Milans forwardsförbannelse är äntligen över

Med försäljningarna av Zlatan Ibrahimović och Thiago Silva sommaren 2012 till Paris Saint-Germain, året efter Milans senaste scudetto, försvann glöden ur Silvio Berlusconis sportsliga satsning i rossoneri. Åren som följde blev starten på en misskötsel som än idag plågar den 18-faldiga scudettovinnaren.

Lika närvarande som de finansiella snedstegen har anfallarna i rödsvart konstant under dessa år misslyckats med att leverera över tid. Milan hade provat allting men under de fem senaste åren inte hittat någon forward tillräckligt kompatibel att skjuta klubben tillbaka till Champions League.

De har provat ungt, hajpat och inhemskt i Destro, Balotelli och Lapadula. Milan har värvat utländska namn som Torres, Higuaín och Luiz Adriano utan att få snurr på dessa. Klubben har köpt eller fostrat unga stjärnskott som inte heller de fått en önskad utväxling, som exempelvis André Silva, Petagna och Niang. Inget har lyckats, fram tills nu.

Nu har Milan nämligen hittat dess juvel, med namnet Krzyzstof Piątek. I lördagens viktiga möte med CL-utmanaren Atalanta var det hemmalaget som tog ledningen i första halvlek genom Remo Freuler och såg ut att ha kontroll över händelserna.

Då, minuten innan domaren skulle blåsa för halvtid kom Piątek före mittbacken på ett Rodriguez-inlägg, och vinklade elegant in kvitteringen med fotens utsida. Ett klassavslut som bara anfallare av högsta karat mäktar med. Tio minuter efter pausvilan tog gästerna ledningen genom ett dräpande distansskott av Hakan Çalhanuğlu.

Med timmen spelad var det dags för Piątek igen. Den här gången kom han före Atalantaspelaren på en hörna och med en låg nick gjorde matchens sista mål, 1-3 till Milan. Greppet som Atalanta hade vid likaläge förlorade de helt efter det målet.

Tränaren Gasperini försökte ruska om laget i hans hundrade Serie A-match på Atalantabänken med att byta ut Papu Gomez och ta in Dejan Kulusevski. Inget lätt läge för den svenske 18-åringen att komma in i, som inte hann uträtta mer än att ge sken av en stor bolltalang.

Piątek vann anfallsduellen mot Duván Zapata på knock och var den stora skillnaden lagen emellan. Segern gör att Milan hamnar före Atalanta i tabellen vid samma poäng tack vare inbördes möte, ifall kampen om Europaplatserna skulle utvecklas åt det hållet.

Ingen anfallare sedan Berlusconieran inleddes på 1980-talet har börjat bättre i Milan än Piątek. Med sex mål på de fem inledande matcherna övertrumfar 23-årigen namn som Weah, Bierhoff, Sjevtjenko och Van Basten.

Att Krzyzstof Piątek ska nå upp till ovanstående herrars Milanfacit över sikt kan ingen begära i dagens läge. Men att han redan är, och kommer förbli en succé står bortom alla tvivel. Måndagens Gazzetta dello Sport liknar polacken av mix mellan olika Milanlegendarer och använder den udda rubriken ”Piatekstein”.

Tidningen jämför och leker med tanken att Piątek har Inzaghis målsinne, Van Bastens akrobatik, och Sjevtjenkos exekutionsförmåga. Men även Gilardinos huvudspel och en släng av Zlatans persona. Än klarare framgår nu att priset på 35 miljoner euro var ett kap.

Piątek har redan fördubblat sitt värde och skulle inte lämna Milan för under 70-80 miljoner euro idag. Fiorentinas sportchef Pantaleo Corvino uttalar sig i tidningen och fastslår att den dagen en klubb som Real Madrid knackar på dörren så får de betala 100 miljoner euro. Om Piąteks utveckling fortsätter i samma hastighet det vill säga.

Fortfarande finns delar i Milans spel som gör att jag inte kan hålla laget som huvudfavorit till den sista CL-platsen. Men Gattuso har byggt ett robust lag bakifrån som numera har kvalité i anfallsväg också. Det är mer än tillräckligt för att nå slutmålet denna vår.

