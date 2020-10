Atalanta och Gómez visar inga tecken på att bromsa in

Twitter: @erikhadzic

Atalanta avslutade förra säsongen bokstavligt talat på knäna. Att släppa mål under slutminuterna tar emot för varje fotbollslag. Att se två mål gå emot under en historisk kvartsfinal i Champions League känns ännu mer.

Atalanta råkade ut för det mot Paris Saint-Germain, och från La Deas synvinkel kapslades kapituleringen in i Remo Freuler som haltade runt skadad och kunde inte bytas ut. Möjligen prickade Bergamolaget in den hysteriska formtoppen lite för tidigt på sommaren och tappade energi till mötet med PSG.

Laget plockade upp spillrorna och förberedde sig för 2020/21. De fick lov att inleda försäsongen utan stjärnanfallaren Josip Ilicic, bäst innan spelavbrottet men sedan drabbad av personliga problem under karantänen i pandemins italienska epicentrum Bergamo.

Det medförde ett ökat ansvar på den 33-årige anfallskompisen Alejandro “Papu” Gómez. Ilicic gjorde sitt senaste framträdande den 11 juli mot Juventus i en match som Atalanta-kaptenen Gómez fullständigt dominerade under den inledande halvleken, och argentinaren har fortsatt på den inslagna vägen.

I premiärmötet mot Torino förra helgen spelade Papu Gómez i första halvlek fram till två mål och gjorde själv ett när Atalanta vann med 2-4. Mot Lazio gjorde Gómez Atalantas två sista mål i 1-4-vinsten och hade en fot med i förarbetet till Robin Gosens ledningsmål på Stadio Olimpico.

Mycket har sagts om både Gómez och hans lag de senaste månaderna. Men aldrig någonsin har han gjort mål i dem två första Serie A-matcherna tidigare, och förmågan att kunna diktera spelet från vilken position som helst på offensiv planhalva verkar intakt.

Atalanta har därmed målskillnaden 8-3 efter två matcher mot motståndare som bör placera sig på den övre halvan. Torino och den nye tränaren Marco Giampaolo ställde backlinjen högt vilket Atalanta brutalt utnyttjade.

I onsdags var Lazio det bättre laget under 25 minuter. Ändå hade Atalanta en 0-2-ledning strax efteråt och matchen var avgjord efter en timmes spel. Klubben har fortsatt att bredda truppen under transferfönstret samtidigt som man sålt av bänkspelare för närmare 900 miljoner kronor under 2020.

Det som kan tala för att Atalanta är med i scudettostriden ännu längre denna säsong är effektiviteten. De skapar otroligt många chanser men kan sjunka till insatser där de förlorar på grund av det egna tillkortakommandet.

Det som varit slående under dessa två matcher är hänsynslösheten framför mål. Atalanta konserverar energin och attackerar när det behövs. De uppträder som ett storlag – och fortsätter givetvis att göra mål. Senaste gången de inte gjorde det på bortaplan var i november förra året.

Att klubben växt till sig kommer synas under höstens Champions League-gruppspel. Gian Piero Gasperini ställas mot Jürgen Klopp och hans Liverpool i en fascinerande tränarduell. Atalanta lär inte hota om förstaplatsen men känns som favorit före Ajax om platsen där bakom.

Den nederländska klubben kan fungera som en mall för Atalantas egna och väldigt framgångsrika talangfabrik. Hösten 2020 har dock Atalanta blivit så slagkraftigt att Ajax går in som underdog, knappt 1,5 år efter att Amsterdamklubben gjorde det som italienarna inte lyckades med och gick till CL-semifinal.

Kort försäsong eller inte – Atalanta är här för att underhålla, och kommer fortsätta att göra mål och springa lika mycket som tidigare.