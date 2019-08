Spaningar och tankar inför Serie A 2019/20

En ny säsong står för dörren och förväntningarna når klimax inför kvällens avspark i Serie A. Vissa är mer berättigade än andra. Somliga lever på hoppet och andra låter den inneboende pessimisten ständigt komma till tals.

Vad som är säkert att vi kommer bli underhållna på vägen, demoraliserade, euforiska, och med jämna mellanrum bli påminda om varför vi älskar denna sport.

Nedan kommer ett försök som sammanfattar mina egna förväntningar inför säsongen.

Utropstecken

Jag ser ingen raket komma direkt i en jämntjock Serie A-tabell på förhand. Men, några lag finns det som kan bättra på förra säsongens tabellplacering ett par hack uppåt minst.

Inter kommer ta klubbens första pallplacering på åtta år. Med lite flyt kan de till och med ge Juventus en match om lo scudetto. Det vore välkommet, inte minst med tanke på att huvudfigurerna Conte och Marotta hade Juve som tidigare arbetsgivare. Räkna med att duon kommer pressas på frågor om relationen till vitsvart under året.

Cagliari har inte slutat på övre halvan på tio år men nu kan det vara dags. Detta trots att den egna produkten Barella sålts för väldigt stora summor till Inter. Cagliari har för andra varit synonymt med jobbiga bortamatcher på blåshålet Sardegna Arena. Den här säsongen ska de rödblå börja föra väsen även på bortaplan.

Det finns ett klassiskt klipp från 2001 när en ung Andrea Pirlo frispelar Roberto Baggio som suger ner passningen på foten och rundar Juventus målvakt för att sätta en sen kvittering. Så kunde det se ut i Brescia på den tiden, idag kommer Pirlokopian Tonali att söka hemvändande Balotelli på djupet för nya odödliga samarbeten. Duon kommer hålla Brescia kvar i Serie A.

Frågetecken

Milan och dess nyförvärv. Det säger något sakernas tillstånd när Milan köper två potentiella startspelare från ett nedflyttat Empoli. Tränarutnämningen Giampaolo känns rätt, men är knappast ett stort namn. Ramlar han in i de sedvanliga formsvackorna kommer fansens tålamod till tränaren verkligen att prövas.

Atalanta och lagets balansgång. Hur mycket energi kommer Champions League kräva från succélaget? Kunnandet hos både startelva och tränare är odiskutabel, men orkar Atalanta vara med i ett nytt CL-race framåt våren?

Bologna och beskedet ingen ville höra. Tränaren Mihajlović kommer göra sitt arbete så gott det går under tiden han behandlas för leukemin som upptäcktes i somras. Sjukdomsbeskedet gör att lagets otroliga vår faller lite i glömska och istället skickar Bologna i en fas av osäkerhet.

Svenskarna

Förra säsongens affischnamn Robin Olsen och hans öde i Roma förtjänar ett eget blogginlägg så fort situationen klarnat runt honom. De svaga prestationerna förra säsongen gör att Olsen är trea i Romas målvaktsordning, bakom nye Pau Lopez och Mirante som petade svensken i våras. Rom är inte det sämsta stället att leva som tredjemålvakt i, men hey, Olsen förtjänar så mycket bättre.

Bland de unga spelarna ligger både Mattias Svanberg och Dejan Kulusevski inom räckhåll för en startelva i Bologna respektive Parma. Konkurrensen är tuffare för skåningen men förra säsongens många starter gav en hint om vilket råämne Svanberg är på mittfältet. Kulusevski fick 90 minuter i förra veckans Coppa Italia-vinst som ytter men kan också gå ner och spela på mittfältet.

Det ska bli riktigt kul att se för vad Ken Sema går för i Serie A. I värsta fall får han konkurrera med fixstjärnan Rodrigo de Paul på vänsterkanten, om inte tränaren Igor Tudor känner sig tvingad att flytta upp argentinaren bakom centerforwarden.

