Upproret som kvävdes under skammens annandag

Aurelio De Laurentiis kan en säga mycket om, men Napolis president har ett fotbollsöga som ofta undervärderas. De Laurentiis hade hoppats att hans profetior kring valet av domaren Paolo Mazzoleni till toppmötet Inter-Napoli inte skulle besannas, eftersom domaren enligt Napolipatronen ”alltid varit dålig, inte ens opartisk mot oss”.

Det jag syftar på är såklart utvisningen på Napolis Kalidou Koulibaly med tio minuter kvar till full tid på San Siro. I en löpduell mot Inters lille snidare Matteo Politano upptäckte Mazzoleni en hand från mittbacken i syfte att stoppa Politano och varnade därför Koulibaly för cyniskt spel.

Senegalesen reagerade med en sarkastisk applåd varpå domaren snabbt gav honom ett andra gult kort. Tilltagen blev förödande för Napoli. Tio minuter senare placerade hemmalagets inhoppare Lautaro Martinez in matchens enda mål. Istället för att knappa in på Juventus efter de vitsvartas poängtapp tidigare, utökades avståndet till serieledaren till nio poäng.

Det går att veva och diskutera den första varningen i all oändlighet. Jag tycker den är billig, dels för att Koulibaly inte ”fäller ut bommen” och riskerar att skada Politano, dels för att yttern lägger sig enkelt med målet att få en frispark.

Varningen kan säkert motiveras med hjälp av regelboken, så även den ironiska applåden mot Mazzolenis beslut. Men det handlar också om sammanhanget och spelförståelsen hos domaren. Enligt mig visar Mazzoleni en brist på sådan när han visar ut en spelare för två diskutabla överträdelser.

Utfallet av Koulibalys regelbrott blir grovt överdrivet med en utvisning, även om Napolispelaren självfallet borde veta bättre och låta bli att applådera. Å andra sidan går det att förstå irritationen som bubblade under senegalesens skinn.

Under hela matchen utsattes han för apljud av, i första hand, Inters Curva Nord. Koulibaly klarade att hålla masken under 80 minuter, men Carlo Ancelotti hade tre gånger under matchen bett domarteamet att stoppa spelet efter att speakerns uppmaningar mot publiken visat sig effektlösa. ”Nästa gång kanske vi tar saken i egna händer”, misströstade Ancelotti efteråt.

I efterhand verkar alla involverade vara överens om att matchen borde stoppats. Något som brast i kommunikationen mellan domare, säkerhetspersonal och förbundsfolk verkar varit orsaken till handlingsförlamningen. Men vet du vad Carletto? Jag säger bara: välkommen till livet som tränare för ett lag utanför de tre randiga i norr!

Konspirationsteorier åt sidan har gårdagskvällens händelser fått en snöbollseffekt inom den italienska fotbollen. Som vanligt hördes anti-neapolitanska ramsor från Intercurvan, vilket det italienska fotbollsförbundet straffade Inter för senaste gången lagen möttes för ett år sedan.

Än allvarligare var incidenterna utanför San Siro innan matchen. Fyra Napolifans blev knivhuggna under bråk mellan supporterskarorna. En 35-årig Interultrà från Varese avled efter att ha blivit påkörd av en buss med Napolifolk. Inrikesministern Matteo Salvini lovade på Twitter att ordna ett krismöte efter nyår mellan klubbar och supportrar, ”eftersom man inte kan dö i samband med en fotbollsmatch 2018”.

Förbundets nytillträdde president Giuseppe Gravina överväger att stoppa spelet en Serie A-omgång, eftersom ”det finns ordningsproblem som måste hanteras” och talar om spelare som ”uppenbart verkade väldigt nervösa på San Siro”.

Milanos polischef Marcello Cardona går ett steg längre när han vill undersöka möjligheten att stoppa Interfans på resterande bortamatcher under säsongen, och stänga av San Siros Curva Nord fram till den sista mars nästa år.

Jag tror knappast att repression likt det senare förslaget gynnar någon. Uttalanden likt polischefens andas väldigt mycket en quick-fix efter en situation där samtliga inblandande egentligen gör fel. Om det nu ska sättas hårt mot hårt, varför har Inters curva i det här fallet sluppit restriktioner under de senaste säsongerna?