Om Milans nya center är en lyckosaga gäller en berättelse med helt andra tongångar i Milanos andra ringhörna. Det är några dagar sedan Inter annonserade på Twitter att laget bytt lagkapten från Mauro Icardi till målvakten Samir Handanović. Icardi surnade till och valde att inte följa med laget till torsdagens Europa League-match mot Rapid Wien. Tränaren Luciano Spalletti förklarade åtgärden med följande ord:

”Det finns vissa saker runt grabben som behöver ordnas upp. Dessa saker har orsakat, och fortsätter att orsaka laget åtlöje och klubben han tidigare var lagkapten för”.

Enter, Wanda Nara, Icardis fru tillika agent. Argentinskan är en återkommande gäst i Mediasets fotbollstalkshow ”Tiki Taka” och följde upp Team Icardis kontraktskrav med att kritisera makens lagkamrater angående hans pågående måltorka på sju matcher, den längsta i Icardis Interkarriär.

”Mer än att ge Mauro ett nytt kontrakt hade jag föredragit att Inter värvar någon kapabel att ge honom fem bra bollar i varje match”, svarade Wanda Nara syrligt i Tiki Taka.

Nara har rätt i sak, Inter behöver verkligen någon som kan servera Icardi, men citatet kom vid helt fel tillfälle. Dels på grund av Icardis form, dels efter Naras egna krav på en betydligt högre lön för spelaren när kontraktsförlängningen diskuterats under vintern.

Paret Icardi anlände sent, sent till söndagskvällens möte med Sampdoria på San Siro. Icardi satt med en truckerliknande keps med lejonmotiv och ordet ”KING” broderat bredvid. Ett lejon som för övrigt påminner om det Icardi själv har intatuerat på överkroppen…

Medan Icardi åtnjöt stöd från sektioner runt om på Giuseppe Meazza dröjde det inte många inzoomningar innan Wandra Naras ansikte visslades ut. Men kanske fick hon svaret om makens hovleverantör mitt framför ögonen under matchen.

Under en femminutersperiod runt den 75:e minuten inträffade samtliga mål under matchen. Först var det Inters högerback Danilo D’Ambrosio som styrde in ett inspel från Ivan Perišić. Ett intelligent och fint spelande Sampdoria som desperat försöker hitta formen fick utdelning tre minuter senare.

Kalabalik uppstod då i Inters straffområde och inhopparen Gabbiadini placerade in kvitteringen med sin första bolltouch. Men två minuter senare kom Inters otroligt viktiga segermål efter att Radja Nainggolan smällt in en studsande andraboll otagbart för Samps målvakt Audero.

Nainggolan följde upp förra helgens assist till Lautaro Martínez vinstmål mot Parma med en ny avgörande prestation. En ”Ninja” i Cagliari- och Romaform är en förutsättning för att göra både Mauro och Wanda nöjda eftersom få mittfältare i Inters trupp har förmågan att slå den sista passningen mot anfallarna.

Den oseriösa livsstilen som Nainggolan tidigare talat om och straffats för av klubben är kanske på väg att ändras. Tack vare ett nytt träningsschema och annorlunda diet har Nainggolan tappat fyra kilo efter nyår, och talar om ett större ansvarstagande efter vinsten mot Parma.

Röran i Inter går vidare och i söndagens Tiki Taka fick Wanda Nara chansen att tala med Inters nye VD Beppe Marotta via telefon. Marotta insisterade att kaptensbytet inte handlade om något disciplinärt och att ett nytt kontraktsförslag är på väg. Marotta undkommer dock inte sitt eget ansvar i hanteringen av Icardi.

Genom att ge sitt ja till en ny kapten bekräftar Marotta en sanning som handlar om att hela truppen inte står bakom Mauro Icardi, eller inte ser argentinaren som den rättmätiga ledaren. Det spekuleras kring att Brozović och Škriniar kommer kliva upp i ledarhierarkin i laget och den förstnämnde lajkade Inter-tweeten om Handanović som ny lagkapten.

Det finns inget längre något tydligt svar på vad det bästa för Inter vore, om Icardi ska stanna eller säljas. Allt beror på klubbens framtida ambitioner. Vid bästa tänkbara utfall är kaptensbytet en modig och nödvändig åtgärd av klubben som sporrar spelaren ifråga och gör resten av laget mer enat.

