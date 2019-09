Ingen plats för Dybala i Juventus XL-rock

Efter 560 dagar i serieledning är Juventus inte längre högst upp i tabellen. Det kan fansen leva med efter det ur vitsvart synvinkel intetsägande 0–0-mötet borta mot Fiorentina igår. Säsongens första poängtapp men andra moln på horisonten tornar upp och blir mörkare.

Efter att transferfönstret stängde utnämnde Juventus en trupp till höstens Champions League-gruppspel. I den saknades Mario Mandžukic. Inte heller fanns det någon plats för Emre Can, en spelare som gjorde det väldigt bra i just Champions League under våren.

Mittfältaren var inte sen att beklaga i media när hans Tyskland samlades för landslagsläger. Emre Can påstår sig fått garantier från Juveledningen om spel i CL, annars hade han lyssnat mer på intresset från Paris Saint-Germain och eventuellt rört på sig. När det gäller Mandžukic är tongångarna inte lika sura utåt, men kroaten sägs utvärdera intressenter från MLS.

Emre Cans jämrande är en konsekvens av den extraordinära sits som Juventus hamnat i kölvattnet av mercaton. De har en extremt bred trupp med en reservelva bra nog att vinna Serie A. Samtidigt är Juventus fast med ett koppel av spelare som sitter på höga löner men är svåra att bli med.

Under sommaren såldes därför högre värderade spelare som João Cancelo för att balansera böckerna med en Ronaldolön som tickar och hål som de Ligt-köpet lämnade i samma bok. Maurizio Sarri har en XL-trupp att förfoga över på fotbollsplanen men också en grupp människor där den ene kommer bli mer missnöjd än den andre.

Utspel likt Cans existerade knappt under Max Allegris tid och lagkemin är bara en av alla utmaningar som Sarri bemöter när han för första gången tränar ett lag där titlar är ett krav. Spelet på planen är en annan fråga.

Mot Fiorentina såg det oinspirerat och yrvaket ut. I princip inga målchanser skapade Juve och när ett lag spelar så brukar det innebära förlust. Juve räddades dock av att motståndet inte vunnit en Serie A-match sedan februari och som trots fint spel, anfört av Ribéry som bara orkade en timme, inte kan avgöra matcher.

Sarri tvingades se både Douglas Costa och Miralem Pjanić linka ut skadade i första halvlek. Bernardeschi och Cuadrado hoppade in på Artemio Franchis bekanta gräs och Bentancur ersatte Pjanić. Ingen skymt av Paulo Dybala, fast på bänken och med endast ett kvartslångt inhopp mot Napoli i säsongsprotokollet.

Argentinaren är ett fall i sig för Juventus. Klubben misslyckades med att sälja dess mest värdefulla spelare efter Ronaldo i somras och situationen blir mer och mer skruvad. Dybala gjorde ingen bra fjolårssäsong men kunde åtminstone hoppas på en omstart i Sarris 4-3-3-formation.

Sarri själv beklagade sig över att hans åsikt om Dybala inte vägde något när klubben försökte sälja 25-åringen. Är behandlingen av anfallaren sanktionerad av någon i ledningen? Maurizio Sarri har jobbat ett år under den nyckfulle Roman Abramovitj och tre med Aurelio De Laurentiis intensiva stämma i örat.

Men i Juventus finns potentater på olika nivåer i klubben med mer makt än tränaren, så är realiteten i Italiens mest framgångsrika klubb. Paulo Dybalas bror Gustavo skrev med tydlig anspelning på Twitter igår att ”violinen inte kan spela vacker musik om en sträng saknas”. Oljudet är inte nära men Maurizio Sarri kan snart få fler trasiga strängar att ta hand om.

****

Tillfällig serieledare är istället Inter efter 1–0-viktorian mot Udinese. Senast de svartblå sågs i serieledning var i december 2017, en ledning Inter tappade när de ironiskt nog förlorade mot just Udinese på San Siro. Ken Sema fick chansen från start i bortalaget och 25-åringens leende när lagen stod uppradade inför match är bara det ett argument för att behålla San Siro.

Norrköpingssonen hade en jobbig match dock. Längst ut till vänster i ett 3-5-2 fick Sema fokusera mycket på defensiven och hade väldigt få genombrott framåt. Hans Udinese skapade problem för Inter genom att ligga lågt och satsa på kontringar, men stjälptes av Rodrigo de Pauls röda kort efter en lavett mot Candrevas bakhuvud.

När Romelu Lukaku stångades mot fysiska Udinebackar till föga nytta passade Stefano Sensi på att smyga upp bakom och avgöra minuten innan paus. Gästernas 1,91 långe Rodrigo Becao är 23 cm längre än Sensi men kunde inte förhindra Intermittfältaren från att nicka in matchens enda mål.

24-åringen bara fortsätter att stråla i sin nya omgivning. Motståndet har hittills hetat Lecce, Cagliari och Udinese. När Sensi ska angöra sitt första Milanoderby nästa helg väntar en helt annan utmaning.

****

Dries Mertens utmanar Sensi om titeln som inledningens bästa spelare och delar skytteligaledningen med Domenico Berardi efter två mål mot Sampdoria. Napoli kunde inte starta med varken Milik eller Insigne och använde därför anfallsparet Mertens och Lozano på topp.

Efter belgarens båda mål började publiken sjunga om ”Ciro”, det vanliga neapolitanska förnamnet som Mertens fått adoptera för hans acklimatisering till Neapel. Ciro Mertens är nu bara tre mål bakom stadens husgud Maradona i Napolis målliga.

Med ett kontrakt som går ut i juni har 32-åringen kunnat fundera på ett liv utanför södra Italien. Ledningen får chansen att visa sin kompetens gällande Mertens framtid i klubben. Anfallarna i Napoli är många och skickliga, men ”nödlösningen” Mertens har levererat under tre säsongers tid utan att få de största rubrikerna.

****

Det är blott den femte gången i historien som Sampdoria inleder Serie A med tre raka förluster. Återigen var det ett antal misstag som underlättade Napolis dagsverke, men insatsen var inte lika alarmerande som mot Lazio och Sassuolo.

Eusebio Di Francesco är redan en pressad man och stämningen i klubben osäker med det eventuella köpet av konsortiet lett av klubblegendaren Gianluca Vialli. Sampdoria ska inte oroa sig för bottenstrid men det vore olyckligt om det nya ägandet skulle inleda en ny era utan att ha något att spela om. Albin Ekdal är en av få spelare som dock kan hålla huvudet högt i denna stormiga inledning.

****

Poddario är tillbaka för en ny säsong! Lyssna på när undertecknad och SvenskaFans Johan Stistrup knyter ihop mercatosäcken och summerar premiäromgångarna. Podcasten finns på iTunes och Acast.

Twitter: @ErikHadzic