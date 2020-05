LISTA: Topp 15 bästa ytterbackar i Serie A

En ytterback kan definieras på olika sätt i dagens fotboll. Spelarna på denna lista har i varierande grad offensiva och defensiva uppgifter, men gemensamt för dem är att utgångspositionen är på kanten i en fyrbackslinje eller som wingback i ett 3-5-2/5-3-2-system.

15. Matteo Darmian, Parma, 21 spelade Serie A-matcher/0 mål/1 assist

Tillbaka i Italien blev nyförvärvet från Manchester United en lika stor trygghet på högerkanten som man kunnat förutspå. 30-åringen nådde aldrig höjderna från Torinotiden i Premier League. Som högerback i Parma håller Darmian alltjämt hög Serie A-klass.

14. Giovanni Di Lorenzo, Napoli, 25/2/4

26-åringen gjorde högerbacksplatsen till sin framför Elseid Hysaj som egentligen skulle lämnat Napoli. Di Lorenzo har gjort en bra säsong och fått vikariera ibland på vänsterkanten, men vid tillfällen syns det att han bara kommer med en Serie A-säsong i bagaget. Att Di Lorenzo ändå fått landslagsdebutera bör betyda att det bästa är att vänta från den offensive italienaren.

13. Manuel Lazzari, Lazio, 21/0/3

Stort utropstecken i SPAL som inte varit lika framträdande i Lazio. 26-åringen är en modern kantspelare som förra säsongen gjorde nio assist i Ferraraklubben. Inläggsfoten har inte varit lika avgörande i Lazio, där han konkurrerar med ett gäng andra spelare om att få slå den sista passningen.

12. Davide Faraoni, Hellas Verona, 24/3/3

28-åring med en brokig spelarkarriär bakom sig. Faraoni kom fram i Inter under tidigt 10-tal, byttes bort till Udinese och spelade i The Championship med Watford, och via Crotone har ytterbacken hittat hem i Hellas Verona.

Den löpstarke Faraoni har till allas förvåning bildat ett av seriens mest fruktsamma samarbeten med Darko Lazovic framför sig på Hellas högerkant. Så pass bra att han kan komma och hota om en landslagsplats snart.

11. Danilo D’Ambrosio, Inter, 12/1/0

Ständig hackkyckling i Inter. Men D’Ambrosios 2019 är förmodligen hans bästa år i karriären. Högerbacken blev effektivare i det offensiva spelet och växte framförallt ut till en pålitlig pjäs defensivt.

Två skadeuppehåll haltade dock 31-åringens fina säsongsinledning. D’Ambrosio har tappat sin plats till Antonio Candreva, i en duell där kampen om Antonio Contes högerkant fortfarande borde vara öppen.

10. Pol Lirola, Fiorentina, 23/0/2

22-årig Espanyolprodukt som tidigt snappades upp av Juventus. Spanjoren gjorde aldrig en match i Juves A-lag utan såldes till Sassuolo för två år sedan. De ständiga räderna på högerkanten intresserade Fiorentina, och i Florens har Lirola varit en succé med sin fart och känsliga inläggsfot.

9. Senad Lulic, Lazio, 20/0/2

Inte listans sexigaste namn men 34-åringen är alltjämt betydelsefull för Lazio, inte minst med sin inställning i egenskap av lagkapten. Lulic bidrar med energi och avighet i Lazio även om snabbheten avtagit. Fortfarande kan det vara förvirrande att veta vilken fot som är bosnierns bästa när han trippar fram på vänsterkanten.

8. Cristian Ansaldi, Torino, 16/4/3

33-åringen är bevisligen inte tillräckligt bra för de bästa lagen. Men i Torino fungerar den mångsidige argentinaren utmärkt och används på båda kanterna eller som en central mittfältare. Ansaldis passningsfötter och inlägg är en av få ljusglimtar i denna dystra Torinoupplaga.

