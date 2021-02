LISTA: Januaris fem bästa värvningar och tre floppvarningar

Twitter: @ErikHadzic

De italienska lagen spenderade 110 miljoner euro under det senaste transferfönstret. Det är nästan en halvering mot förra årets siffra – men fortfarande mer än vad som betalades under januarimånaderna 2017 och 2018. Bara vid några få fall har över tio miljoner euro betalats i enskilda övergångssumma i spåren av pandemin.

Här är rekryteringarna som sticker ut:

5. Radja Nainggolan, Inter →Cagliari (lån)

Efter förra säsongens succélån på Sardinien hann klubbarna inte komma överens innan övergångsfönstret stängde i höstas. Nainggolan var vid det laget lika oönskad hos Intertränaren Antonio Conte som tidigare. Det blev bara fyra korta inhopp under hösten i Serie A för en belgare som inte fysiskt inte klarar av Contes intensiva spelprinciper.

32-åringen har redan hunnit spela fem matcher med sitt nygamla lag under januari. Cagliari förlorade de fyra första och tog en pinne senast mot Sassuolo – laget befinner sig likväl på nedflyttningsplats. Allt ansvar på att dra upp klubben från gyttjan kommer inte ligga på Nainggolan. Men höjderna som han visade under delar av förra säsongen ger någon form av garanti för ljusare tider i flopplaget.

4. Rolando Mandragora, Udinese →Torino (via Juventus, lån)

På samma poängantal som Cagliari ligger säsongens stora besvikelse Torino. De sparkade nyligen tränaren Marco Giampaolo och gjorde några andra rockader under transferfönstret för att bryta det prekära läget.

En av dessa var att låna in Mandragora över 1,5 halv säsong från Juventus som han ägs av. 23-åringen har fått mindre speltid i Udinese under hösten men kan vänta sig en startplats hos sin tidigare tränare Davide Nicola. Torino har i flera år saknat en spelfördelare på mittfältet med Mandragoras egenskaper. Nu är Neapelsonen här med sin vänsterfot – och den kommer leverera.

3. Kevin Lasagna, Udinese →Hellas Verona (lån+obligatoriskt köp på sex miljoner euro)

Under ett par juliveckor var Lasagna en av Serie A:s hetaste spelare. Anfallaren gjorde sex mål på fem matcher och såg ut att ha hittat landslagsformen igen. Sedan stannade det av under hösten där 28-åringen bara gjorde två mål för Udinese.

Hans målfacit där här säsongen är också den enda invändningen mot att affären inte ska bli en succé. Hellas Verona spelar fin fotboll och kommer till många lägen – men de saknar en målgörare sedan Nikola Kalinic floppat. Lasagna kommer som en räddare med det inledande uppdraget att sänka Udinese på bortaplan i sin första match.

2. Kevin Strootman, O. Marseille →Genoa (lån)

Ingen vann egentligen på affären för 2,5 år sedan som tog nederländaren från Roma till Marseille. Strootman var aldrig ordinarie under 2020; det i kombination med hans höga lön bidrog till att den franska klubben valde en utlåning tillbaka till Serie A.

Effekten i Genoa har varit omedelbar. Under de tre matcher som han startat på mittfältet har Genoa vunnit två och lyckats kryssa mot Atalanta. Strootman är bara 30 år och har ofrånkomlingen stora kvalitéer kvar som Genoa kan utnyttja under våren.

1: Mario Mandzukic, Free agent →Milan

Anfallaren har upplevt ett fall från den högsta toppen så få andra under de senaste åren. Mandzukic utgjorde en vital del av det kroatiska landslaget som tog VM-silver 2018 och var samtidigt en av Juventus mest uppskattade spelare. Sedan tog Maurizio Sarri över Turinklubben sommaren 2019 – och hade inga som helst tankar på att inkludera Mandzukic i sina planer.

Efter en hel höst utan speltid gick 34-åringen till Al-Duhali i Qatar i januari förra året för att tjäna lite mer pengar. Nu är Mandzukic tillbaka på den stora scenen igen, efter ytterligare ett halvår utan fotboll, men med chansen på en ny scudetto.

Med Manduzukic på planen får man en hårt jobbande spelare, vilket Milan redan har på de offensiva positionerna med Ante Rebic och Alexis Saelemaekers. Det Mandzukic främst kan bidra med, förutom en del mål, är vinnarskallen. När det kommer till att avlasta Zlatan Ibrahimovics ansvar offensivt kan dessa egenskaper bli helt avgörande om Milan ska gå hela vägen och vinna Serie A.

Floppvarningar

Aleksandr Kokorin, Spartak Moskva →Fiorentina, 4,5 miljoner euro

Nej, nej, och nej. Varför gör Fiorentina den här chansningen? Skador och fängelsestraff för misshandel har lett till att Kokorin spelat väldigt lite fotboll de senaste åren. Väl tillbaka förra året hade anfallaren en bra period i FC Sotji på lån innan han hamnade utanför Spartak Moskvas startelva.

Har det före detta storlöftet hittat sig själv tillräckligt för att finna ro i Florens? Möjligt, men det lär knappast räcka i Serie A-konkurrensen. Den här värvningen signalerar mest hur vilset Fiorentina blivit sedan Rocco Commisso tog över som ägare.

Andrea Conti, Milan →Parma (lån + ev. 7 miljoner euro)

Återkommande skadeproblem har gjort att 26-åringen bara spelat 51 matcher för Milan sedan flytten från Atalanta sommaren 2017. Conti sågs som ett av Italiens allra största försvarslöften men har sedan dess fått se sin aktie rasa i värde.

Det är till honom krisande Parma vänder sig när de ska täcka hålen som Matteo Darmian lämnat på högerbackspositionen. Skulle Conti mot förmodan få karriären på rätt köl i Parma och rädda kvar klubben i Serie A blir priset ändå hyfsade 7 miljoner euro.

Graziano Pellè, Free agent →Parma

Efter 4,5 år i kinesiska Shandong Luneng har anfallaren brutit kontraktet och är på väg till Parma för att skriva ett korttidskontrakt. Pellè hade ett bra målsnitt under två år i Southampton innan vände till Kina och stannade där oväntat länge.

Han har hunnit bli 35 år nu och får det tveksamma nöjet att skjuta nästjumbon Parma kvar i Serie A. Finns hungern och målsinnet fortfarande kvar?