Milans problem sitter djupare än skadorna och Higuaín

En mållös dag för Milan igen. Det har blivit en dålig vana och antalet matcher utan mål framåt är uppe i tre efter gårdagens 0-1-förlust mot Fiorentina. Inte sedan november 2001 har rossoneri gått mållöst från tre Serie A-matcher i följd.

Trots detta inledde Milanolaget den 17:e omgången på en Champions League-plats och är alltjämt bara en poäng efter Lazio som klev om igår. Men i den superjämna tabell som är bakom överlägsna toppduon Juventus och Napoli skiljer bara fem poäng mellan fyran Lazio och Torino, sju placeringar längre ner på undre halvan.

Milan är i högsta grad med i matchen om CL-platserna fastän missnöjet pyr mot tränaren Gennaro Gattuso. Det går att göra två enkla analyser från lagets kräftgång under december. Skador och avstängningar gjorde att Milan tvingades formera ett tremannamittfält med ytterbacken Davide Calabria och bänknötaren José Mauri, tillsammans med Hakan Çalhanoğlu som Gattuso fortfarande inte hittat rätt position till.

Det andra problemet stavas Gonzalo Higuaín som gått mållös från de senaste åtta matcherna. Argentinaren är inte spelaren som kommer lösa problemet på egen hand utan att ha den rätta uppbackningen, som just nu inte finns i Milan.

En Higuaín som löper men inte får framspelningarna till sig och sedan slår ut med armarna börjar bli alltför bekanta signalement på San Siros gräs. I takt med att Milans offensiv hackat mer och mer som en repad skiva har Higuaíns löpningar blivit färre och kroppsspråket sämre. Hur många gånger per match rullas kontrasterna gentemot den tidigare anfallstillvaron i Juventus upp i Higuaíns huvud egentligen?

Även om 31-åringen varken lyckas med avslut eller jobbar tillräckligt hårt kan det aldrig vara en enskild spelares fel alltihop. Tittar man runt kring Milans offensiva alternativ är det förbluffande hur svagt det ser ut trots de senaste 1,5 årens investeringar.

Nämnde Çalhanoğlu hattas runt på samtliga offensiva positioner förutom centerplatsen bara för att han bemästrar alla, men har under hösten inte satt avtryck i någon av dessa och är ett växande frustrationsobjekt på San Siro. Samu Castillejo är mindre bollsäker men rakare ytter som inte lyckades med någonting mot Fiorentina.

Diego Laxalt har inte tagit en ordinarie plats på grund av Ricardo Rodríguez framsteg under hösten men är heller ingen spelare som gör någon skillnad under inhoppen. På den andra kanten kämpar Suso med formen och Higuaíns mörka blickar när spanjorens inspel inte når fram.

Begräsningarna hos ovanstående spelare har lett till situationen där Milan inte gör några mål och anfaller som ett ytterst mediokert fotbollslag. Det går alltid att skylla på långtidsskadorna på playmakern Biglia och allt-i-allon Bonaventura. Men faktum är att även de brottades med formen under tiden Gattuso ställde upp sitt baktunga 4-3-3 tidigare i höstas.

Ett år in på sin tränargärning i Milan har Gattuso fortfarande inte gett laget någon spelmässig identitet. Vad står Gattusos Milan för förutom att kämpa, är det någon som vet? Vet han ens själv? Svaret bör tränaren hitta snarast då han sägs hänga löst inför årets avslutande matcher mot nedflyttningskandidaterna Frosinone och SPAL.

Med alla problem som finns i Casa Milan existerar inga givna trepoängare längre. Inte när Milan inte klarar av att bryta ner flängiga backlinjerna i Fiorentina och Torino. Inte heller då proceduren upprepades mot bottenlaget Bologna under förra omgången i vad som var en av säsongens tråkigaste matcher.

Lösningen kommer inte vara att köpa in nya spelare i januari. Inte för att det hade varit någon garanti för framgång, som vi märkt i de senaste 1,5 årens investeringar, utan för att Uefas snara runt Milandjävulen dras åt efter vanskötseln under den förra ägaren Yonghong Li.

En ljusning i Milanmörkret var Andrea Contis inhopp igår. Högerspringaren gjorde sina första minuter i Serie A sedan augusti förra året, efter två allvarliga skador på högerknät. Förhoppningarna var stora på att Conti och Suso skulle bilda ett giftigt anfallsvapen på Milans högerkant. Men Conti är ingen frälsare och förväntningarna måste ställas lågt efter den långa skadefrånvaron.

Precis som med hela Milan. Leonardos, Maldinis och Gattusos glans från de gyllene åren kastar just nu mest en skugga över hur brutalt långt borta detta är i dagens Milan-verklighet.