7. Alex Sandro, Juventus, 22/0/3

Vänsterbacken får lida för hans brister defensivt. Men båda Max Allegri och Maurizio Sarri har föredragit Alex Sandros kvaliteter längre fram i planen framför den defensivt skickligare Mattia De Sciglio. När ytterbackssituationen ser öppnare ut än på länge i Juventus sticker Alex Sandro inte ut i någon bemärkelse längre egentligen.

6. Antonio Candreva, Inter, 20/2/5

På ett väldigt oväntat sätt har 33-åringen fått liv i karriären. Conte hittade en skräddarsydd roll för i Inters 3-5-2 för Candreva som hittills stått för flest målgivande passningar tillsammans med Marcelo Brozovic.

Candreva är inte längre en frustrerande figur på kanten, utan någon som personifierar Contes krav på energi, vilja och kvalitet.

5. Hans Hateboer, Atalanta, 21/0/3

Svårt underskattad. Kostade Atalanta en miljon euro när han värvades från Groningen för lite mer än tre år sedan och är kanske den minst omhuldade i succélaget. Bidrar med en enorm offervilja och förmågan att dominera en kant med sin löpkapacitet.

26-åringen är något oslipad (sju varningar i Serie A) och gör för få mål i förhållande till spelarna på vänsterkanten. Detta är hinder som Hateboer behöver överkomma för att få uppmärksamheten han förtjänar.

4. Juan Cuadrado, Juventus, 23/1/3

En fascinerande fotbollsspelare som kan användas överallt på högerkanten. Under Sarri har colombianen tagit ett steg tillbaka i planen och rankas före besvikelsen Danilo som lagets främsta högerback. 31-åringen har förstås mycket att slipa på i defensiven.

Men passningarna och inläggsfoten håller högsta klass och Sarri hoppas att dessa enorma kvalitéer ska kompensera för fladdrigheten och positionsspelet bakåt. Tiden kommer utvisa om Sarri lyckas med draget.

3. Theo Hernández, Milan, 22/5/3

En urkraft på vänsterkanten och Milans klart bästa spelare innan Zlatan kom och tinade upp Ante Rebic med flera. Jämförelsen med Hernández tidigare lagkamrat Marcelo i Real Madrid är svår att undvika. Två vänsterbackar med en ohygglig offensiv arsenal som bara inte går att ignorera för en tränare, oavsett dennes försvarsfokus.

Om Theo närmar sig den två år äldre brodern Lucas försvarskunnande kommer fransmannen bli en av världens bästa på vänsterkanten. Mycket talar för att den 22-årige Theo Hernández kommer lyckas med det.

2. Aleksandar Kolarov, Roma, 23/6/4

Omställningen till den nye tränaren Paulo Fonsecas offensiva spelsystem fungerade förvånansvärt smärtfritt för Roma, som kan tacka Kolarov för mycket trots att han spelmässigt presterat bättre tidigare.

Offensivt fortsätter serben att leverera på ett spektakulärt sätt. Elva assist säsongen 2017/18 blev åtta mål ifjol. Nu har Kolarov jämnat ut siffrorna och är faktiskt Romas näst bästa målskytt bakom Edin Dzeko i ligan. Besitter troligen Serie A:s bästa frisparksfot.

1: Robin Gosens, Atalanta, 22/7/5

Att 25-åringen petat fjolårets succéman på Atalantas vänsterflank Timothy Castagne säger en del om Gosens prestation. Tyskens insatser kommer snart ge eko även utanför Italien, men fortfarande har Gosens inte landslagsdebuterat vilket kanske utnyttjas av hans andra nation Nederländerna.

Nickspecialisten Gosens är ingen spektakulär spelartyp. Det han erbjuder är stabilitet, fart, och en otrolig förmåga att följa med och avsluta anfall. Det blir intressant att följa om Gosens kan få ut samma höga kapacitet hos en annan tränare än Gian Piero Gasperini.

Tyskens framtidskrav är modesta. Gosens önskan är nämligen att någon gång få representera favoritklubben Schalke 04.

‘Twitter: @ErikHadzic