtidigt var Monchi stjärnnamnet när Roma byggde om efter Spalletti och Sabatini förra året, och skulle alltid ges större förtroende än den mer oprövade Di Francesco i min värld.

Det är en hönan-eller-ägget-diskussion, huruvida Di Francesco inte håller eller om spelarna som Monchi gett honom inte är bra nog. Den kan bara lösas genom att Roma börjar vinna matcher och fortsatt behåller kontakten med toppfyran.

Di Francesco har hittills kommit lindrigt undan eftersom huvudkonkurrenterna Lazio och Milan inte är särskilt mycket bättre för tillfället. Men så fort någon av dessa två rycker och skapar ett jobbigt försprång till Roma kommer det genast bli mycket enklare att sparka folk och börja om.

Huvudstadslaget bävar för ett scenario där minst en viktig person lämnar klubben och kanske ytterligare ett par. Kaos och galenskap är ord som aldrig är främmande i Romas värld, men som kan få en ny innebörd väldigt snart.

****

Det är ingen munter andra advent i Rom denna söndag. Laziali kunde skratta åt Romas debacle tidigare under kvällen, för att sedan sätta sambucan i halsen när deras eget lag försökte sig på en kopia av rivalens fars. Jo, det blev utvisningar och stopptidsmål även på Olimpico igår.

Först gav Fabio Quagliarella Sampdoria ledningen i första halvlek och fortsätter sin imponerade höst (åttonde målet). Elva minuter innan full tid kvitterade Lazio genom mittbacken Acerbi. Två minuter in på tilläggstiden fick så Samps Bereszynski sitt andra gula kort. Den efterföljande frisparken tog på en hand i muren och Lazio tilldömdes en straff efter VAR-granskning.

Ciro Immobile klev fram och gjorde 2-1 i den 96:e minuten, segermålet trodde alla. Men med 98 minuter och 49 sekunder på klockan stod Riccardo Saponara fri med en utrusande Strakosha och lobbade in kvitteringen, det senaste målet som gjorts i en Serie A-match sedan Opta började göra mätningar säsongen 2003-04.

Saponaras firande sent under Olimpicokvällen blev för mycket för vissa i bortaklacken och gav upphov till klassiska, men barnförbjudna bilder. Simone Inzaghi erkände efteråt att han inte sett något liknade under sina 25 år i branschen (matchupplösningen alltså) och hans lag är utanför topp-fyra efter fyra raka kryss. Än mer bekymmer är att vissa supportrar fått nog av Milinković-Savićs svaga insatser och vänt stjärnspelaren ryggen.

****

Napoli defilerade hem mötet med Frosinone och vann med 4-0 på San Paolo. Arek Milik gjorde mål nummer två och tre under veckan efter måndagens sena avgörande mot Atalanta. Adam Ounas gjorde sitt andra mål för säsongen med en projektil från distans när Napoli visade upp ett par nya ansikten inför det avgörande mötet med Liverpool nästa vecka.

Alex Meret stod i målet för första gången sedan armbrotten han ådrog på sig under försäsongen. Det mystiska nyförvärvet Amin Younes från Ajax gjorde till slut debut i Napolitröjan och stod för en assist.

Och så viktigaste av allt, Faouzi Ghoulam gjorde comeback, mer än ett år sedan han drog korsbandet. Inte mycket märktes av hans frånvaro då algeriern gjorde hann med två assist. Napoli rycker ifrån Inter på tredjeplatsen och är nu sex poäng före.

Twitter: @ErikHadzic