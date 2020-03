Josip Ilicics snåriga väg till en topp 10-anfallare

Mars månad 2020 kommer bli ihågkommen för en enda sak hos många bland jordens befolkning. Josip Ilicic kanske tänker på samma, men detta var också månaden då Atalantas nummer 72 fick sitt globala genombrott i fotbollsvärlden.

Med Atalantas samtliga mål i 4-3-segern över Valencia blev slovenen medlem i den exklusiva skara spelare som gjort fyra mål i en slutspelsmatch, och den första att göra det på bortaplan. 32-åringen var fotbollseuropas kung den kvällen – inför tomma läktare, och som bekant har fler bollar inte rullat sedan dess.

Varför behövde Ilicic ett decennium på sig för att visa kontinenten de spelmässiga höjder han besitter? Under större delen av 10-talet, sedan övergången från NK Maribor till Palermo 2010, har anfallarens höga potential varit uppenbar men ojämnheten lika slående.

Kanske ska ingången snarare vara en belåtenhet över att ens få se Josip Ilicic spela fotboll idag. Sommaren 2018 upplevde Ilicic sin egen kris när en bakterieinfektion i en lymfkörtel fick honom att besöka sjukhuset med jämna mellanrum under två månaders tid.

Ilicic befarade att inte skulle kunna spela elitfotboll igen. Dessutom hade den tidigare lagkamraten i Fiorentina Davide Astori och hans tragiska död i sömnen gett Ilicic hjärnspöken.

“Det som hände honom fastnade i mitt medvetande i dagar. Jag kunde inte sova eftersom jag tänkte på det. När jag mådde dåligt sommaren 2018 trodde jag verkligen att det kunde hända mig med. Jag var rädd”, sa Ilicic i en intervju med Corriere dello Sport.

Det är inte första gången den Bosnienfödde Ilicic funderade över spelarkarriärens fortsättning. Sloveniens förbundskapten Majtaz Kek berättar för La Gazzetta dello Sport att Ilicic även som tonåring i Maribor ville ge upp fotbollen, men där landslagslegendaren Zlatko Zahovic ryckte in.

“Han hade en stor del i det. Det var han som fick Ilicic att tro och sporrade honom till att inte ge upp. Så stannade han några månader och gick sedan till Palermo för att inleda sitt äventyr i Serie A”, säger Majtaz Kek.

Förmågan att prestera över tid hittade dock inte Josip llicic. Inte fören han flyttade från Fiorentina till Atalanta. Övergången var kontroversiell då slovenen redan hade kommit överens med Sampdoria om en flytt. I sista stund tvärvände Ilicic och huvudanledningen sägs vara Atalantas Gian Piero Gasperini, hans tidigare tränare i Palermo.

Sent omsider hittade Ilicic en jämnhet i sitt spel och började utföra världsklassnummer vecka efter vecka. Han har vuxit till en av Serie A:s allra bästa offensiva spelare, och det är ingen tillfällighet att det nyblivna kvartsfinallaget i CL åkte ur Europa Leagues playoff förra säsongen under tiden Ilicic återhämtade sig från sjukdomen.

Vad har lett till denna förändring?

“Han har upptäckt glädjen i spelet. Han har roligt på planen och det är på den graden att han kan exaltera publiken. Det är ett nöje att kolla på honom – han bär ett spektakulärt kroppsspråk. Om han uppnått denna status ska Gasperini ha kredit för det. Josip känner sig fri, därför har han exploderat”, säger Majtaz Kek.

Ilicic är 1,90 m lång men är både kvickfotad och oförutsägbar för försvarare. Kännetecknet är rörelsen från höger som bryter inåt i banan och utmanar motståndaren, som en mer estetisk Arjen Robben. Förutom de fruktade skotten och framspelningarna är ett tydligt tecken på hans erövrarstil det faktum att den nästintill enfotade Ilicic börjat skjuta – och göra mål med högerfoten.

Med 15 mål på 21 Serie A-matcher, redan karriärsbästa, är Josip Ilicic numera ett samtalsämne bortom Italiens gränser. Med den genialiteten, tricksen, och poängproduktionen, bör Atalantaspelaren inte rankas bland världens tio bästa anfallare idag?

“Han ska rankas bland de största, utan tvivel. Det finns inga premisser som ‘kanske, varför inte, kan vara’. Han är en av de bästa, punkt slut. Han visar det i varenda tävling”, säger Majtaz Kek.

Det finns något vackert med en spelare som får sitt internationella genombrott som 32-åring och uppenbarligen haft begåvningen i sig hela tiden. De fyra målen på Mestalla kan också bli slutpunkten för hans 2019/20. I detta fall kommer Josip Ilicic inte vilja avsluta säsongen på topp.