****

Annat från omgång 17:

Inte var det så mycket bättre ut hos kusinen i Milano igår. Ändå såg Ivan Perišićs mål strax innan halvtidspausen ut att räcka mot Chievo (kroatens första efter 112 dagar och 33 skottförsök). Men bortalaget hade nog inte räknat med en ny styrkeuppvisning från Sergio Pellissier. 39-åringen tvingade Samir Handanović till en storräddning, cyklade sedan ett skott strax utanför, innan han chippade in kvitteringen i den 91:a minuten.

Anfallsveteranen ordnade Chievos sjätte raka kryss, varav fem har kommit under tränaren Mimmo Di Carlos inledande matcher i klubben. Gapet till Udinese ovanför nedflyttningsstrecket är fortfarande nio poäng och Di Carlos mannar får nog börja växla kryssen mot trepoängare snarast.

Besynnerligt nog har Inters spelmässiga dipp sammanfallit med samma period som under förra året. Med bara två vinster på de nio senaste väcks tvivel återigen kring Luciano Spallettis framtid. Nye klubbdirektören Beppe Marotta klargjorde att förstärkningar inte kommer i januari, vilket lämnar Spalletti med utmaningen att matcha in den skadeförföljde Nainggolan i elvan på något sätt.

Napoli på andraplatsen distanserade Inter och är åtta poäng före efter segern mot SPAL. Raúl Albiol gjorde matchens enda mål på hörna i en match som Napoli borde avgjort i god tid innan slutsignalen. Men SPAL skrämde hemmalaget under ett par slutattacker och tvingade målvakten Alex Meret till ett par lysande räddningar. Meret, skadad under hela hösten och som tillbringade två säsonger på lån i just SPAL.

Fabio Quagliarellas sensationella höstform fortsatte med ett nytt mål i Sampdorias 4-2-seger borta mot Empoli. 35-åringen har nätat i sju matcher i rad, den första italienare sedan Antonio Di Natale lyckades med bedriften 2010. Sampdoria har hämtat sig från formsvackan och verkar vara inne i ett sedvanligt stim för laget, bara en poäng ifrån Milan på femteplatsen. Gianluca Caprari var matchens man med sina två mål, men helgens snyggaste gjorde Gastón Ramírez med denna vänster-knockout.

Cesere Prandelli verkar fått ordning på Genoa som tog en imponerande 3-1-seger mot Atalanta i tränarens tredje match vid rodret. Josip Iličićs missade straff i första halvlek skulle sätta kursen för gästernas mörka afton som kulminerade med två utvisningar på slutet.

Skytteligaledaren Krzyztof Piątek gjorde däremellan det mesta av jobbet åt Prandelli. Polacken öppnade målskyttet med en nick, avslutade det med ett vackert placerat skott, och såg till att Atalantas Toloi blev frilägesutvisad. Oscar Hiljemark verkat dessutom befäst sin startplats hos Prandelli med ännu en 90-minutare.

Juventus fortsätter toppa Serie A i överlägsen stil. 1-0 mot Roma hade varit mer om inte Robin Olsen stått för en stormatch hos bortalaget. Olsen kunde inte ha studsat tillbaka efter förra veckans mardrömsmatch mot Genoa på ett mer övertygande sätt. Det går att dra en röd linje genom svenskens fina höst med hans övertygande prestationerna mot tufftaste bortamotstånd. Real Madrid, Napoli och Juventus är alla platser och arenor där Olsen kunnat gå ifrån med högt huvud.

Tyvärr för hans del var Roma inte på samma höga nivå. 0-1 mot ett lag som vann sin åttonde raka match säger inte så mycket negativt, på en arena dessutom där Roma haft det notoriskt svårt. Insatsen var ett fall framåt sedan den undermåliga halvleken mot Genoa, och mot slutet återvände Edin Džeko efter sin skadefrånvaro. Men Roma var aldrig ett hot mot Juventus.

Matchens enda mål gjorde Mario Mandžukić i den 35:e minuten på ett inlägg från Mattia De Sciglio. Kroaten fortsätter att vara bland världens bästa huvudspelare och är numera en oumbärlig del av Juventus. En kväll som denna får till och med Cristiano Ronaldo spela andrafiol bakom Mandžukić.

****

Veckans lag (4-3-3):

Olsen (Roma)

Milenković (Fiorentina), Vitor Hugo (Fiorentina), Acerbi (Lazio), Alex Sandro (Juventus)

Gastón Ramírez (Sampdoria), Luis Alberto (Lazio), Lulić (Lazio)

Pellissier (Chievo), Piątek (Genoa), Mandžukić (Juve)

****

God jul alla läsare!

Twitter: @ErikHadzic