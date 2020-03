Topp 15: Bästa nyförvärven 2019/20

Den upphackade säsongen har gjort det svårt för januariförvärven att ta sig in på listan. Med en framtid som är allt annat än utstakad, vem har varit säsongens bästa rekrytering i Serie A hittills?

15. Ismaël Bennacer, Empoli→Milan, 20 matcher/0 mål, snittbetyg i Gazzetta dello Sport: 6,05 /10

Hade precis som hela Milan det väldigt tungt under hösten. Fransk-algeriern har därefter visat att han snart är mogen att leda ett Milanmittfält som investerat tillräckligt för att utmana topplagens dito. Tolv varningar visar en oslipad spelare fortfarande, men vi har säkerligen inte sett det bästa än från Bennacer.

14. Amir Rrahmani, Dinamo Zagreb→Hellas Verona, 25/0, 6,14

Högerspringare/mittback som skördat framgångar i Ivan Jurics extremt väldrillade 3-4-3-system. Kosovoalbanen värvades från den kroatiska ligan för 2,1 miljoner euro och ett halvår senare blev Rrahmani klar för Napoli för 14 miljoner euro. Ett av säsongens största kap.

13. Ruslan Malinovskyi, Genk→Atalanta, 22/4, 6,22

Ukrainaren har inte varit ordinarie i Atalanta men ändå fyllt rollen som rotationsspelare perfekt. När Atalanta matchats hårt har köpet för knappt 14 miljoner euro kastats in och visat fin speluppfattning och en precis vänsterfot. Atalanta har gjort det igen, och kommer få bra avkastning när Malinovskyi tar nästa steg.

12. Etrit Berisha, Atalanta→SPAL (lån), 26 matcher/3 hållna nollor, 6,46

Den albanska landslagsmålvakten nådde aldrig de höga höjderna i Atalanta och konkurrerades ut av den yngre Pierlugi Gollini. Omstarten i SPAL har istället blivit ett lyckodrag trots att laget har långt upp till säker mark i botten. 31-åringen gör kanske karriärens bästa prestation i SPAL.

11. Ante Rebic, Frankfurt→Milan (lån), 15/6, 6,33

Utanför startelvan hela hösten där han som väntat hade svårt att hitta en plats i Marco Giampaolos spelsystem. Efter nyår har den kroatiske landslagsmannen exploderat och avgjort matcher för Milan med sin energi och näsa för mål. Säsongens mest spektakulära spelaromvandling.

10. Francesco “Ciccio” Caputo, Empoli→Sassuolo, 23/13, 6,09

Genombrottet i Serie A kom efter att Caputo passerat 30. Frågan var om anfallaren skulle upprepa fjolårets 16 mål i nedflyttade Empoli, och den bedriften är Caputo på väg att göra om. Anfallspartnern Domenico Berardi har visserligen börjat göra mål igen men Sassuolo har samtidigt hittat den pålitliga målskytt de sökt länge i “Ciccio” Caputo.

9. Radja Nainggolan, Inter→Cagliari (lån), 21/5, 6,46

Belgaren har fått sin revansch efter den problemfyllda fjolårssäsongen i Inter och visat att han fortfarande håller högsta Serie A-nivå. I takt med att Cagliari slutade vinna matcher under vintern har också Nainggolans prestationer blivit mindre utmärkande. Under en höst där Cagliari flög var dock “Ninja” en av seriens bästa mittfältare.

8. Darko Lazovic, Genoa→Hellas Verona (free agent), 25/1, 6,31

29-åringen har utvecklats till ett av säsongens största utropstecken efter några år av anonymitet i Genoa. Yttern är viktig i nykomlingens signifikativa presspel men också ett hot runtomkring straffområdet. Vem såg det här genombrottet komma?

7. Theo Hernández, Real Madrid→Milan, 22/5, 6,33

Köpet för 20 miljoner euro var länge Milans bästa målskytt, vilket säger mycket om mycket, men mest om fransmannens betydelse. Under hösten var 22-åringen bäst i ett dysfunktionellt lag och den som hade energin att baxa fram målchanser från sin vänsterbacksposition. Hernández är sämre i det defensiva spelet och däri ligger den stora utmaningen för vidare förfining.

6. Nahitan Nández, Boca Juniors→Cagliari, 23/1, 6,28

En mångsidig mittfältare som täcker stora ytor och binder ihop spelfördelaren Luca Cigiarini med den offensivare Nainggolan på Cagliari-mittfältet. Jo, 18 miljoner euro visade sig vara smarta pengar att lägga på den uruguayanske landslagsmannen. För Cagliaris del gäller det att få stopp på den negativa trenden, annars finns risken att Nández söker sig vidare efter bara en säsong.

5. Nicolò Barella, Cagliari→Inter, 20/1, 6,21

Christian Eriksens ankomst har gjort det trångt på Intermittfältet. Överraskande nog är det dansken som fått spela minst sedan flytten och en av de som står i vägen för en startplats är Barella. Det är tydligt att tränaren Antonio Conte värdesätter tvåvägsspelet och energin hos 23-åringen högt. I Contes intensiva spelmodell kan faktiskt den mer oerfarne Barella gå före en superstjärna som Eriksen.

4. Dejan Kuluševski, Atalanta→Parma (lån), 23/5, 6,36

Höstens sensationella poängskörd har svalnat av efter nyår, kanske som en följd av 19-åringens bekräftade sommartransfer till Juventus. Var säsongen tar vägen är fortfarande väldigt oklart. Men att Parma är med i kampen om Europaplatser har de till stor del Kuluševski att tacka för.

3. Romelu Lukaku, Manchester U→Inter, 25/17, 6,52

75-miljonersköpet har gjort det som förväntats och mer därtill i Inter. Under vintern har Lukaku varit en av Serie A:s bästa spelare men tyvärr för Inters del har de glidit ifrån förstaplatsen. På längre sikt kan Inter däremot glädja sig över att 26-åringen redan verkar hemmastadd i Milano och kan bidra med mål under en överskådlig framtid.

2. Sofyan Amrabat, Club Brügge→Hellas Verona, 23/0, 6,54

Vad fick Club Brügge att släppa marockanen för 3,5 miljoner euro? Politik? Konkurrens? Amrabat är nyckelspelaren i Serie A:s skrällag Verona – en trupp som började köpas upp redan i januari.

23-åringen tillhör från och med sommaren Fiorentina i en övergång värd 20 miljoner euro. La Viola får en mittfältsmotor som är bra i båda riktningarna och dessutom svår att ta bollen av. Klasspelare.

1: Chris Smalling, Manchester U→Roma (lån), 21/2, 6,47

30-åringen har inte bara ersatt Kostas Manolas utan också visat sig vara en bättre mittback. Roma har hållit det defensiva fortet oväntat väl under offensivprofeten Paulo Fonseca, och Smalling har varit den tydliga ledaren från start. Den stora frågan är om Man United ångrat sig och om Roma är villiga att lösa upp extra cash för att säkra Smalling i sommar?

Twitter: @erikhadzic