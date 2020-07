Så blev Milan Serie A:s formlag med Zlatan

Twitter: @ErikHadzic

Ikväll drabbar Serie A:s formstarkaste lag samman på San Siro. Det är Milan och Atalanta som toppar tabellen sedan omstarten i juni där Bergamolaget tagit 26 poäng på tio matcher och Milan mäktat med 23 under nio omgångar. De båda lombardiska klubbarna distanserar lag som Inter (19) och Juventus (17) i just den tabellen.

Där Atalanta säkrat Champions League-spel för andra säsongen i rad har Milan slagit huvudet i ett Europa League-tak gång på gång. Milan har visserligen passerat Napoli och är två poäng bakom femteplacerade Roma, men ett tag såg det ut som att i rossoneri inte kunde slita sig loss från sjundeplatsen.

Så dålig var Milans inledande säsongshalva, och så remarkabel är förändringen under 2020. Milan gick från att vara ett långsamt och idéfattigt lag under Marco Giampolo-hösten till att göra flest mål efter coronauppehållet. 27 fullträffar är till och med två fler än vad målmaskinen Atalanta mäktat med.

Milan toppar även statistiken över skott på med 70 stycken, vilket är fyra fler än Inter och åtta bättre än Atalanta. Vilken är då den spelmässiga orsaken till denna uppryckning?

Tränaren Stefano Pioli gick ifrån Giampolos 4-4-2 med en diamant på mittfältet och skruvade om förra säsongens 4-3-3 under Gennaro Gattuso. Milan spelar mer av ett 4-2-3-1 idag som passar spelarmaterialet betydligt bättre.

Zlatan Ibrahimovic är den självklara fokuspunkten på forwardsplatsen; spelaren som drar åt sig motståndarnas uppmärksamhet. Zlatan är bara en del i detta pussel, en bricka som dock tillåter andra spelare i offensiven att frodas i 38-åringens närhet.

Frankfurtlånet Ante Rebic startade tre matcher och blev kvar på bänken vid åtta tillfällen under hösten i Serie A. Efter nyår har anfallaren gjort elva mål och exploderat sedan Piolis spelsystem gett honom friare ramar.

På den andra kanten har Milan sålt Suso till Sevilla för 24 miljoner euro och under sommaren spelat in Anderlechtförvärvet Alexis Saelemaekers. 21-årigen saknar Susos giftiga tillslag men har en helt annan arbetskapacitet än den bekväme spanjoren och den dynamiska spelstilen passar också Piolis lag som handsken.

Ismaël Bennacer fortsätter att göra framsteg som rivig spelfördelare efter väldigt tung höst under Giampaolo. Bredvid honom har Frank Kessiés innermittfältsroll konkretiserats. Ivorianens säsongsinledning var direkt dålig – nu ser Kessié ut som en helt annan spelare när han slipper box-till-box-ansvaret och kan koncentrera sig på att vara en fysisk bollvinnare.

Vidare imponerar Zlatans sju mål i år. Den största förtjänsten svensken gjort verkar ändå vara på det mentala planet. Han har höjt ribban i omklädningsrummet och tvingat lagkamraterna att komma upp på en nivå som kan vara värdig klubbmärket på tröjan.

Den stora frågan nu är om Milan väljer att fortsätta ytterligare ett år tillsammans med honom. Vad vill Zlatan ens själv? Efter att att Piolis kontrakt förlängdes till 2022 häromdagen och överenskommelsen med Ralf Rangnick bröts såg också Bajenluckan ut att stängas.

Men efter de två målen mot Sassuolo i tisdags var Ibrahimovics svar kryptiskt.

“Jag har fortfarande tre matcher kvar här, och ingen har sagt något mer så… jag förväntar mig inte mer”, sa anfallaren till Sky Sport.

Det finns både för- och nackdelar med att hålla fast vid Pioli och nobba Rangnick. Milan kan bygga vidare på sitt momentum till nästa säsong och slipper en till av dessa renoveringar som fansen skyr vid det här laget.

Men de går också miste om den exceptionella klubbyggare som Rangnick visat sig vara. Mer än något annat ställer detta ärende frågor om vd:n Ivan Gazidis fotbollskompetens. På grund av dealen med Rangnick i vintras brändes realationen med klubbdirektören Zvonomir Boban.

Zlatans personlige vän Boban sparkades i mars och i bråket involverades även Paolo Maldini från den sportsliga ledningen. Gazidis har under den här osäkra perioden bråkat med tre bärande Milanfigur (Zlatan med enligt uppgifter) bara för att till slut få se Rangnick bli bortvald.

Jag skrev i våras om Gazidis fotbollsgärning i Arsenal och det är inte mycket som övertygar en om att sydafrikanen är rätt man på rätt plats. Nästa svar kan komma i hanteringen av Zlatan och hans högt ställda krav på klubben.

Till synes väntar en osäker framtid för Milan samtidigt som det sportsligt inte sett så här bra ut sedan 2014. Milanisti får därför ta till sig klyschan och försöka leva i nuet.

****

Poddario är tillbaka i etern och avsnitt nummer två sedan omstarten tar upp mer om Milans situation, men även Inters ambivalens och de ofantligt många straffsparkarna i Serie A. Undertecknad är med som vanligt tillsammans med SvenskaFans Johan Stistrup och gästar gör milanista Maxi från Football Elements.

Lyssna där poddar finns!