Apljuden mot Kalidou Koulibaly var vedervärdiga att höra (för hördes gjorde de verkligen) och det är sorgligt att vi måste skriva om ännu ett dödsfall i samband med fotbollsmatch på 10-talet. Men Interfansen med dåligt omdöme är inte de enda som felar i Italien. Precis som alla andra yttringar på fotbollsarenor ligger ett samhällsproblem med bakgrund i detta.

Innan Matteo Salvini öppnar sin fascistoida käft och kallar till krismöten som ska lösa något kan han gå till retoriken hans eget parti, den främlingsfientliga Legan använder. Är det konstigt att apljud förekommer på Italiens största fotbollsarena i den dynamiska staden Milano, när Salvini själv bär ansvar för propaganda som piskar upp främlingsfrihet och försöker bygga bilden av Mussolini som någon nationalhjälte?

Att Inter vann fotbollsmatchen var inte orättvist på något sätt. Mauro Icardis ribbskott direkt på avspark signalerade om att detta skulle bli en utmärkande kväll på ett eller annat sätt. Interkaptenen gick mållös men har tagit sig an en ny roll där han mer än tidigare deltar i uppbyggnadsspelet. Den större nummer-niorollen lämpar sig också väl i Inter då laget varit framstående på att sprida målskyttet mellan flera olika spelare.

Igår var det Lautaro Martinez tur efter en höst fylld av förväntningar som den hajpade argentinaren inte kunnat leva upp till. Luciano Spalletti har visat sig skicklig på att återvinna ny energi ur spelare från Intertruppens periferi under året. João Mario gjorde en ny bra insats tillsammans med Brozović och Borja Valero på mittfältet som överglänste Napolis dito.

Gästerna hade trots det numerära underläget en gyllene chans att vinna matchen några minuter innan Inters mål. Piotr Zielinski sköt dock rakt på Inters Asamoah på mållinjen efter att Handanović varit Handanović och styrt ett inlägg rakt ut i straffområdet.

Situationen påminde om den på Anfield för ett par veckor sedan när Napolis andre polack Milik träffade Liverpools Alisson på tilläggstid. Ett mål där hade inneburit avancemang till CL-slutspelet för Napoli, konsekvensen nu blev en scudettodröm som slocknat.

Små marginaler i båda fallen. Men det går inte att komma ifrån att Napoli stått för ljumma insatser i december månads två svåraste bortamatcher, och gjorde många supportrar besvikna under dessa.

Inter klarade således att spela utan den avstängde och bötfällde (100 000 euro) Radja Nainggolan. Den nye klubbdirektören Beppe Marotta markerade tydligt hans intåg i nerazzurri med beslutet om belgarens eskalerande beteende utanför planen. Luciano Spalletti sa efter matchen att Nainggolan åter är tillgänglig till helgen och Interfansen hyllade ledningens beslut med en banderoll under matchen

”Äntligen ett ställningstagande från klubben” stod det på Curva Nord under matchen. Tänk om någon från fansens egna led, eller bland övriga inblandande kunnat stå upp för handlingar och beslut en dag som denna.

****

Annat från omgång 18:

Napoli var inte den enda som försökte göra uppror mot makten igår. En bisarr situation mellan Roma och Sassuolo ledde till en ännu märkligare tweet från bortalagets mittfältare Duncan. Vid 1-0-ledning styrde Romas Patrik Schick en hörna i egen ribba och ner på mållinjen. Eftersom målkamera används i Serie A signalerades aldrig något mål. Men tv-bilderna efteråt visade en stillbild där högst en procent av bollen är på mållinjen.

Duncan och många andra verkade inte acceptera teknologins beslut och vi fick ett Goal-line technologys Geoff Hurst-ögonblick. Var bollen över linjen eller inte? Duncan, som inte spelade igår, konspirerade och skrev att matchen var uppgjord på förhand efter att ha sett stillbilden på situationen. Nu är det så att vi aldrig får veta om målkameran eventuellt havererade (varför skulle de vilja erkänna felet?) men så länge systemet används känns det tveksamt att ifrågasätta det med.

Istället för en Sassuolo-kvittering kontrade Schick in 2-0 till Roma några minuter senare. Tjecken fixade straffen som föregick 1-0 och såg ut som en ny människa efter den succéstarten. Diego Perotti förvaltade straffen och gjorde sitt första mål på 293 dagar efter att ha varit utanför startelvan i tre månader. Det är ingen slump att Roma börjar vinna i samband med Perottis comeback.