Att flytta från Watford till Udinese ses som ett nedköp i Pozzofamiljens värld men kommer generera Sema mer speltid. En anledning som motiverar det säsongslånga lånet nog. På den andra kanten finns Svante Ingelsson som med en hel försäsong i bagaget har möjlighet att överraska.

Albin Ekdal tog över från Robin Olsen som vår klarast lysande Serie A-stjärna. Jag räknar in Ekdal som given i Sampdorias premiärelva hos lagets nye tränare Eusebio Di Francesco. Ekdal visade förra säsongen upp precis all klokhet och lugn som var signumet under hans första Italienvända.

Två spelare som inte är inne i värmen är Oscar Hiljemark och Samuel Gustafson. Hiljemark börjar snart närma sig det där rekordet i antal tränare på kort tid men är inte längre önskad i Genoa och får hitta en lösning till månadsskiftet.

Detsamma gäller Gustafson som dessutom saknar den senares erfarenhet. 24-åringen var förra säsongen utlånad till Hellas Verona, en lösning som hade varit på sin plats i år igen. I Torino är mittfältskonkurrensen bevisligen för hård.

Transferkollen

Jag kommer lista de bästa och sämsta värvningarna i ett inlägg efter deadline-day. Generellt finner jag aktiviteten som spretig bland topplagen. Vi har en förväntad toppduo som satsar hårt och andra storlag som sökt mer ekonomiska lösningar. Lite som bland resten av Europas elitklubbar. Sedan finns ett antal dominobrickor (Dybala, Neymar, Icardi) som väntar på att fällas och i sådana fall sätta igång en intensiv aktivitet under slutveckan på mercaton.

Det går att kategorisera de mest uppmärksamma värvningarna i tre fack. De riktigt dyra, typ Mathjis de Ligt och Romelu Lukaku. Värvningar som också investerar i varumärket och ger klubbarna en viss tyngd (no pun intended) som seriösa aktörer.

Vi har också ett par spelare som sökt sig till klubbar bortom den egna självbilden i hopp om att hitta karriärmässig stabilitet. De självklara exemplen är Radja Nainggolan och Mario Balotelli som vänder ”hem” till Cagliari respektive Brescia. Men även Lasse Schöne som få trodde skulle hamna i Genoa när han skruvade frisparkar i Champions League-semifinaler i våras.

Sedan finns chansningarna. Profiler med bevisad kvalitet men ett struligt 2019 bakom sig. Fiorentina har lyckats värva två sådana spelare. Franck Ribérys utfasning från FC Bayern började under våren och som 36-åring är det svårt att förutspå hur mycket han kan dominera i Fiorentina. Kevin-Prince Boateng var utmärkt som falsk nia i höstens Sassuolo men har knappt spelat sedan det oväntade lånet till Barcelona.

Så går det:

Juventus vinner igen. Inter och Napoli kommer irritera de med träpinnar i sidan men den gamla damen springer hem det relativt komfortabelt.

Två av tre nykomlingar har åkt ur de två senaste säsongerna. Trenden håller i sig när Lecce och Hellas Verona inte står distansen ut.

Med ett VAR-inferno som exploderar i Premier League kommer härdade Serie A-följare brista ut ”vad var det vi sa?”.

Juventus fortsätter gå i bräschen som ett ledande varumärke i världen. Alla kontroversiella drag kommer i slutändan generera fler fans än vad de tappar.

Det kommer minst ett blogginlägg med ordet rasism i rubriken under säsongens gång. Tyvärr.

Fiorentinas Montella blir den första tränarsparkningen. Andra tänkbara offer är Veronas Jurić och Udineses Tudor.

Napolis Arek Milik knyter näven efter alla Icardi-spekulationer och vinner skytteligan.

Icardi ja. Serie A:s ensammaste har i alla fall ett tröjnummer nu i Inter. Nummer sju och inte nio.

Juve plockar hem Champions League också? Tråkigt svar, men jag kan inte tippa en slutsegrare där innan åttondelsfinalerna börjat.

Däremot kommer Maurizo Sarri få minst ett utbrott på vägen efter att Juveledningen tvingat på honom en kostym på sidlinjen.