Situationen kan också fungera som en tickande bomb där huvudpersonen Icardi riskerar att splittra både laget, klubben och fansen genom beslut tagna både av han och personer i hans närhet. Någonstans i bakgrunden finns också Luciano Spalletti som en spelbricka, och jag inte låta bli att tänka på hans roll som Totti-avhuggare under den sista säsongen i Roma.

****

Annat från omgång 24:

Sannsagan om kvarterslaget Chievo från Verona går mot sitt slut och en andra degradering till Serie B under 2000-talet. De inte så flygande åsnorna förlorade ödesmatchen i Udine med matchens enda mål och har tolv poäng upp till säker mark.

Chievo var inte sämre än Udinese på något sätt. Men laget har bland mycket annat misslyckats att hitta en målskytt efter försäljningen av Roberto Inglese förra året. Vid 0-0-läge i första halvlek nickade anfallaren Stepinski ett inlägg utanför mot ett mer eller mindre tomt mål. En träffande sekvens som sammanfattar Chievos senaste halvår.

Stepinskis landsman Teodorczyk missade en straff i den 85:e minuten men slog returen i mål som Sorrentino lämnade. Ridå för Chievo. Efter att Svante Ingelsson gjort comeback förra helgen blev det en bänkplats i 90 minuter nu. Glädjande för svensken dock är att konkurrensen i detta mediokra Udinese bäddar för minuter som kan bli många under våren.

Mer polska anfallare, men inte i något positivt sammanhang den här gången. Arkadiusz Milik var den stora målsumparen när Napoli spelade 0-0 för tredje gången på fyra Serie A-matcher. Torino och en storspelande Salvatore Sirigu höll stången mot ett överlägset hemmalag. Sirigus renässans efter PSG-tiden fortsätter och som första målvakt denna säsong lyckades han stå för nio räddningar i en och samma match.

VAR-systemets värsta sida framkom under några bisarra minuter mellan SPAL och Fiorentina. SPAL:s Mattia Valoti trodde att han gett bottenlaget ledningen med 2-1 när VAR kom in i bilden. Videodomarna hittade en foul på Fiorentinas Chiesa i anfallet tidigare, en halvminut innan bollen senare låg i mål.

Chiesa föll i straffområdet innan SPAL inledde sin kontring och VAR inledde en flera minuter lång konsultering med huvuddomaren som slutade med dömd straff till Fiorentina och inget mål för Valoti. Jordan Veretout satte straffen som gav Viola ledningen istället, och det rann iväg till slutsiffrorna 1-4 till slut.

SPAL-presidenten Walter Mattiolo förklarade att de kände sig ”rånade” och beskrev sporten som skrattretande vid sådana situationer. Dessutom delade han ut frän kritik mot den vikarierande Fiorentinakaptenen Chiesa, med ett uppbyggt filmarrykte, och kallade honom för ”föga trovärdig spelare”.

VAR gjorde inget fel tekniskt sett och straffen var möjligen korrekt dömd också. Men att spola tillbaka och leta fel i anfall som redan avslutats – i hopp om fullständig rättvisa, är ett steg alldeles för långt och äventyrar många av känslorna som gör att vi älskar sporten.

Napolis poängtapp gör att avståndet mellan de och Juventus är 13 poäng. Vidden av Juventus överlägsenhet i Serie A är nästan svår att ta in, eller acceptera. De vitsvarta har samlat in 66 av 72 poäng hittills. De har gjort mål i 25 raka Serie A-matcher och är förlustfria i de 28 senaste, med förra säsongen inräknad.

Cristiano Ronaldo toppar skytteligan på 19 mål, två före Piątek. I 3-0-segern hemma mot Frosinone lyckades både han och Paulo Dybala göra mål i samma match för första gången. Dybalas vänsterprojektil i krysset är ett av säsongens hårdaste och snyggaste distansskott.

****

Helgens elva: (3-4-3)

Sirigu (Torino)

D’Ambrosio (Inter), Andersen (Sampdoria), Criscito (Genoa)

Krunić (Empoli), Nainggolan (Inter), Badelj (Lazio), Gerson (Fiorentina)

Piątek (Milan), Pavoletti (Cagliari), Dybala (Juventus)

****

Twitter: @ErikHadzic