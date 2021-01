Höstens elva i Serie A

Twitter: @ErikHadzic

Kontrasterna är stora i Serie A, som har fler världsklassanfallare än på väldigt länge, men där det individuella försvarsspelet inte når en “italienskt bra” nivå. Höstens elva är resultatet av denna ovanliga balans. Kriteriet för att vara med är att ha spelat minst hälften av Serie A-matcherna, vilket bland annat diskvalificerar spelare som Zlatan Ibrahimovic och Chris Smalling från elvan.

Formationen är ett 3-3-1-3.

Målvakt

Gianluigi Donnarumma, Milan, 14 matcher/5 nollor, snittbetyg i La Gazzetta dello Sport: 6,57/10

21-åringen har haft sina dippar och varit ifrågasatt sedan genombrottet för fem år sedan. Donnarumma har tagit sig ur den perioden som en komplett målvakt för sin ålder. Spelet med fötterna är bättre, auktoriteten har blivit tydligare, och Donnarumma står för briljanta parader om vartannat.

Försvarare

Simon Kjær, Milan, 10 matcher/0 mål/0 assist, 6,38

Danskens resa det senaste året är remarkabel. För ett år sedan anlände han till Milan efter en höst utanför Atalantas startelva. Nu är han tillsammans med Donnarumma den största anledningen till att endast tre lag släppt in färre mål än Milan. 31-åringen leder försvaret och står för väldigt få misstag.

Matthijs de Ligt, Juventus, 8/0/0, 6,21

21-åringen började bli bekväm under sommaren men skulle till hösten få stenhård konkurrens med Merih Demiral och Giorgio Chiellini tillbaka från långtidsskador. De Ligt själv skadade axeln och missade de sju inledande omgångarna – väl tillbaka har det inte funnits någon tvekan om vem Juventus bästa försvarare varit. De Ligt är inte bara “Ajax-bra” idag, han är ännu bättre.

Theo Hernández, Milan, 13/4/3, 6,61

Ingen i Serie A äger sin kant som denna 23-åring gör. Råämnet från Madrid visade stor potential under sin första höst i Milan men hade också defensiva brister. Hernández drar fortfarande på sig många varningar – i övrigt har försvarsspelet utvecklats samtidigt som han är samma lok offensivt. Redan nu en av världens fem bästa vänsterbackar.

Mittfältare

Rodrigo de Paul, Udinese, 14/3/2, 6,76

När någon varit på väg bort från ett bottenlag i flera år börjar man undra om något är fel på rådgivaren eller spelaren. De Pauls höst har dock inte lämnat utrymme för sådana funderingar. Den argentinske landslagsmannen har hittat en jämnhet när Udinese gått överraskande bra och står för både kreativitet och slutprodukt. Fortsätter 26-åringen våren i samma takt väntar spel i en större klubb garanterat nästa säsong.

Franck Kessié, Milan, 14/5/3, 6,53

Tillsammans med lagkamraten Hakan Çalhanoğlu är Milanduon två av Serie A:s mest förbättrade spelare de senaste året. När Milan trampade vatten hösten 2019 kunde ingen ringa in Kessiés roll i laget.

24-åringen placerades sedan som en av två defensiva mittfältare med rätt att trycka på framåt. 2020 höll han inte bara underbarnet Sandro Tonali på bänken. Ivorianen har även blivit en poängspelare och dominerar de flesta mittfältsmatcher.

Nicolò Barella, Inter, 15/1/5, 6,57

Tränaren Antonio Conte har under hösten vridit upp och ner på alla pjäser på Inters mittfält. Den som aldrig svikit honom varken i inställning eller prestation är denna 23-åring från Sardinien. Barella spelade väldigt bra under sin debutsäsong i Inter och har de senaste månaderna lyft ytterligare en nivå. Kraft, teknik, löpstyrka; allt detta har Barella. Han behärskar både en offensiv mittfältsplats och en tvåvägsroll, och är en större målproduktion ifrån att klassas som närmast fulländad.

Trequartista

Henrikh Mkhitaryan, Roma, 15/7/6, 6,46

Väl skadefri har 31-åringen visat vilken otroligt bra fotbollsspelare han är. Trettioplussarna Mkhitaryan, Pedro och Edin Dzeko är väldigt vitala fortfarande och samlar poäng och trygghet till ett i övrigt ungt Roma. Det armeniern främst bidrar med är spets, och i ytan framför straffområdet är Mkhitaryan med sin spelblick kanske farligast i hela Serie A.

Anfallare

Romelu Lukaku, Inter, 14/12/3, 6,58

Under några höstveckor bar belgaren Inters anfallsspel på sina axlar. Det har lossnat lite för lagkamraterna nu och laget är med 40 fullträffar klart målgladast i serien. Det förringar inte Lukakus betydelse. Under perioder har 27-åringen sett ostoppbar ut med en teknik och avslutsförmåga som tystar alla hans kritiker. “Big Rom” behöver leda Inter till scudetton, men är i världstoppen för att stanna.

Andrea Belotti, Torino, 14/9/5, 6,8

Om möjligt har Belotti dragit ett ännu större lass för sitt lag. Torokaptenen gjorde mål i sju raka sommarmatcher och har under hösten bekräftat att storformen inte är en tillfällighet. Torino är Serie A:s överlägset största besvikelse och kravlade sig just ovanför nedflyttningsstrecket tack vare en seger senast, lagets blott andra. Nytt kontrakt är endast garanti för “Granata” om Belotti återfinns på planen i vår.

Cristiano Ronaldo, Juventus, 11/14/1, 6,85

Det går att begära mycket mer av Juventus, där anfallsspelet sett trögt ut. Paulo Dybala har hamnat i en dvala och Dejan Kulusevski på bänken. Cristiano Ronaldo hittade snabbt en ny lekkamrat i storklubbsnomaden Álvaro Morata, och duon är Juves största hopp till att försvara lo scudetto.

Portugisen fortsätter att fascinera vid 35 års ålder. Ronaldo har aldrig rört sig så här lite tidigare, utan anpassat sig till att bli en fullblodscenter med en mördande effektivitet i och runt straffområdet. Att hösten 2020 ändå inte kommer ses som något märkvärdigt kapitel i Ronaldo-berättelsen säger det mesta om honom.

****

Avbytare:

Marco Silvestri, målvakt, Hellas Verona, 15/5, 6,57

Kostas Manolas, försvarare, Napoli, 14/0/0, 6,25

Leonardo Spinazzola, försvarare/mittfältare, Roma, 13/1/3, 6,46

Manuel Locatelli, mittfältare, Sassuolo, 14/2/0, 6,34

Hakan Çalhanoğlu, mittfältare, Milan, 15/1/7, 6,46

Domenico Berardi, anfallare, Sassuolo, 14/7/4, 6,38

Ciro Immobile, anfallare, Lazio, 13/10/2, 6,29