Men mannen, eller pojken, på i romanistis läppar är Nicolò Zaniolo. 19-åringen gjorde sitt första mål i Romatröjan efter att ha löpt loss på högerkanten, skottfintat ner målvakten Consigli, och barnsligt enkelt chippat bollen över honom i mål. Fast Zaniolo är Fiorentinafostrad lär vi få höra Totti-jämförelser framöver, var så säkra.

Inte ens en utvisning eller en Duván Zapata i hysterisk målform kan få Juventus att förlora. Atalantas Djimsiti styrde bollen i eget mål efter två minuter men hemmalaget var tillbaka efter Zapatas kvittering. Strax efter att Juves Bentancur fått sitt andra gula efter halvtidsvilan gav colombianen Atalanta ledningen och satte sitt åttonde mål på de fem senaste matcherna.

Men detta Juventus spelar i en liga för sig denna säsong. Atalanta sjönk trots det numerära överläget hem sista 20 och straffades av inhopparen Ronaldos nickmål i den 78:e minuten. Resultatet visade prov på en höjd som åter kan ta Atalanta ut i Europa. Framförallt visade det också Juventus bredd (Pjanić bänkades också) och det faktum att de endast tappat fyra poäng under hösten.

För första gången sedan 1950-talet skulle ett brödrapar ställas mot varandra på tränarbänken i Serie A. Som förväntat gick lillebror Simone Inzaghis Lazio segrande ur den duellen mot Filippos Bologna. 2-0 på Renato Dall’Ara efter mål av Luiz Felipe och Lulić cementerar Romlagets fjärdeplats och Bolognas nedflyttningsposition.

Visst är det glädjande att både Filip Helander och Mattias Svanberg spelar vecka efter vecka i ett Serie A-lag. Men Bologna för stunden gör inget som berättigar något annat än nedflyttningsplatsen de befinner sig på. Framförallt är de ett otroligt idéfattigt lag offensivt och Svanberg exempelvis fick slita mycket utan boll mot Lazio.

Något otippat, eller inte, är den gamle måltjuven Fillippo Inzaghis lag mer defensivt stabila än vad de är lyckade framåt. I Bolognas fall måste en ändring ske snarast. Antigen att de agerar under januarifönstret eller att Inzaghi får gå.

På träningsanläggningen hittades förra veckan tre kors med namnen på sportchefen Bigon, klubbdirektören Fenucci, och det gamla anfallsesset Di Vaio, numera lagledare i Bologna. Ytterligare ett grovt supporterövertramp i Italien. Men som läget ser ut kommer inte Bologna klara sig undan spel i Serie B nästa höst.

Frågan är var Milans Gennaro Gattuso tillbringar nästa år? 0-0 borta mot nästjumbon Frosinone innebär fortsatta rödsvarta anfallsproblem. Fyra raka matcher utan mål har inte hänt på 34 år. Milan har dessutom inte gjort något mål under första halvlek sedan matchen mot Genoa 31 oktober.

Mötet med SPAL på lördag kan avgöra Gattusos framtid. La Gazzetta dello Sport skriver om Gattuso och hans ”SPALle al muro”, en ordlek med helgens motståndare och tränarens axlar tryckta mot väggen. Vid en tränarsparkning drömmer milanisti om ett namn från gräddhyllan bland de som är lediga.

Samma tidning nämner istället tre namn som är mer realistiska; Arsène Wenger, Udineseikonen Guidolin, och tidigare Milanspelaren Donadoni. Samtliga hade med största sannolikhet gjort ett bättre jobb i Milan än Gattuso i dagsläget.

Lösningen på Gli Azzurris anfallsbekymmer heter kanske Fabio Quagliarella? I denna form bör 35-åringen räkna med en landslagskallelse nästa år. Forwarden gjorde sitt andra volleyklack-mål för hösten mot Chievo och har nätat åtta omgångar i rad. En bedrift ingen italienare gjort sedan Christian Vieri i Inter 2002.

Målet var dessutom Quagliarellas 58:e i Serie A för Sampdoria och han kliver upp jämsides med Vincenzo Montella. 2-0 mot Chievo innebär en femteplats för ett av seriens just nu bästa offensiver.

****

Veckans lag (3-4-3):

Donnarumma (Milan)

De Vrij (Inter), Koulibaly (Napoli), Asamoah (Inter)

De Silvestri (Torino), Cristante (Roma), Gastón Ramírez (Sampdoria), Zaniolo (Roma)

Quagliarella (Samp), Zapata (Atalanta), Schick (Roma)

****

Twitter: @ErikHadzic