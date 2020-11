Med Zlatan på planen finns inga gränser för Milan

Twitter: @ErikHadzic

Återigen avgjorde Zlatan Ibrahimovic en match till Milans fördel. Som en följd kommer hyllningskörerna, hans gamla Benjamin Button-citat och snacket om det fysiska fenomenet på köpet. Ni har redan sett Zlatans två mål i 1-3-segern mot Napoli, låt oss gå till vad han faktiskt åstadkommit under hösten.

Mål nummer nio och tio från gårdagen betyder skytteligaledning i Serie A trots att anfallare som Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku och Andrea Belotti inlett deras kampanjer strålande. Mot Napoli var det fjärde gången i höst som Zlatan gjorde två mål i samma match, och skytteligan leder svensken trots att han bara spelat sex matcher i Serie A.

När Milan kom ut till skräckarenan San Paolo i Neapel var atmosfären inte mer ogästvänlig än att Ibrahimovic kunde vanka till den assisterande tränaren Daniele Bonera (Stefano Pioli var borta för covid-19) under tiden som övriga spelare stod uppradade inför match.

Milan hade bara vunnit på den arenan en gång sedan Napoli återvände till Serie A 2007. Ibrahimovic var förstås med på planen då och åstadkom ett mål när Milan vann där 2010.

Den här gången tog Zlatan sitt lag i handen och nickade in ledningsmålet efter 20 minuters spel. Hans 0-2-mål kom strax efter paus innan Napoli reducerade genom Dries Mertens i den 63:e minuten. Men bara två minuter senare fick den tidigare Milanmittfältaren Tiemoué Bakayoko syna sitt andra gula kort.

Det räckte för att Napolis forcering skulle bromsas in och på tilläggstid kunde det norska yrvädret Jens-Petter Hauge istället göra sitt första Serie A-mål för Milan. Det röda kortet hjälpte men insatsen var även fram tills utvisningen övertygande av gästerna.

Gennaro Gattuso såg för 90 minuter ut att ha förvandlats till sitt gamla tränar-jag från Milantiden. Med anfallaren Victor Osimhem borta var laget alldeles för trubbigt och kombinationerna tog oftast stopp på Milans fyrbackslinje.

Det enda negativa ur Milansynvinkel från kvällen är skadan på Zlatan som tvingade honom till ett byte med kvarten kvar. Muskelskadan rapporteras hålla honom borta i ett antal veckor framöver även om något officiellt uttalande inte kommit från klubben.

Med Milan i serieledning två poäng före Sassuolo blir det betydligt svårare att hålla försprånget utan lagets bästa spelare och ledare på planen. Effekten som Zlatan Ibrahimovic har gett Milan är total.

Laget har 20 raka matcher utan förlust i Serie A och sommarens formtopp var inte en tillfällig sådan. Milan har över tid visat att de är ett av seriens absolut bästa lag och bör ses som en kandidat till lo scudetto i vår.

För med Ibrahimovic är sådana ambitioner inte orealistiska. Det är heller inte bara han som prickat in toppformen under året. “Gigio” Donnarumma har varit Serie A:s bästa målvakt i höst och framför honom har han en väldigt stabil fyrbackslinje där Simon Kjær lite oväntat excellerar med sina prestationer vecka efter vecka.

Innermittfältsparet med Ismaël Bennacer och Frank Kessié kompletterar varandra så bra att det inte finns någon anledning att spela med det hajpade nyförvärvet Sandro Tonali. Runt omkring Zlatan underkastar sig Ante Rebic, Hakan Çalhanoğlu och Alexis Saelemaekers jobbet för att lagets stjärna ska fungera optimalt.

I Serie A har Milan bara mött nykomlingarna Spezia och Crotone utan Ibrahimovic och till helgen väntar krislaget Fiorentina. Om Zlatan blir borta i flera veckor riskerar han att missa matcherna mot Parma, Sampdoria och Genoa.

Ett Milan värdigt en titelstrid bör vinna minst tre av dessa fyra matcher innan tuffare motstånd väntar i form av Sassuolo och Lazio, och den kommande månaden lär indikera hur redo Milan är för en scudettoutmaning.

Frågar man Zlatan Ibrahimovic själv finns bara ett svar på en sådan fråga. Det gäller för honom att fortsätta motbevisa alla naturlagar på planen, och på något sätt kunna hela sin egen kropp under resten av säsongen.

Annat från omgång åtta:

Hans främsta utmanare om skytteligasegern kan bli Cristiano Ronaldo. 35-åringen är två mål bakom Zlatan efter att ha gjort Juventus båda i 2-0-segern mot Cagliari. 748 mål har Ronaldo gjort hittills i karriären och bara 19 stycken återstår innan han är jämsides med Pelé.

Ronaldo är också höstens mest effektiva bland toppligornas anfallare och snittar ett mål var 48:e minut. Som lag börjar Juventus se allt bättre ut med honom på planen. Sakta men säkert hittar Arthur sin roll på mittfältet och i mittlåset visar Merih Demiral och Mathijs de Ligt att framtiden utan Leo Bonucci och Giorgio Chiellini redan kan vara här.

Den regerande skyttekungen Ciro Immobile fick efter tre veckors väntan klartecken för att spela. Härvan kring anfallarens provsvar vid olika coronatester är anledningen till att Immobile missat tre matcher där Lazio mäktade med lika många 1-1-resultat.

Mot Crotone behövde 30-åringen bara 21 minuter innan han gjort Lazios ledningsmål på en vattensjuk plan. Den svåra väderleken gjorde premiärflygningen med lagets nya privatjet till en obehaglig historia enligt flera spelare. När laget skulle återvände från en av Italiens mer svårtillgängliga städer var Crotones flygplats avstängd och Lazio fick boarda ett reguljärflyg efter 0-2-vinsten.

Det svängde också när Inter mötte Torino. Gästerna på nedflyttningsplats hade efter en timmes spel en tvåmålsledning på Guiseppe Meazza. Fem minuter senare hade Inter kvitterat genom Alexis Sánchez och Romelu Lukaku.

Lautaro Martínez inhopp revitaliserade Antonio Contes lag och Intertränaren slapp ett pinsamt poängtapp. I den 84: minuten fullbordade Lukaku vändningen med ett straffmål och Lautaro fastställde resultatet till 4-2. Två mål och två framspelningar av en Lukaku som aldrig sett bättre ut.

Det går bra för andra som flytt Old Trafford i Manchester. Henrikh Mkhitaryan var nära ett hattrick för andra omgången i rad när Roma utskåpade Parma och vann med 3-0. Hans första mål, en drömträff på halvvolley, är kanske höstens snyggaste.

Vilket sparkapital laget har i Mkhitaryan om armeniern håller sig skadefri. Roma är Serie A:s mest formstarka lag och uppe på en tredjeplats efter fem vinster på de sex senaste matcherna.

Två av Italiens mest spännande tränare möttes på Bentegodi i Verona. Där såg Ivan Juric sitt Hellas träffa virket fyra gånger och Roberto De Zerbis Sassuolo kom undan med 0-2 från en underhållande match. Detta sedan Jérémie Boga och Domenico Berardi stått för varsitt klassavslut.

Aldrig någonsin har Sassuolo vunnit fyra raka bortamatcher i Serie A. På lördag väntar ett ännu mer kittlande möte på hemmaplan mot Inter.

Omgångens elva: (3-4-3)

Donnarumma (Milan)

Erlic (Spezia), De Ligt (Juventus), Kjær (Milan)

De Paul (Udinese), Villar (Roma), Improta (Benevento), Gosens (Atalanta)

Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan), Ronaldo (Juve)