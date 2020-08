Lyon vilade sig till avancemang - överlever Sarri detta?

Twitter: @erikhadzic

Det vill sig inte för Juventus i Champions League, i år heller. Trots hemmaplan i returmötet mot Lyon, och fast de säkrade den italienska ligatiteln ett par veckor innan kvällens ödesmöte.

I en rent ut sagt dålig första halvlek av Juventus stal den tyske domaren Felix Zwayer all uppmärksamhet tillsammans med sina VAR-kollegor. Tio minuter hade spelats när bortalaget tilldömdes en straff efter en klockren glidtackling i Juves straffområde.

På reprisen kunde man se (med mikroskop eller förstoringsglas) en liten, liten knuff på den inlöpande Lyonspelaren. Memphis Depay skedstraffade in 0-1 och stängde öronen för det gapande tomma Juventus Stadium.

Än mer oförklarlig var straffen som Juventus skaffade några minuter innan pausvilan när Miralem Pjanic prickade Depays arm i muren, och Cristiano Ronaldo kunde ge Juventus en livlina med sin kvittering.

En kvart in på andra halvlek demonstrerade Ronaldo sin vänsterfot från distans och Juventus var bara ett nytt CL-hattrick av portugisen (eller något annat) ifrån ett pliktskyldigt avancemang mot fransmännen.

En Ronaldomotor som varvar igång, kunde ni känna lukten av bragdvändningen mot Atlético Madrid 2019 repriseras? Juventus hade sin bästa period i matchen då, men klarade inte i slutändan av att skapa tillräckligt många målchanser för att forcera in ett tredje mål som skulle innebära kvartsfinal.

Federico Bernardeschi startade på ytterkanten i vad som kan bli hans sista match i vitsvart och byttes ut efter 70 minuter. Gonzalo Higuaín hade en misslyckad match som center – tillsammans kostade duon närmare en och halv miljard i ett försök att komma närmare titeln som Juve inte vunnit på 24 år.

Lika många år har gått sedan Olympique Lyonnais senast missade Europaspel. OL gick in till den här matchen med sin tyngsta säsong i bagaget och ett tränarbyte som de inte fått någon effekt på.

Men Rudi Garcia kan Italien, och han kan Juventus. Efter förlusten har den franske tränaren minusstatistik mot Juve och det kan han leva med. Därför att inför matchen så hade den tidigare Romacoachen tre vinster och en oavgjord på sju matcher mot Juve.

Han lyckades förbereda sitt Lyon – som spelat en enda tävlingsmatch på fem månader – till en utomordentligt bra genomförd prestation där de såg rappa ut offensivt och välorganiserade i försvarsled.

Receptet att vila sig i form fungerade. Det kommer stärka ligakonkurrenten Paris Saint-Germains moral inför lagets kvartsfinal mot Atalanta, och strör ytterligare salt i såren hos zebrorna från Turin.

Att åka ut på bortamål i en åttondel mot Lyon är ett fiasko, corona eller inte. Den stora frågan nu är om tränaren Maurizio Sarri överlever detta?

Lo scudetto vanns i hög utsträckning av Ronaldos och Paulo Dybalas individuella briljans. Det är bra i sig att vinna titeln under sin första säsong under ett övergångsår. Men i Juventus är bra inte tillräckligt och 2019/20 kommer bli ihågkommet för kvällens insats och inte för saker som hände under en elva månader uttänjd Serie A-säsong.

Maurizio Sarri har inte utvecklat spelet och de på planen individuellt tillräckligt mycket för att sitta säkert till nästa säsong. Samtidigt kan det tyckas märkligt för Juventus att eventuellt gå ifrån den här ombyggnadsmodellen spelmässigt efter bara ett år.

Historiskt har dock Juve aldrig varit främmande för att ta obekväma beslut i tränarfrågan. Jag var kritisk till sättet som Chelsea valde att göra sig av med Sarri efter en säsong där han fixade Champions League-spel och en Europa League-titel.

Det skulle visa sig att Chelsea bedömde situationen rätt som chansade med Frank Lampard. Det är ytterligare en faktor som inte ligger Sarri i fatet när han imorgon vaknar till klibbighet av värmen och frustration i luften.